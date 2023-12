¿Todavía no sabes qué es una apuesta futura? Pues en esta guía te lo explicaremos todo sobre los diferentes tipos de apuestas futuras. Este tipo de apuesta se da con bastante antelación a que suceda el evento y engloba un largo periodo de tiempo.

Al celebrarse con tanta antelación, contarás con la ventaja de poder obtener buenas probabilidades al hacer tus apuestas. Te mostramos todo sobre cómo apostar en Colombia.



¿Qué es una apuesta futura?



Las apuestas deportivas futuras son aquellas que se realizan en torno a un evento que tendrá lugar en el futuro. Dicho evento tendrá lugar en los próximos días, semanas y meses. Este tipo de apuestas deportivas se dan para grandes torneos o celebraciones.

Se trata de una apuesta a largo plazo en el que podrás hacer tus pronósticos: qué jugador ganará un torneo, cantidad de juegos ganados, etc. Para conocer cómo hacer una apuesta futura, a continuación te explicamos su dinámica.

Antes de que dé comienzo el evento o torneo las casas de apuestas deportivas Colombia publican las cuotas. Posteriormente, estas se irán actualizando en función de cómo se vaya desarrollando el evento.

Esto no es todo, ya que además podrás acceder a un amplio mercado de apuestas en las mejores casas de apuestas deportivas Colombia. Para que entiendas un poco mejor qué es una apuesta futura, pongamos un ejemplo:

Para un evento de la Liga española, las cuotas para el campeón del campeonato para el FC Barcelona al comienzo de temporada son de 2.49. Hasta que se dé por finalizada la temporada, las cuotas pueden ir subiendo o bajando, en función de cómo termine el evento.



Mejores casas de apuestas para hacer una apuesta simple



A continuación, te mostramos las bonificaciones disponibles en las mejores casas de apuestas de Colombia. Ahora que ya sabes qué es una apuesta futura, tan solo tendrás que seleccionar el operador en el que poder hacerlas.

Recuerda que para ello será necesario que dispongas de una cuenta de usuario en aquellas que hayas seleccionado para hacer tus apuestas. En esta tabla, te mostramos las bonificaciones disponibles en las mejores casas de apuestas del mercado.



Cómo hacer una apuesta futura



Ya conoces las mejores casas de apuestas de Colombia, por lo que ahora es el momento de que descubras cómo hacer una apuesta futura. Mediante unos sencillos pasos, vamos a desgranar qué has de hacer desde el principio.

Para ello, hemos seleccionado a uno de los principales operadores de apuestas del momento: Codere. Si todavía no sabes qué es una apuesta futura, en Codere podrás obtener toda la información. Estos son los pasos a seguir:



Para comenzar tu proceso de apuestas, es necesario que accedas a la página web de la casa de apuestas. También podrás acceder desde la app de Codere.

A continuación, ve al apartado de registro que encontrarás en la parte superior derecha de la interfaz de la pantalla.

Seguidamente, cumplimenta el formulario de registro con tus datos personales, fecha de nacimiento, dirección, etc. Crea tu identidad de usuario y una contraseña.

Verifica tu identidad. Una vez completado este paso, ya puedes realizar tu primer depósito.

Ve a la sección de deportes y selecciona el torneo en el que quieras hacer tu apuesta a largo plazo.

Selecciona el evento, la cuota y verifica tu boleto de apuesta. Haz el seguimiento de la apuesta y espera a que tenga lugar la finalización del torneo. En caso de que tu apuesta resulte ganadora, las ganancias serán depositadas en tu cuenta.



Mejores apps apuestas Foto:

¿En qué deportes son comunes las apuestas futuras?



Ahora que ya conoces qué es una apuesta futura, es el momento de que conozcas aquellas disciplinas deportivas en las que este tipo de pronósticos son los más utilizados. Aquellas modalidades en la que existen torneos con una duración prolongada en el tiempo.

Estas son algunas de las opciones que tendrás para hacer apuestas a largo plazo. A continuación, te explicamos con más detalle qué es una apuesta futura en cada una de estas disciplinas deportivas.



Fútbol



En el caso del fútbol, las posibilidades para hacer apuestas futuras en este deporte son muy amplias. Podrás hacer apuestas futuras en las principales competiciones del panorama nacional e internacional.

Podrás hacer apuestas a largo plazo para el campeón del torneo, máximo goleador, jugador con más tarjetas, etc. Las posibilidades que ofrecen este tipo de apuestas son muy extensas.

Ahora que ya conoces qué es una apuesta futura, has de saber que las mejores cuotas te permitirán hacer trading de apuestas y acceder a las mejores oportunidades. Estos son algunos de los eventos más importantes: La Liga, Champions League, Serie A, etc.



Tenis

En el mundo del tenis, una de los torneos con mayor renombre es el de Roland Garros. Podrás hacer una gran variedad de pronósticos a largo plazo a quién se llevará la ensaladera, cuál será el jugador con mejor desempeño en tierra batida, etc.

También hay otras competiciones como el US Open, el Open de Australia o el más que reconocido torneo de Wimbledon. Se trata de competiciones que se desarrollan durante semanas y de las que puedes llegar a obtener cuotas muy interesantes.

Baloncesto



En baloncesto podrás hacer apuestas a largo plazo en una gran selección de ligas y competiciones de todo el panorama internacional. Competiciones como la NBA, ACB o la EuroLiga te darán la opción de hacer diferentes tipos de apuestas deportivas a largo plazo.

Otros deportes reconocidos como el golf, la Fórmula 1, ciclismo, etc, son eventos que permiten hacer apuestas a largo plazo. Con este tipo de apuesta podrás obtener cuotas más elevadas para los deportistas y acciones más destacadas de las competiciones.



Paso a paso cómo ganar apuestas deportivas Foto:

¿Cuánto se debe apostar en una apuesta futura?



Una de las cosas a tener en cuenta a la hora de hacer apuestas futuras y cualquier otro tipo de apuesta, es la cantidad que has de apostar para hacer tu pronóstico. Pues bien, no existe una cantidad exacta para ello

Sin embargo, en la mayoría de las casas de apuestas del mercado, existe un depósito mínimo requerido para que puedas comenzar a hacer apuestas. Nuestra recomendación es que establezcas un presupuesto determinado.

Dicho presupuesto debería de ser una cantidad que seas capaz de asumir y que no suponga un agravio en tu economía. De este modo, también evitarás destinar más dinero de lo que en un principio tenías previsto.



Estrategias y recomendaciones al hacer una apuesta futura



A la hora de hacer apuestas a largo plazo, puede servirte de gran ayuda que tengas en cuenta una serie de estrategias y consejos. Las apuestas futuras son aquellas en las que tus pronósticos son para eventos que van a tener una duración prolongada en el tiempo.



Recomendaciones



Por este motivo, con todo lo que ya sabes lo que conlleva que es una apuesta futura, es importante que no te olvides de algunas de estas recomendaciones: