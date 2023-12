Si has llegado aquí es porque te preguntas qué es una apuesta combinada. En el mundo de las apuestas coexisten diferentes tipos de pronósticos. Cada uno de ellos tiene sus características y diferencias.

En esta review se intentará dar respuesta a esa pregunta y a cómo hacer una apuesta combinada. Además, se repasarán las casas de apuestas con los mejores bonos de Colombia.

Introducción sobre apuesta combinada



Es fundamental saber qué es una apuesta combinada antes de empezar a colocar pronósticos de este tipo. Se puede definir como un pronóstico en el que se unen dos o más selecciones y que es necesario acertar todos para que sea válida.



Qué es una apuesta combinada o parley



Llegó el momento de entrar en materia sobre qué es una apuesta combinada, también llamada parley. Es un tipo de pronósticos que permite combinar diferentes selecciones en un mismo boleto.

No hace falta que estas sean a un mercado concreto o un evento, sino que se pueden alternar varios. Por ejemplo, uno de fútbol, otro de tenis y otro de básquet. De hecho, al hacer apuestas deportivas combinadas del mismo evento puede haber incompatibilidades.

Al realizar las diferentes selecciones, la cuota se irá multiplicando. Para que se dé por válida se deben acertar todas las líneas. Si hay un fallo, se dará como perdido el boleto al completo. Ten muy en cuenta esta característica sobre qué es una apuesta combinada.

La alternativa a estos tipos de apuestas deportivas es la apuesta simple. En ella solamente hay una selección. Esta puede ser de ganador, resultado, over/under, hándicap o del tipo que sea.

No obstante, no son contradictorias, se pueden usar de manera indistinta según el evento en el que se quieran colocar los pronósticos. También se pueden realizar combinadas en mercados en vivo.

Como es de suponer, al multiplicarse la cuota también lo hace el riesgo. Por ello, es fundamental medir la cantidad que se incluye en cada apuesta de acuerdo al monto en la cuenta. A mayor cuota, menor será la probabilidad de que suceda.

Mejores casas de apuestas para hacer apuestas combinadas

Realmente todas las casas de apuestas contemplan las apuestas combinadas entre sus opciones. Es por eso que la elección de una u otra no dependerá de este factor sino de otros diferentes.

Por ejemplo, estas son algunas de las características a tener en cuenta:



Bonos y promociones: Se debe tener en cuenta la cantidad de la bonificación y todos los requisitos de liberación. Por ejemplo, el rollover, el depósito mínimo o el tiempo que está activo.

Apuestas en vivo: un mercado rico en apuestas en tiempo real siempre es un sí para los usuarios. Si a eso se le suma una plataforma de streaming, la experiencia mejora considerablemente.



App: Una buena manera de aprender cómo hacer una apuesta combinada es a través de aplicaciones móviles. Pueden estar disponibles para iOS, Android e influyen los requisitos de descarga en cuanto a espacio y almacenamiento.



Mercados: Por supuesto no pueden faltar los mercados como punto determinante. Elige un operador que tenga las categorías que estás buscando y un gran número de eventos.



Cómo hacer una apuesta combinada



Ahora que se ha explicado qué es una apuesta combinada, llegó el momento de ver cómo se puede realizar. Si has colocado alguna apuesta simple será más fácil, de lo contrario tendrás que aprender todo desde el principio.

Los pasos que hay que seguir para saber cómo apostar con combinadas son los siguientes:



Accede al sitio web del operador o bien a su versión móvil o App e inicia sesión.

Localiza los mercados en los que quieras colocar la apuesta combinada.

Realiza una selección y esta se reflejará automáticamente en un boleto que se creará a la derecha.

Repite el proceso tantas veces como selecciones quieras añadir.

Introduce la cantidad que vayas a apostar y acepta la operación.



Se puede observar que al ir añadiendo selecciones la cuota irá variando. Todos los operadores incluyen su propia calculadora para mostrar cuál es el posible monto que puedes recoger si aciertas la apuesta.

Es más fácil de entender con un ejemplo real, por ejemplo, en la casa de apuestas 1XBET. Pulsa en iniciar sesión en la parte derecha de la página e introduce las credenciales: usuario y contraseña.

Selecciona “deportes” en el menú superior para acceder a las apuestas de esta categoría. Escoge el deporte en el que vayas a realizar tu primera selección y pulsa sobre ella.

Repite este proceso escogiendo una más o varias del mismo evento o de otro diferente. Se abrirá un boleto con todo lo añadido, por defecto aparecerá como una apuesta combinada.

En el caso de que no sea así, hay un campo encima de la cuota en la que puedes cambiar la modalidad. Ingresa la cantidad que quieras apostar y confirma el pronóstico combinado.



Argentina vs Uruguay Eliminatorias Conmebol Foto:

¿En qué deportes son comunes las apuestas combinadas?



Realmente se pueden colocar apuestas combinadas en cualquier mercado. Cuanto más común sea el mercado, mayor número de combinadas se realizarán en él.

La lista de deportes más seguidos en Colombia la encabeza el fútbol. Le siguen otras disciplinas como el tenis, el básquet o el béisbol. No puede faltar ninguna de las tres disciplinas en una casa de apuestas deportivas Colombia.

Fútbol

Es el mercado con mayor número de eventos con diferencia. No solo aquí, sino en gran parte del mundo. Se puede seguir de cerca la Primera A de Colombia, ligas de Latam, selecciones o ligas europeas.

Se pueden colocar apuestas combinadas en diferentes mercados. Por ejemplo, se puede unir en un mismo boleto el nombre de ganadores de diferentes partidos. O, el máximo goleador en diferentes ligas.



Básquet



En relación con el básquet, destaca sobre todas las ligas la NBA. Esta competición de EE.UU y Canadá acapara todas las miradas. Esto también se refleja en las apuestas combinadas por sus múltiples posibilidades.

Se pueden realizar combinadas juntando ganadores de una misma jornada. Otra apuesta típica de baloncesto es la de más/menos número de puntos. También se pueden escoger diferentes máximos goleadores.



Tenis



Los amantes de la raqueta siguen el calendario de esta disciplina por todo el mundo. Encontrarás campeonatos desde América con el Open de EE.UU hasta Oceanía con el Open de Australia.

Es bastante común escoger los nombres de varios tenistas favoritos y colocar una combinada. Se hace sobre todo cuando las cuotas individuales son demasiado bajas. Otras opciones son a número de juegos o de sets.



Béisbol



La competición reina de esta categoría es la MLB. Esta liga norteamericana reúne a sus mejores pitchers en una misma competición. Este deporte basado en el número de carreras también ofrece muchas oportunidades.

De nuevo, una manera de hacer combinadas es escogiendo varios equipos ganadores de esa misma jornada. Otro ejemplo de apuesta común es el del número de carreras en las que se fijan diferentes baremos.



¿Cuánto se debe apostar en una apuesta combinada?



Un punto importante en esta review sobre qué es una apuesta combinada es el monto que se tiene que apostar. En realidad, la respuesta en bastante ambigua y no se puede decir nada que no sea depende.

Como ya se ha señalado, a mayor número de eventos más crece la cuota y también el riesgo. Lo lógico es que esa cantidad sea inversamente proporcional a la cantidad que se coloque en el boleto.

Ten en cuenta que se tienen que acertar todas. Cada usuario tendrá que realizar cálculos con el dinero del que dispone en su cuenta. Se recomienda que la cantidad máxima que se apuesta se corresponda con un 10% del saldo total.



Estrategias y recomendaciones al hacer una apuesta combinada



Trazar una estrategia adecuada es parte de entender qué es una apuesta combinada. Como nuevo usuario es normal perderse al principio y necesitar una pequeña guía.

Algunas de esas estrategias son las siguientes:



Cuidado con el número de selecciones: en gran parte de los operadores se permite escoger más de 10 líneas, incluso se puede llegar a 20 o 25. Lo ideal sería quedar con un número entre el 3 y el 5.



Controla las cuotas: Ver cómo se multiplica la cuota puede llevar a querer que el número sea más alto. Sin embargo, escoger mercados algo más probables aumentará las posibilidades de acertar.



Ten en cuenta el riesgo: cómo se ha visto en el apartado de cómo apostar con combinadas, a mayor cuota mayor riesgo. Calcula bien el dinero que vas a usar en cada momento.



Conoce cada mercado: Revisa previamente cada evento en el que vas a apostar. Un estudio sobre las estadísticas, las rachas o el estado de forma da pistas sobre lo que puede pasar.



Diversifica los mercados: Lo mejor es no centrarse en un mismo evento, sino salir a buscar diferentes posibilidades. Que no te dé miedo mezclar competiciones o incluso deportes.



Consejos para apostar en el fútbol Foto:

¿Se puede hacer una apuesta combinada en vivo?



Una vía que no se ha mencionado acerca de qué es una apuestas combinadas son los mercados en vivo. En ellos se colocan pronósticos a tiempo real y, por supuesto, también son válidos para este tipo de apuestas.

En parte, estas combinadas son más complejas de hacer por una razón. Las cuotas se mueven de una manera rápida y no solamente tendrás que seleccionar una en el momento justo, sino repetir la acción. A veces no coinciden en el tiempo.

Precisamente esas cuotas más altas que en las apuestas previas al evento lleva a que se prefieran estos pronósticos. Para colocarlas solamente tienes que seguir estas indicaciones: