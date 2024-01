Rivalo apuestas deportivas | Conoce la oferta del operador

Rivalo apuestas deportivas Nuestra calificación Oferta de bienvenida 5/5 Mercados 4/5 Cuotas 4/5 Streaming 4/5 Aplicación móvil 2/5 Opciones de pago 3/5 Servicio al cliente 3/5 Calificación promedio 4/5 Registro Obtén el bono

¿Cómo funciona Rivalo apuestas deportivas?

Ya son varios años de Rivalo en el país, con una amplia oferta deportiva. Esta casa de apuestas es de las más confiables que existen en el mercado, siempre pensando en innovar. Por ejemplo, para los que son nuevos y se quieren registrar existe una oferta de bienvenida, que no es un bono como tal en el sentido literal de la expresión. Eliminaron varias condiciones de liberación mediante un sistema de bonificaciones especiales. Ahora simplemente se utiliza el saldo del bono en apuestas gratuitas, sin bloqueo para retiro. Lo que gane entrará como dinero real a la cuenta.

La oferta de bienvenida en Rivalo apuestas deportivas se resume en sencillos pasos, que procedemos a explicar. Verán lo interesante que es:



Registrarse: Cumplir con el procedimiento. Esta oferta es exclusiva para nuevos usuarios y es un trámite que no suele durar más de cinco minutos.

Para comenzar a apostar ingresan a su plataforma Hacen clic en registrarse para ir a un formulario Ingresan los datos personales y demás información que les pidan Aceptar términos y condiciones Confirmar registro

Depositar : Rivalo apuestas deportivas tiene varios métodos de pago, entre los cuales se encuentran: Tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria (PSE), vía Efecty (en efectivo) y Astropay Card. Son transacciones de rápido procesamiento. Si desean recibir la oferta de bienvenida, el primer depósito debe hacerse mínimo por $50.000.

Recibir dos apuestas gratis: Si todo se hizo bien hasta este punto, entonces recibirá dos apuestas gratis, cada una por valor de $25.000. Si resulta ganador en alguna o ambas apuestas, el dinero está libre de condiciones. No tiene rollover.

Las apuestas gratuitas que conforman esta bonificación de bienvenida en Rivalo deportes deben ser combinadas de tres selecciones y a una cuota mínima de 1,80. Si gana alguna o ambas, el saldo de dinero real que llegará a la cuenta del apostador es la ganancia neta: El valor total ganado menos el valor de la apuesta gratis.

Por ejemplo: si apostó $50.000 pesos a cuota 2,0 y ganó, la suma acreditada es de $75.000, que resultan de la diferencia entre $100.000 pesos ganados menos $25.000 de la apuesta gratis. Por último, las apuestas gratuitas tienen una vigencia de máximo siete días a partir del momento en que se cargaron a la cuenta del usuario.

Este es un operador de apuestas que desde su creación ha buscado mercados emergentes para ampliar su oferta. Se enfoca mucho en deportes, pero también cuenta con casino. Algo que ha gustado mucho de Rivalo apuestas deportivas a lo largo de este tiempo son sus cuotas mejoradas. En algún momento ofrecían mercados de apuestas especiales durante los mercados de fichajes en el fútbol internacional y colombiano.



Reseña Rivalo apuestas deportivas Foto: IMAGO / Pond5 Images

Rivalo deportes: ¿En qué modalidades puedes apostar?

Rivalo apuestas deportivas permite realizar apuestas individuales, combinadas o de sistema. Existe una restricción al no permitir que se hagan combinaciones de apuestas en un mismo evento deportivo. Lo que se conoce en otros lugares como “crear apuesta” no es una opción presente en aquí, por ahora.

Desde luego que la oferta en vivo también está presente en Rivalo apuestas deportivas. La renovación de su plataforma hizo más navegable el sitio para la modalidad en directo, donde es más sencillo encontrar todos los mercados y los ajustes que se producen en las cuotas, aspecto característico en esta manera de apostar.

Por otra parte, en las apuestas que se hagan a ganador de partido solamente aplica el resultado tras la conclusión del tiempo reglamentario. Los tiempos extra o tandas de penaltis no cuentan, salvo casos excepcionales que son informados previamente. Un ejemplo claro de esta condición lo vemos en las apuestas deportivas del baloncesto, donde algunos mercados como el de ganador o puntos totales contemplan las posibles prórrogas.



Apuestas a largo plazo en Rivalo deportes

Una modalidad atractiva, que se ofrece sobre el resultado general de un campeonato. Por ejemplo: ¿Quién será el campeón de la Champions League? También se hace con otros deportes y no necesariamente sobre el equipo vencedor. Hay apuestas a largo plazo por el MVP de un certamen o el goleador de una determinada fase. En copas del mundo o torneos con varias rondas se hacen apuestas de este estilo para elegir los equipos clasificados y hasta el orden en que avanzaría.

En cuanto a los deportes disponibles para apostar, la oferta es variada, entre las disciplinas más populares y otras que no tendrán la misma repercusión mediática, pero son interesantes en el mundo de las apuestas deportivas.



Fútbol

Deportes americanos (NFL, NBA, WNBA, MLB)

Hockey sobre hielo

Tenis

Baloncesto

La eficiente plataforma de Rivalo apuestas deportivas facilita la navegación por los diferentes mercados de apuestas y disciplinas deportivas. También se puede consultar fácilmente la agenda de eventos a diario, junto con las cuotas prepartido para aquellos apostadores que tienen por costumbre hacer sus apuestas con el suficiente tiempo de antelación al inicio de un encuentro.

¿Existe un bono para apostar en Rivalo fútbol?

Las promociones de Rivalo deportes en fútbol son variadas y se aplican a otras disciplinas deportivas por igual. No todas las casas de apuestas mantienen ofertas de este estilo, sin condiciones de rollover como en los bonos tradicionales. Analicemos en detalle las promociones más destacadas de Rivalo apuestas deportivas.

Rivalidades : Esta es una oferta muy futbolera, enmarcada en la pasión de los grandes clásicos en el fútbol y todo el interés que generan. Rivalo apuestas deportivas marca la diferencia aquí, con ofertas para apostar en los grandes clásicos que el operador seleccione. Funciona de la siguiente manera: Si apuesta en la rivalidad escogida por el monto indicado en la oferta, recibirá como premio una apuesta gratis.

Cash Out de Rivalo apuestas deportivas : Cerrar una apuesta cuando crea que la perderá, recuperando parte de la inversión. O retirar ganancias si no quiere esperar hasta el final. El cash Out de Rivalo deportes es muy sencillo de utilizar.

Cuotas premium : Son apuestas que se pagan a cuotas por encima del promedio general. Rivalo deportes las presenta en su plataforma con la denominación Premium, de fácil referencia por parte del usuario que desee hacer uso de esta oferta.

Combi Boost: Consiste en un porcentaje adicional sobre las ganancias que le puede dejar una apuesta combinada. Entre más selecciones haga, el porcentaje o impulso (boost) entregado por la casa de apuestas será mayor. El saldo del premio se calcula sobre la ganancia neta.

Estas alternativas siempre se encuentran disponibles y suelen ser actualizadas con frecuencia. Es posible consultarlas en la sección de promociones, donde también se indican las ofertas de Rivalo para su apartado especial de casino. De igual manera, la comunicación del operador con sus usuarios también se moviliza muy bien en las redes sociales, donde es posible solicitar atención en caso de necesitarlo.

Rivalo apuestas deportivas Colombia Foto: IMAGO / Pond5 Images

Apuesta en Streaming en Rivalo deportes

Las apuestas en vivo de Rivalo permiten seguir en directo el evento, a través de las estadísticas en tiempo real, pero no cuenta con un servicio de streaming en video, que sí tienen otros operadores en Colombia. En este aspecto aún tiene mucho por mejorar.

La modernización de su plataforma también mejoró el tiempo de carga. Es un sitio rápido, con los resultados actualizados al instante. No es necesaria una conexión especial a internet para interactuar con la plataforma y aunque no tenga aplicación, Rivalo apuestas deportivas se ajusta perfectamente al tamaño de las pantallas en los dispositivos móviles.



Nuestro veredicto: Calificación promedio de 4,5

Rivalo apuestas deportivas tiene un sitio moderno, actualizado y pensado bajo la premisa de mejorar la experiencia del jugador, a través de una web rápida, bien organizada y funcional. Es más sencillo navegar por la web para encontrar los distintos servicios ofrecidos por el operador.



Lo que nos gusta

Web rápida y navegable

Promociones de fútbol

Cuotas mejoradas

Fácil registro

Lo que no nos gusta

No tiene streaming

Falta la opción de crear apuesta

Además del aspecto técnico, Rivalo deportes marca la diferencia mediante su nueva oferta de promociones, con un sistema de bonificación alejado de los métodos tradicionales con rollover y saldos por liberar.

Su oferta de valor se enfoca en cuotas mejoradas y apuestas gratuitas, con pocas condiciones para ser disfrutadas al máximo. Por otra parte, Rivalo ha patrocinado equipos y también consolidó en su momento un nicho importante, cuando apoyó la práctica del deporte aficionado.

La atención al cliente en Rivalo se apoya en diferentes mecanismos. Existe un chat online, con respuestas automatizadas o de ser necesario solicitar a través de esta herramienta una atención personalizada con un asesor. De igual manera, las inquietudes sobre el uso de la plataforma, así como los servicios ofrecidos, pueden consultarse en su centro de ayuda, donde aparecen las respuestas a las consultas más frecuentes.



