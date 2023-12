Para comprender mejor qué es el bankroll en las apuestas deportivas, podemos definirlo de manera sencilla como el dinero que tenemos depositado en una casa de apuestas. Este saldo nos permite realizar apuestas y requiere de una correcta administración para evitar quedarnos sin fondos, buscando optimizarlo al máximo en busca de beneficios.

Estamos ante un término común en las apuestas deportivas. Es esencial considerar algunas cuestiones al gestionarlo correctamente para disfrutar al máximo las apuestas. Los apostadores deben tener estrategias para manejar los fondos en la forma indicada, además de poseer cierto control sobre el dinero al momento de utilizarlo. Esta combinación de factores ayudará a utilizar el capital de la mejor manera, siempre pensando en ganar dinero.

Introducción sobre bankroll en apuestas deportivas

Como en toda actividad de la vida hay que aprender las nociones básicas. Son la base para luego construir más conocimiento y experiencia. Entender qué es el bankroll en las apuestas deportivas le servirá bastante por las siguientes razones:

Aprenderá a administrar el bankroll

Sabrá qué cantidades de dinero puede destinar para apostar

Puede obtener beneficios en un mediano o largo plazo

No es necesario usar todo el dinero en una sola apuesta

De emplearse en la forma adecuada, su buen rendimiento puede ser un aliado importante para hacer mejores apuestas deportivas. La optimización de su uso conduce a un mejor rendimiento del dinero, labor que se acompaña de la experiencia en la realización de pronósticos. Si el apostador busca una estabilidad que lo ayude a sacar beneficios, entonces debe conocer muy bien este término.

¿Qué es el bankroll en las apuestas deportivas?

Entendemos este concepto como la cantidad de dinero destinada a las apuestas deportivas. Cuando alguien menciona, por ejemplo, tener un bankroll de $500.000 pesos, se refiere al dinero que utilizará para apostar en eventos deportivos.

Por supuesto, a mayor cantidad de bankroll apuestas, mayor es la cantidad disponible para apostar en un evento específico. Quien tenga un bankroll de $500.000 pesos puede apostar con cantidades más grandes, a diferencia de aquel con $30.000 en las casas de apuestas deportivas en Colombia. Sin embargo, es importante señalar que, en ambos casos, los apostadores asumen el mismo riesgo, siendo esta consideración crucial que debemos hacer.

Supongamos que el poseedor de un bankroll de $500.000 decide apostar $25.000 a una cuota 1,80, mientras que el apostador con $50.000 depositados invierte $10.000 en esa misma apuesta. Independiente del monto invertido, la apuesta implica el mismo riesgo para ambos. En caso de ganar, la recompensa será mayor para el que apostó más dinero, pero esto no está relacionado con las cantidades apostadas.

Una de las principales recomendaciones sobre cómo usar el bankroll en las apuestas deportivas es apostar solo el 10%, incluso un poco más, de dinero depositado. Aunque tenga confianza en ganar una apuesta, existen riesgos a corto plazo en esta actividad. Es crucial diversificar siempre, evitando apostar todo en un mismo evento, y evitar en la medida de lo posible exceder ese porcentaje.

Para aquellos que apenas comienzan es importante desmitificar la concepción errónea de que el bankroll es el dinero que se tiene en una sola casa de apuestas. En realidad, si ha hecho registros en varias casas de apuestas, con depósitos incluidos, todo hace parte de un mismo bankroll en las apuestas deportivas.

Por lo tanto, un consejo fundamental es nunca apostar más dinero del necesario. La mejor decisión es separar un presupuesto exclusivo para hacer apuestas deportivas. Con constancia y responsabilidad es posible aumentar ese valor sin poner en riesgo las finanzas personales.

Métodos de pago Foto: IMAGO / Pond5 Images

Mejores casas de apuestas para manejar el bankroll

En la actualidad, la gran mayoría de casas de apuestas deportivas en Colombia disponen de plataformas muy avanzadas, que facilitan la revisión del bankroll y permiten hacer depósitos al instante.



Casa de apuestas Bono Términos y condiciones Rushbet Iguala el primer depósito hasta $50.000 Apostar la cantidad del Bonos 5 veces (5X). Cuentan para la liberación del bono las apuestas que tienen una cuota total de 2.00 o superior. Cuentan para la liberación del bono solamente las apuestas deportivas. Si el bono no ha sido liberado en 90 días contados desde su activación, el bono activo y las ganancias hechas con él se cancelarán. Todos los T&Cs Codere Llévate el 100% extra hasta $100.000 El depósito mínimo del bono es de $20.000. El plazo máximo para completar esta oferta es de 30 días contados a partir del momento en que se hizo el primer depósito. Para obtener el bono puede completar una o varias apuestas simples o combinadas en su línea de apuesta en una cuota mínima de 2.50 por el valor del bono (hasta acumular el valor del bono). Para liberar el bono, sólo se contabilizarán las apuestas resueltas dentro del plazo antes mencionado. Es necesario completar la verificación SMS. para poder disfrutar del bono de bienvenida. Esta oferta no es compatible con otras ofertas emitidas por Codere. Luckia Juega $10Mil, Gana $30Mil + hasta $250Mil La recarga mínima para acceder a la promoción es de 5.000 COP. El valor mínimo de las apuestas realizadas deberá ser de 2.000 COP. Una vez el usuario realice su primera recarga podrá elegir qué modalidad de juego prefiere, si apuestas deportivas o casino, y de ello dependerá la asignación de los bonos. Si la opción seleccionada en el punto anterior, son apuestas deportivas, el usuario recibirá inicialmente una apuesta debut por valor de 1.000 COP. Betsson

Disfruta de las apuestas deportivas y casino online 18+. Promoción válida desde el 24 de agosto del 2022. La vigencia del bono de bienvenida será de 7 días a partir de tu primer depósito Bono Apuestas Deportivas: Deberás cumplir con un Rollover de 4X. Solo se podrá usar el saldo de bono en apuestas deportivas para eventos que se definan durante la vigencia del bono de bienvenida. Cada evento debe tener una cuota mínima de 2.0.. Bono Slots de Casino: Deberás cumplir con un Rollover de 20X (Solo aplica para Slots). Aplican Términos y condiciones Generales Todos los T&Cs Yajuego Bono duplicador 100% hasta $200.000 El bono está dedicado sólo a los usuarios nuevos y residentes en Colombia. - Es necesario hacer una recarga mediante de algunos de los métodos de pago disponibles. - El bono es válido después de tu primera apuesta. - La primera apuesta se tiene que hacer en los 30 días tras el registro. - Debes apostar el valor del bono 5 veces a una cuota mínima de 1.30. - Apuestas anuladas, retiradas o hechas a través del Cash Out no cuentan para la liberación del bono Yajuego. - Dispones de 15 días para cumplir las condiciones del bono. Todos los T&Cs

¿Cómo utilizar el bankroll en las apuestas deportivas?

Una de las primeras decisiones al utilizarlo es determinar la cantidad a invertir en una apuesta. Este es un ejercicio que exige hacer una correcta gestión del dinero, asignando partidas en función de las ganancias deseadas y sin perder de vista el riesgo asociado a cada apuesta.

En otras palabras, es necesario distribuir el presupuesto. Algunos sugieren dividir el dinero en un número específico de apuestas o unidades, como también se conoce a esta práctica. La cantidad de divisiones varía según el monto que el apostador tenga en una o varias casas de apuestas.

Por ejemplo, si se cuenta con un bankroll de $300.000 para apuestas deportivas, los apostadores experimentados suelen dividir este valor en hasta 30 partes iguales, resultando en apuestas de $10.000 cada una, ya sean simples o combinadas. Cuanto más se distribuya el dinero, más tiempo habrá para gestionar rachas positivas o enfrentar dificultades como una serie de derrotas.

La gestión también depende de la paciencia del apostador y si tiene la intención de mantenerlo y hacerlo crecer a mediano o largo plazo. Alternativamente, si busca más emoción, puede aumentar el monto de apuestas a unas 15 de $20.000 cada una, dependiendo de la experiencia.

Otro detalle para considerar en la gestión de un bankroll es la cuota con la que se apuesta, así como el tipo de mercado y disciplina deportiva. No es lo mismo una cuota 2,5, que una de 1,4. Además de que la primera paga más dinero que la segunda, existen más riesgos en apuestas con cuotas altas. Por lo tanto, el bankroll debería ajustarse también a estos criterios, invirtiendo menos en apuestas de mayor riesgo.



Luckia app descarga Foto:

Estrategias y recomendaciones al momento de definir el bankroll en apuestas deportivas

Antes de mencionar algunos consejos o trucos para utilizar el bankroll en apuestas deportivas, es fundamental destacar que el primer objetivo, antes de pensar en las ganancias, es recuperar ese dinero invertido. Si se invirtieron $100.000, entonces es necesario apostar para recuperar ese saldo disponible. Como en cualquier otro negocio, la inversión se realiza con la esperanza de recuperar el capital antes de buscar beneficios y rentabilidad.

Aquí algunos consejos básicos:

Determine la cantidad de bankroll quiere tener: Esta es una decisión basada en su presupuesto personal. Asigne un monto que sabe que está destinado exclusivamente a las apuestas deportivas, sin poner en riesgo sus finanzas personales. Se trata de pasarla bien, no de comprometer otros aspectos claves de su vida.

Evite invertir todo su dinero en una sola apuesta. La estrategia del “all in” puede tener un impacto negativo en las apuestas deportivas, ya que siempre existe el riesgo de perder. Asignar todo el dinero a una sola jugada no es aconsejable.

En ocasiones de derrotas es común que, con el afán de recuperar rápidamente el dinero perdido, se apueste la totalidad del bankroll en la siguiente jugada. Esto lleva a decisiones precipitadas, sin considerar que las apuestas deportivas conllevan riesgos y siempre requieren de un enfoque para comenzar una recuperación gradual.

Límites en las apuestas: Es recomendable fijar un límite del 10% del bankroll para las apuestas, aunque este porcentaje puede ajustarse según cada evento. En algunos casos, puede ser menor, entre el 1% y 5%, dependiendo de la suma depositada.

La decisión del porcentaje que utilice se toma asumiendo el riesgo que implica ganar una determinada apuesta. Si es una jugada difícil siempre será mejor destinar un porcentaje pequeño del bankroll, que en cualquier caso no exceda el 10% del total. Por el contrario, si la experiencia indica que es una apuesta con buenas posibilidades de éxito, se puede arriesgar un poco más del porcentaje habitual.

Dividir el bankroll: la distribución del dinero para hacer apuestas debe ser uniforme, aunque esto suele requerir experiencia en su administración. La gestión inteligente del bankroll implica ajustar la división cada vez que se realizan apuestas. Es lo que se conoce como una gestión inteligente porque si el saldo crece, se debe realizar una nueva división para aumentar el monto destinado a cada elección. En caso de una mala racha que reduzca el dinero disponible, redistribuir las cantidades para apostar brinda mayor seguridad.

Apostar en deportes conocidos: Esta práctica no solo aplica para el bankroll, sino a todo el proceso de realizar apuestas deportivas. Para evitar derrotas significativas que pongan en riesgo la inversión, es preferible apostar en competiciones que se conozcan bien. Con el tiempo y la experiencia, se pueden explorar apuestas en otros deportes, una vez se hayan adquirido los conocimientos fundamentales sobre el uso adecuado del dinero.

¿Debe tener un bankroll grande o pequeño? La respuesta varía según los objetivos del apostador. Si simplemente desea jugar como pasatiempo, puede distribuir cantidades de dinero que se ajusten a esa premisa. Sin embargo, si la meta consiste en sacar beneficios con el paso del tiempo, es recomendable aumentar el valor del bankroll; siempre acompañado de una sólida administración de los recursos y estar respaldado por una serie de estrategias que guíen de forma correcta el ejercicio de sus apuestas deportivas.

Si hasta ahora da sus primeros pasos en las apuestas deportivas, manejar un presupuesto puede servirle de ayuda para entender mejor cómo se administra el dinero. Existen tácticas de apostadores más experimentados en la gestión de este tipo de inversiones. Por ejemplo, algunos aconsejan la repartición equitativa del dinero, apostando siempre de esta manera como un medio inicial. A medida que se obtengan ganancias, el rendimiento financiero proporciona un mayor margen de maniobra para implementar otras tácticas más avanzadas.

Tips para crecer el bankroll:

Dividirlo en cantidades iguales para apostar

Aumentar el valor de las apuestas cuando crezca el bankroll

Apostar a cuotas en las que tengan más experiencia

Fijarse objetivos: ¿Cuánto deseo tener y cómo lo cumplo?

Gestión emocional. La capacidad de mantener un control de las emociones en las apuestas deportivas es un componente fundamental para el éxito a largo plazo, así como la preservación de la estabilidad financiera del apostador. Más allá de los aspectos técnicos o estratégicos, la capacidad de manejar las emociones desempeñan un papel crucial en un entorno complicado, donde las derrotas pueden ser vertiginosas.

Por lo tanto, hay que controlar la euforia o el desespero, sin dejarse llevar por el calor de un momento especial, apostando en exceso. En las derrotas se recomienda no dejarse influir por el deseo de recuperar cuanto antes el valor perdido porque puede desencadenar en decisiones nocivas para el capital invertido.

Otro aspecto importante en este factor emocional es la paciencia. Si apuestan con una estrategia y confían en ella los ayudará a evadir esos momentos de euforia o frustración, evitándose la tentación de sucumbir ante los resultados rápidos. Si tienen control en este sentido es porque saben que en el largo plazo llegan los dividendos esperados.

Conclusiones

Hasta aquí hemos repasado las generalidades que implica el concepto del bankroll, que en su definición más sencilla consiste en el dinero que tenemos destinado para hacer apuestas deportivas. Además, es importante conocer cómo pueden administrarse de forma eficiente los recursos porque solo así protegeremos el dinero. También corroboramos la importancia de saber manejar las emociones y la forma en que estas influyen en el aumento o reducción de los fondos durante un determinado periodo.