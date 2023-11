Rivalo bono de bienvenida 2023 | Hasta $130.000COP con tu depósito

¿Buscas un Rivalo bono de bienvenida? Los bonos de bienvenida son importantes para los que les gusta apostar en línea. Después de todo, son ofertas que pueden dar un pequeño impulso en nuestros primeros pasos en las apuestas.

En este artículo, veremos si hay un Rivalo bono de bienvenida disponible. Y si es así, analizaremos cómo funciona su Rivalo bono gratis y qué requisitos debes cumplir para obtenerlos.



¿Qué incluye el Rivalo bono de bienvenida?



Si estás buscando un Rivalo bono de bienvenida para tus apuestas, lamentablemente, este operador aún no ofrece ese tipo de oferta. Pero no te preocupes, porque sí que cuentan con otras cosas interesantes.

En líneas generales, esta casa de apuestas es una plataforma completa: ofrece un catálogo variado de los principales deportes y eventos deportivos, así como un mercado con diferentes juegos de casinos, tragamonedas, poker, blackjack, etc.

Además, Rivalo ofrece otras promociones, que si bien no son bonos de bienvenida tradicionales, pueden darte un empujón en tus apuestas. A continuación, te mostraremos algunas de ellas:

Actividad Valor del bono Recibe el bono Apuestas deportivas Combi boost: Impulso en tus apuestas combinadas Obtén el bono Casino Slotpot en juegos seleccionados con hasta $6.000.000 cada semana.

Obtén el bono

Rivalo bono de bienvenida: apuestas deportivas



Aunque la casa no ofrece un Rivalo bono deportivo, tienen una alternativa: un Rivalo bono gratis llamado Combi Boost.

Para obtenerlo, realiza tus apuestas combinadas como lo harías de costumbre. Y cada vez que añades una selección a tu boleto, recibirás un impulso (boost). Cuantas más selecciones agregues, mayor será el porcentaje que obtendrás.

¿Cómo funciona?



El combi boost puede ser algo complicado de entender, pero trataremos de explicarlo de la manera más sencilla: El porcentaje del Rivalo bono de bienvenida depende de la combinación que selecciones en tu apuesta. El combi boost corresponde al 3 % de tu apuesta neta, es decir, se calcula sobre las ganancias totales de tu boleto menos el valor de la apuesta inicial. No se calcula sobre el pago bruto.

Por ejemplo, si haces una apuesta por un valor de $1,500 con una cuota de 7.5, tu retorno total sería de $11,250. Para calcularlo, se resta el valor apostado ($1,500) del total de tus retornos ($11,250), lo que da $9,750. Luego, se calcula el 3 % de $9,750, lo que resulta en $292.50. Este monto se acredita a tu cuenta, además de tus beneficios totales, sin ninguna condición especial.

El bono de Rivalo está en línea con otras ofertas del mercado colombiano. Para más información, puedes leer nuestra guía comparativa de bonos.



Rivalo bono de bienvenida de casino



Aunque, de nuevo, no se trata de un Rivalo bono de bienvenida, el slotspot recargado (un Rivalo casino bono) te da la oportunidad de ganar hasta $6.000.000 cada semana.

El procedimiento es muy sencillo: necesitas jugar al menos $450.000 en cualquiera de los 10 slots seleccionados de la semana. Cada vez que juegues puedes obtener una parte del premio semanal de $6.000.000.

Así que, si te encantan las tragamonedas y quieres participar, estas son las slots aplicables para Rivalo bono de bienvenida:



RYAN O'BRYAN



Medusa Hunt



Million Dracula 2



Wild Animals



Super 20 Stars



Hot & Win



Longmu and the Dragons



2 Kings of Africa



Mysteries of Egypt



Alchemy Ways



Muchos operadores brindan la oportunidad de hacer uso de un código promocional a la hora de registrarse. Para conocer más sobre las ofertas y promociones de Rivalo, visita esta página.



Portada Rivalo Casino Foto:

Cómo activar el bono de bienvenida Rivalo



¿Quieres saber cómo activar el Rivalo bono de bienvenida? Pues, es muy sencillo, basta con seguir los siguientes pasos:



Primero, crea una cuenta en Rivalo si aún no tienes una. Proporciona la información requerida de manera precisa.

Realiza tu primer depósito en tu cuenta Rivalo, mínimo $20.000.

Después de hacer el depósito, dirígete a la sección de promociones en tu cuenta. Lee muy bien la información sobre cada uno de los bonos. Y, si estás de acuerdo, utilízalos.

En el caso de activar el Rivalo bono gratis Combi Boost, no hace falta ningún paso especial. Simplemente, haz tus apuestas combinadas como de costumbre y tus impulsos se verán reflejados.

Ahora, para activar el Rivalo casino bono, solo hace falta que participes en los slots seleccionados cada semana. Y si tienes suerte, se te activa el bono por automático.

Ahora que ya sabes cómo activar el bono de bienvenida Rivalo, puedes disfrutar de sus beneficios.



Términos y condiciones para activar el Rivalo bono de bienvenida



Para acceder a los Rivalo bono de bienvenida, no necesitas más que tener una cuenta válida en Rivalo y proporcionar tu información verdadera durante el registro. Además, por supuesto, debes aceptar todos los términos y condiciones para poder activarlo.





Rivalo bono de bienvenida deportivo - Combi Boost



Para obtener el Rivalo bono de bienvenida Combi Boost, debes cumplir algunas reglas. Por ejemplo:



Haz tus apuestas combinadas en cualquier deporte



El Rivalo bono primer depósito debe ser con un mínimo de $1.000



Puedes escoger hasta 60 selecciones en una misma boleta



Rivalo bono de bienvenida casino - Slotpot recargado



Para participar en este Rivalo bono de bienvenida, el requisito es:



Apostar un total de al menos $450,000. Esto incluyendo las ganancias reinvertidas en cualquiera de los 10 juegos seleccionados durante la semana.



Las recompensas serán añadidas a la cuenta del usuario en un plazo de 48 horas hábiles después de que termine la promoción.



Mejores códigos promocionales app Foto:

Rivalo bono de bienvenida: ¿Hay algún Rivalo bono sin depósito?



Rivalo es un lugar popular para las apuestas en línea en Colombia, así que es normal que te preguntes si existe algún Rivalo bono sin depósito o Rivalo bono primer depósito. Lamentablemente, por el momento, no es así.

Sin embargo, esto no significa que esté completamente desprovisto de ventajas para sus usuarios. Una de las características más destacadas que ofrece Rivalo es la opción de utilizar el "cash out" en tus apuestas.

Un "cash out" te permite cobrar tu apuesta antes de que el juego termine. Es como si dijeras "Ya, no quiero seguir apostando", y te dan tu dinero de vuelta. Esto significa que puedes asegurar tus recompensas o minimizar tus pérdidas en cualquier momento durante el desarrollo de un partido.



¿Cómo usarlo?



Para utilizar esta opción, dirígete a la sección "Mis apuestas" en tu cuenta de Rivalo, selecciona la apuesta que deseas liquidar y haz clic en "cobrar apuesta".

El "cash out" está disponible en varios deportes, tanto en apuestas pre-evento como en vivo, y se puede emplear en apuestas simples o combinados.

Un beneficio adicional del "cash out" en Rivalo bono de bienvenida es que, una vez que liquides tu apuesta, el dinero se refleja en tu cuenta. Esto significa que puedes usar el importe retirado para seguir apostando o retirarlo si lo prefieres. Además, el resultado final del evento no afectará el importe que hayas cobrado. Esperamos haberte ayudado a entender cómo funciona el Rivalo bono de bienvenida.