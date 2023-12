Es fundamental comprender qué es el rollover en las apuestas deportivas, en qué consiste, cómo funciona y qué debemos considerar para aprovecharlo al máximo, ya que está relacionado con los bonos de bienvenida. Abordaremos su explicación de manera didáctica, utilizando casos específicos que son habituales en las apuestas deportivas Colombia.

Introducción sobre el rollover en las apuestas deportivas



Para maximizar los beneficios de las apuestas deportivas, el aprendizaje constante es esencial. Entender términos como el del rollover nos permite ser más estratégicos con los bonos de bienvenida, las ofertas y diversas promociones que a menudo son ofrecidas a los apostadores.

Cuando se registran en una casa de apuestas deportivas, tienen la oportunidad de aceptar un bono de bienvenida sujeto a unas condiciones especiales para convertir ese saldo en dinero real. En otras palabras, reciben un bono que duplica su primer depósito. Por ejemplo, ya no tienen $50.000 que ingresaron a la cuenta, sino $100.000. De ese dinero, la mitad es el bono, que puede convertirse en saldo real cumpliendo ciertos requisitos, entre ellos el rollover.

Los rollover casi siempre se pueden hacer en apuestas de tipo 1X2 (a ganador de partido), algunos mercados de goles o puntos, pero en hándicaps u otras combinaciones específicas no es muy común. En estos casos los términos y condiciones del bono explican en qué mercados apostar y cuales quedan excluidos.



Qué es el rollover en las apuestas deportivas

La definición más sencilla del rollover es la cantidad de dinero que debe apostarse para liberar un bono. No implica apostar la totalidad en una sola jugada, sino utilizar fracciones más pequeñas de ese depósito cargado con la oferta. El rollover indica la cantidad de dinero que deben apostar para convertir ese saldo promocional en dinero real, ya que inicialmente es un capital que figura en la cuenta del apostador, sin posibilidad de retiro.

La mayoría de las casas de apuestas deportivas indican el rollover como un multiplicador, que dice cuántas veces debe apostar la suma del depósito y el bono. Veamos un ejemplo para hacerlo más práctico:

Un usuario se registró, depositó $100.000 pesos y le dieron otros $100.000 como bono de bienvenida. En total, el saldo es de $200.000, de los cuales la mitad no son retirables porque son parte de la oferta, pero se pueden volver dinero real si se cumplen algunos requisitos. El rollover en este caso es de 3X.

En el ejemplo nos dicen que debemos apostar el valor total de lo que aparece en la cuenta incluyendo el bono unas tres veces. Entonces tenemos que multiplicar 3 (rollover) por $200.000. Nos dan $600.000.

Esta última suma es la que se refiere al dinero total que debe apostar. A veces nos dan un plazo para hacerlo, en otras casas no hay mucho tiempo. También fijan otras condiciones como una cuota mínima o hasta los deportes en los cuales aplica el bono. No quiere decir que se debe apostar de una sola vez ese valor. Puede hacerlo de manera fraccionada, en apuestas consecutivas hasta alcanzar esa cifra de los $600.000, cuando el rollover es de 4X. Ahora bien, si en el caso anterior el rollover no era de 4X, sino 8X, entonces hay que hacer apuestas hasta que sumen un valor de $1.600.000.

Veamos otro caso de un bono con las siguientes condiciones, incluido el rollover. Así por lo general se explican las ofertas de bienvenida en las casas de apuestas deportivas en Colombia:



El bono duplica el valor del primer depósito hasta por $150.000

Tiene un plazo máximo de 7 días para ser liberado

Su rollover es de 6X

La cuota mínima de apuestas válida es de 1,8

Solo se puede usar en apuestas de fútbol

Con estas condiciones, si un apostador se registra y deposita $50.000, la casa aplica el bono de bienvenida y el saldo de la cuenta se convierte en $100.000. Con el rollover de 6X debe realizar apuestas hasta que todas sumen $600.000 pesos en total dentro de los 7 días, cumpliendo con la cuota mínima y limitándose a apuestas de fútbol.

A grandes rasgos, así se entiende la metodología y qué es el rollover en apuestas deportivas. Como ya tienen claro el concepto y su aplicación, ahora veremos cuáles son las recomendaciones más comunes para tratar de liberarlos.



Casas de apuestas que tienen rollover en sus condiciones

No todas las casas de apuestas deportivas que operan en Colombia ofrecen bonos de bienvenida con rollover, aunque siguen siendo las ofertas preferidas por los apostadores al momento de registrarse. Algunas optan por formatos de freebets, otra modalidad de oferta que ha tomado fuerza.

Otro aspecto para destacar en los rollover ofrecidos por algunas casas de apuestas en nuestro país es el valor. Ninguna supera los 8X, ubicándose así en un rango intermedio, que suele estar dentro de las preferencias de los apostadores. Tampoco existen condiciones relacionadas con apuestas en eventos específicos, aumentando el margen de maniobra durante el proceso de liberación del bono.

Casas de apuestas Bonos de bienvenida Rollover Betsson Disfruta de las apuestas deportivas y casino online El rollover de este bono es de 7X y tiene una vigencia de 7 días. El saldo del bono solo debe usarse en apuestas deportivas de los eventos que se definan durante la vigencia del bono de bienvenida. Además, la cuta mínima por apuesta es de 2,0. En bono Slots de Casino se debe cumplir con un Rollover de 20X (solo aplica para slots). Aplican Términos y condiciones Generales Todos los T&Cs Rushbet ¡Bono de deporte de hasta $50.000 Apostar la cantidad del Bonos 5 veces (5X). Cuentan para la liberación del bono las apuestas que tienen una cuota total de 2.00 o superior. Cuentan para la liberación del bono solamente las apuestas deportivas. Si el bono no ha sido liberado en 90 días contados desde su activación, el bono activo y las ganancias hechas con el se cancelarán. Todos los T&Cs yajuego Bono duplicador 100% hasta $200.000 El bono está dedicado sólo a los usuarios nuevos y residentes en Colombia. - Es necesario hacer una recarga mediante de algunos de los métodos de pago disponibles. El bono es válido después de la primera apuesta. La primera apuesta se tiene que hacer en los 30 días tras el registro. Debe apostar el valor del bono 5 veces (rollover) a una cuota mínima de 1.30. Todos los T&Cs

Estrategias y recomendaciones al momento de tener que usar rollover en apuestas deportivas

Si se hacen apuestas de manera coherente, gestionando los plazos y evitando dejarse llevar por la emoción, permite aprovechar el rollover durante el proceso que dura la liberación de los bonos de bienvenida. Es esencial recordar la cuota mínima y las condiciones establecidas. Optar por realizar apuestas consecutivas para que, en conjunto, sumen el valor del rollover es una estrategia efectiva. Evitar apostar todo el saldo en una sola jugada, mantener la calma y confiar en la capacidad como apostadores sin elementos clave. Seleccionar cuidadosamente las apuestas consecutivas en eventos que conozcan y donde tengan buenos antecedentes. Las estrategias de rollover deben aplicarse en competiciones cercanas y familiares. Elaborar un plan detallado y establecer una hoja de ruta para las apuestas durante el periodo designado para la liberación del bono. Cumplir con lo presupuestado, incluso frente a dificultades y mantener la confianza son recursos valiosos para superar este desafío. En caso de duda respecto a cumplir el rollover, se puede optar por apostar de manera libre y por diversión, evitando convertir la experiencia en algo complicado. Aprovechar los bonos de bienvenida en casas de apuestas conocidas, donde los términos y condiciones son familiares, facilita el proceso. Se trata de leer antes de actuar. Diversificar las apuestas, explorando opciones como combinaciones y buscando las mejores oportunidades, contribuye a cumplir con el rollover. En la variedad hay fórmulas exitosas. Realizar un seguimiento de los resultados obtenidos permite evaluar la proximidad o lejanía de alcanzar las condiciones establecidas. El control de las apuestas con el paso del tiempo ayuda a formar mejores apostadores. Se aconseja documentarse muy bien y permanecer al tanto de los términos y condiciones que acompañan a los bonos de bienvenida. El conocimiento completo de las ofertas es esencial para desarrolla una buena estrategia. Esta información suele estar disponible de manera completa en las secciones de promociones de las casas de apuestas deportivas.

Conclusiones

Muchos apostadores coinciden en que los mejores rollover para apostar son aquellos de 5X o menos. Un 5X en una oferta de bienvenida implica apostar cinco veces la cantidad presente en la cuenta para retirar el dinero del bono. Sin embargo, la dificultad aumenta con valores como 10X o 12X, siendo más desafiantes de cumplir junto con las otras condiciones. Afortunadamente, las casas de apuestas deportivas ofrecen una variedad de rollover, con muchas opciones, ofertas y promociones. La clave está en seleccionar la que mejor se adapte a los intereses individuales, ya sea como un reto o experiencia de aprendizaje.