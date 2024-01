Qué son y cómo hacer apuestas de primer tiempo

Para las apuestas en vivo, el fútbol es uno de los deportes más interesantes por la variedad de mercados y cuotas disponibles. Si usted es aficionado o ya lleva bastante tiempo en esto comprenderá que el desafío es grande. Apostar por el resultado es la punta del iceberg. ¿Qué tal si prueba otras opciones como aprovechar los primeros tiempos? Conozca a fondo cómo sacarles el máximo beneficio.



Partamos de lo básico. Aquí definiremos qué son las apuestas en vivo durante los primeros tiempos, cuál es su encanto, cómo podemos ganar y qué dificultades se nos presentan. Desde luego, les daremos algunos consejos para que puedan ponerlos en práctica.

Las casas de apuestas deportivas en Colombia tienen una oferta amplia para este tipo de apuestas. Podemos mencionar algunas de una vez como las de hándicap, resultado, total de goles y tiros de esquina solo para tener como referencia porque el mercado es variado.



¿Qué es una apuesta de primer tiempo en el fútbol?

Consiste en tomar esos 45 minutos iniciales, los cuales tienen unos mercados de apuestas específicos, movimientos de cuotas fluctuantes y bastantes alternativas para intentar sacar algún beneficio. Las apuestas de eventos que sucedan en los primeros tiempos pueden hacerse en prepartido o en vivo, con mayor actividad lógicamente cuando suceden en directo.

El pitazo inicial en un partido de inmediato habilita una serie de opciones y cuotas, que se pueden aprovechar o no. Depende del estudio que haga antes de invertir el dinero en algunas jugadas. Apostar en un primer tiempo es suponer que un partido dura 45 minutos más la adición. Uno de los grandes atractivos de estas apuestas en vivo es que no se necesita esperar a que termine el encuentro para definir si ganó o no.

Un apostador también puede hacer análisis profundos en las apuestas del primer tiempo, donde por lo general se establecen algunos patrones de juego que prevalecerán en el partido. Permite ajustar la estrategia, pensando en apostar durante el periodo complementario. Además, muchos operadores de apuestas tienen video en vivo de los eventos, mejorando la experiencia al momento de hacer apuestas en streaming.

Por supuesto, no todos los partidos son propicios para realizar apuestas en vivo. Es necesario realizar un estudio previo sobre los equipos, tener a la mano las estadísticas del torneo, el día y hora del partido y las noticias de las posibles formaciones, entre otra información. Siempre que sume muchos elementos a sus análisis tendrá más criterio para decidir. Recordemos que en las apuestas en vivo también se debe pensar con cabeza fría al momento de tomar la decisión de invertir el dinero.

¿Cuáles son los tipos de apuestas de primer tiempo?

Hagamos de cuenta que el primer tiempo es un pequeño partido de fútbol. Por consiguiente, encontramos la oferta habitual de cuotas y mercados para un encuentro completo. Ahora bien, cuando se quieren hacer apuestas en vivo durante los primeros tiempos se suman otras modalidades, que sí aportan valor.

Resultado del primer tiempo

La clásica apuesta de local, empate o visitante (1X2). No cambia en absoluto la mecánica de esta apuesta, salvo las cuotas porque sí son diferentes a las fijadas para el resultado del partido completo. Aquí se analizan aspectos como qué tan bien le va al equipo local durante el primer tiempo, al igual que con el visitante. ¿Hay muchos empates en su historial reciente? Las cuotas se ajustan y en muchos casos son bastante interesantes para sacarles provecho.

Apuesta sin empate

Si se elige el local, entonces su apuesta es ganadora siempre que al término del primer tiempo el marcador sea a favor del cuadro anfitrión. De la misma manera opera, pero con el visitante. Si hay empate, entonces la jugada es nula. Esta apuesta en vivo es muy interesante y suele ser utilizada por los apostadores en compromisos donde el favorito para ganar el juego completo es el equipo local.

Doble oportunidad

Hay tres opciones en este mercado: Local o empate (1X), visitante o empate (2X) y local o visitante. Sin embargo, suele ocurrir que en muchos encuentros las opciones por el 1X o 2X tienen cuotas bajas. Se aconseja entrar cuando las cuotas en vivo suban. Ahí es donde vale la pena analizar muy bien y en lo posible usar el recurso de apuesta en streaming porque si tiene la oportunidad de ver el partido es más sencillo al momento de tomar una decisión.

Cómo hacer apuestas de primer tiempo Foto: IMAGO / Pond5 Images

Total de goles 1ª parte

Interesante opción porque en 45 minutos las cuotas son más bajas en el under (menos goles), que para el over (más). Lo “normal”, así sea fútbol, es que los primeros tiempos no tengan muchas anotaciones. Casi siempre la cuota que más fluctúa para las apuestas en vivo es la de más de 0,5 en la primera mitad.

Hándicap

Tienen la misma lógica que si fuera apostar para un partido completo. Si quiere ir por el favorito, pero la cuota es muy baja, súmele un hándicap -1. Se gana si el equipo cierra el primer tiempo con más de un gol de ventaja. O si el visitante es deficiente y aún así le cree, entonces agregarle un hándicap +1 puede ser de utilidad.

Algunos operadores muestran este tipo de apuestas en vivo así: “comienza 0 – 1” para indicar que es un hándicap que se gana si el local termina el primer tiempo con ventaja de dos goles en el marcador.

Ambos equipos marcan

No se extrañe si ve cuotas de 6,0, 7,0 y más. Si ver más de 1,5 goles en un primer tiempo es complicado, mayor aún es la dificultad si los goles son conseguidos por los dos rivales. Interesante tipo de apuesta por la oferta, pero difícil al momento de pensar en cómo ganar. Aquí es bueno apostar si antes se hace un análisis previo de los equipos. Si los dos tienen una buena frecuencia de goles en los primeros periodos, entonces no lo dude.



Total de goles local y visitante

Las apuestas en vivo de este estilo aparecen separadas por equipo. El local y debajo la oferta de goles con sus cuotas. Luego viene la misma organización, pero con el equipo visitante. Aquí también se juega con estrategia y casi siempre es un mercado donde se apuesta mucho cuando el dueño de casa es muy fuerte en esa condición. O si hay un visitante que viene en racha. De nuevo estamos ante unas cuotas elevadas para los mercados de más goles (over) porque no es muy frecuente que se presenten varias anotaciones.

Tiros de esquina

Las cuotas y mercados de apuestas en vivo para los primeros tiempos en tiros de esquina son muy populares. Si tiene la oportunidad de ver el partido en vivo a través de las casas de apuestas con este servicio, le recomendamos hacerlo. Las apuestas en streaming para los córneres son más completas así, aunque no es un recurso indispensable.

Apuestas en directo para tiros de esquina:



Cantidad de córneres totales en el PT : Es la sumatoria de tiros de esquina antes del descanso lanzados por el local y visitante (acumulado). Se apuestan mucho las opciones con más de 4,5 córneres o el over de 6,5.

Tiros de esquina en el local y visitante : Aquí se cuentan los córneres por equipo. Por lo general, las cuotas más bajas las tiene el local porque en teoría es el equipo que carga con la responsabilidad de buscar la victoria ante su afición.

Carrera a córneres: Son apuestas en vivo con tiros de esquina, prediciendo cuántos córneres se cobrarán en segmentos específicos, que por lo general son distribuidos cada 10 minutos.

Otros mercados para apostar en los primeros tiempos

Las opciones varían, según el operador de apuestas en vivo. Puede encontrar mercados de tarjetas, los totales de goles para apostar en segmentos cada 10 minutos o también ganador de un determinado intervalo. Son mucho más específicas las opciones y están alineadas con el tiempo de juego. Por eso, siempre es mejor recurrir a estos mercados cuando tenga facilidad de hacer apuestas en streaming.

Casas de apuestas en Colombia con apuestas de primer tiempo

Todas las casas de apuestas deportivas que operan legalmente en Colombia tienen apuestas en directo para hacer en los primeros tiempos. Son un elemento imprescindible, debido a la popularidad que tienen sus cuotas. ¿Dónde está la diferencia? La respuesta se encuentra en el tipo de apuesta.

Si quiere apostar tiros de esquina en los primeros tiempos, entonces Rushbet, Yajuego y Betsson son de las mejores opciones.

Cuando se trata de goles, las cuotas de Codere para los primeros tiempos son interesantes, al igual que bwin, donde además tienen streaming como herramienta importante para tener como aliada durante las apuestas en directo.

Las apuestas en vivo, bien sea para primeros tiempos o el partido en su totalidad se pueden hacer también desde Luckia, Megapuesta y Rivalo. Son las mejores opciones por la usabilidad de sus plataformas.



Apuestas de primer tiempo paso a paso Foto: IMAGO / Pond5 Images

Tips para realizar apuestas en primer tiempo en Colombia

Consejos ideales para entusiastas, que comienzan en las apuestas deportivas y quieren saber más sobre cómo aprovechar los primeros tiempos. También aplican para apostadores con más experiencia, ya que les puede ser de utilidad para refrescar algunos conceptos. Sin más preámbulos, repasemos algunos tips de ayuda para sus apuestas en vivo:

Analizar y buscar tendencias

Si tenemos en cuenta que solo son 45 minutos más la adición, hay que estudiar muy bien los equipos, el torneo, la instancia en juego y todas las novedades que, en materia noticiosa, nos deja la previa del compromiso.

Esa información actual la puede combinar con un compendio estadístico. Si le interesa apostar a ganador antes del descanso, entonces busque equipos locales que marcan muchos goles en los primeros tiempos. O al revés, investigue en los equipos en crisis cómo se desempeñan en los periodos iniciales. A veces suelen recibir más de un gol antes del descanso o no marcan muchos goles afuera.

Una estadística que sirve mucho y la pueden hacer ustedes mismos consiste en llevar un registro de goles y minutos en los que anotan los equipos. Así encontrará cuáles son los que más convierten en los primeros tiempos y en qué segmentos.

Otra de las tendencias estadísticas que les pueden servir si quieren más apuestas en vivo antes del entretiempo es buscar encuentros entre equipos con muchos goles a favor. Los que promedian más de dos tantos por encuentro casi siempre anotan o reciben goles durante las primeras mitades.

Use el Cash Out

Recuerde que solo tiene 45 minutos y en las apuestas en vivo el aliado de confianza es el Cash Out, bien sea para sacar ganancias cuando vea la oportunidad y no quiera arriesgar o si ve muy difícil la apuesta, entonces ciérrela, rescatando parte de la inversión inicial. Más que un consejo es un salvavidas que lo puede sacar de apuros. La mayoría de las casas de apuestas deportivas en Colombia tienen esta opción habilitada en sus plataformas.

Llevar un control de apuestas

Es necesario para las apuestas en vivo con primeros tiempos o en cualquier modalidad que juegue. Llevar un seguimiento de todo lo que hace facilita el análisis individual y le muestra aquello en lo cual debe trabajar más para mejorar. Puede crear un registro con sus mejores rachas, las cuotas y mercados donde más apuesta. Entre tantos números, un buen registro de sus acciones siempre será de gran utilidad. Si por tiempo u otros factores no puede hacerlo, las casas de apuestas deportivas les dan la opción de revisar su historial.

Gestión del bank

Indispensable porque no puede arriesgar mucho, ni tampoco irse al extremo e invertir poco. Hay que encontrar un equilibrio. Antes de hacer apuestas en directo pueden preguntarse acerca de cuánta cantidad estarían dispuestos a perder, sin sacrificar un porcentaje importante de su bank. Ante todo, hay que mantener la calma en los momentos complicados y mesura cuando lleguen las rachas positivas.

Aproveche los bonos de bienvenida

Las apuestas en vivo son válidas para hacer si está en proceso de liberar un bono de bienvenida. Los primeros tiempos, por aquello de ser apuestas que se definen pronto, ayudan a cumplir con las condiciones para convertir ese saldo de la bonificación en dinero real. ¡No pierda esta oportunidad!