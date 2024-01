Qué es una valuebet: El misterio de las cuotas con valor

Cuando uno hace apuestas deportivas, obviamente, busca obtener beneficios. Para ello, puedes tener suerte en una apuesta puntual. Pero cuando se quieren obtener ganancias a medio-largo plazo, es necesario utilizar una estrategia de calidad basada en las cuotas con valor. ¿Pero qué es una valuebet? ¡Te lo explicamos al detalle a continuación!



¿Qué es una valuebet?



Básicamente, para entender las cuotas con valor, es decir, qué es una valuebet, hay que entender cómo se ajustan las cuotas. Porque, cuando se habla de qué es una valuebet, uno hace referencia a cuotas que están mal puestas. Estas son cuotas que pagan por encima del porcentaje real de probabilidad de éxito en un pronóstico en concreto. Concretamente:



Toma, por ejemplo, una cuota 2 a 1, que indica un 50 % de opciones de que una selección se produzca.



Si tú consideras que las opciones son mayores para dicho pronóstico, por ejemplo, de un 65 %, estás ante lo que es una valuebet.



Con un buen estudio, son estas las cuotas que aportan beneficios a medio y largo plazo. Como seguramente ya sabrás, las mejores casas de apuestas deportivas online de Colombia ofrecen cuotas similares aunque con ligeras diferencias que hay que saber aprovechar. Esa es otra, cuantos más operadores uses, más fácil será encontrar valuebets.

No hay que confundir lo que es una valuebet con una surebet. Estas últimas son apuestas a un mismo mercado. Es decir, se cubren todos los pronósticos pero con cuotas por encima de 2 a 1 en cada opción (o con otras variables matemáticas) que arrojan beneficios una vez determinadas las apuestas. Para ello, hay que aprovecharse de errores o apostar en vivo.



¿En qué deportes es habitual encontrar cuotas con valor?



No hay un deporte concreto donde hayan más o menos cuotas con valor. Eso sí, las valuebets suelen ser más comunes en mercados minoritarios o en eventos deportivos no tan populares. Por ejemplo, un partido de tenis ITF no cuenta con tantos expertos y algoritmos para ajustar las cuotas como lo cuenta un partido de semifinales de Wimbledon.

Por tanto, muchos apostantes expertos lo que hacen una vez que saben qué es una valuebet es estudiar a fondo aquellos eventos o deportes en los que las casas de apuestas no cuentan con tantas y buenas herramientas para el ajuste de cuotas. Por eso hay apostantes profesionales que se especializan en ITF, voleibol o una liga africana de fútbol.

Para exprimir al máximo las cuotas con valor, debes hacer buenos estudios estadísticos y, además, especializarte en un mercado. Hay cuotas con valor en la NBA y otros eventos populares, pero te obligarán a ser más preciso. Por ello, elige un mercado y especialízate: uno de los más interesantes es el OVER/UNDER. ¡Pero también analiza las sensaciones!

Porque, en ocasiones, la estadística es fría y está para romperse. Por tanto, tienes que estar atento. Por ejemplo, en un partido de fútbol no te fijes únicamente en la racha, sino, más bien, en el estado de forma general. Si notas que el equipo está físicamente agotado, es hora de apostar en su contra. También es útil ir en contra de rachas muy prolongadas.



Reseña qué es una valuebet Foto: IMAGO / Pond5 Images

En busca de valuebets



Primeramente, para encontrar cuotas con valor hay que analizar la cuota más alta posible. No todas las casas ofrecen las mismas cuotas. Para ello, te recomendamos estar registrado en las mejores casas de apuestas deportivas online de Colombia. Con ellas, entenderás bien qué es una valuebet, pudiendo aprovecharte de la mejor cuota disponible cada vez:



Una vez registrado en el mayor número posible de casas de apuestas deportivas, cuando tengas un pronóstico en mente, debes comparar cuotas. Este paso es importante, ya que la cuota más alta te reportará más beneficios. Pongamos un ejemplo. Supongamos que quieres apostar a la victoria del Real Madrid frente al FC Barcelona en LaLiga EA Sports:

Pronóstico Casa 1 Casa 2 Casa 3 Casa 4 Real Madrid gana en los 90 minutos

2.25 a 1

2.15 a 1

2.30 a 1

2.35 a 1

En este caso, la CASA 4 te ofrece la mejor cuota. Pero esto no significa que responda a la respuesta de qué es una valuebet, ya que, que sea la cuota más alta, no significa que presente valor sí o sí. Ahí entra tu análisis. ¿Cuántas opciones le das al Real Madrid de hacerse con la victoria en términos porcentuales? Primero, veamos el % de la cuota:

Para determinar el % asociado a una cuota, debes hacer un sencillo cálculo matemático.

Primeramente, toma 1 y divídelo entre la cuota. En este caso, 1 entre 2.35. El resultado del ejemplo es 0.42.

Ahora, puedes establecer el % multiplicando el resultado por 100. En este ejemplo, 0.42 x 100 da 42. La casa da un 42 % de opciones de victoria al Madrid.



¿Responde por tanto a la pregunta de qué es una valuebet? ¿Es una cuota con valor? Pues depende. Si tu análisis le otorga más de un 42 % de opciones de victoria al Real Madrid, entonces, sí es una cuota con valor. Pongamos que tu estudio le da un 55 % de opciones al Real Madrid. En este caso, estarías ante una cuota con valor de un 13 %, ¡muy rentable!



Qué es una valuebet paso a paso Foto: IMAGO / Pond5 Images

Cuánto se debe apostar en una apuesta con valor



Ahora que sabes qué es una valuebet, puede que te estés preguntando cuánto apostar en ella. Obviamente, cuánto más rentabilidad ofrezca (diferencia entre el porcentaje que otorgas tú a la selección y el porcentaje que otorga la casa), más deberás invertir. Si la cuota con valor lo es por un porcentaje del 2 o el 3 %, puedes apostar, pero mucho menos.

Para entender bien qué es una valuebet y cómo apostar a ella, hay que, además, gestionar bien el bank:

Nunca apuestes más del 10 % de tu capital en una sola apuesta.



Si estableces un capital por unidades, nunca apuestes más de 10 unidades a un pronóstico.



Estrategias y recomendaciones en torno a qué es una valuebet



Ahora que ha quedado claro qué son las apuestas con valor, es bueno concluir con algunas estrategias. Son recomendaciones para que puedas aplicar a la búsqueda de valuebet, pero también al pronosticar en general. De este modo, con una buena estrategia, la rentabilidad no debería tardar en llegar. Por tanto, no te rindas rápido y no te salgas del camino:



Regístrate en varias casas de apuestas deportivas diferentes para tener siempre acceso a la cuota más alta.



Apuesta en deportes que entiendas y trata de especializarte en un mercado en concreto.



Atento a los errores de las casas de apuestas y a aquellas cuotas en vivo que tardan en actualizarse.



Aprovecha no solo los bonos de bienvenida de las mejores casas de apuestas colombianas, sino también las promociones para clientes habituales.



No olvides, ante todo, apostar con responsabilidad. Por tanto, no solo se trata de entender qué es una valuebet, sino también de saber cuándo apostar y cuándo no. Entiende que las malas rachas también se producen en las estrategias ganadoras. No pierdas los nervios y juega únicamente con dinero que te puedes permitir perder. ¡Y aprovecha los bonos!