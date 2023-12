Si te preguntas qué es y cómo funciona cerrar apuesta, en esta guía te lo explicaremos. Esta opción con la que cuentan los jugadores puede ofrecer interesantes ventajas en tus pronósticos. Por eso, a lo largo de esta guía veremos cuáles son los principales aspectos de esta herramienta en apuestas deportivas Colombia.



Introducción sobre cerrar apuesta



El motivo principal de esta reseña se basa en saber qué es y cómo funciona cerrar apuesta. Pero básicamente podemos señalar que permite a los jugadores asegurar una parte de su pronóstico. Tanto si estaba resultando positivo como si el resultado era negativo.

Cuando utilizas la opción de cerrar apuesta, diversos factores entran en juego. Entre ellos, la cantidad que hayas apostado, el tiempo que le quede al juego, las cuotas, etc. Por eso, verás que los montos ofrecidos no serán siempre los mismos en el momento de querer cerrarla.

De esta manera, podrás minimizar las pérdidas. Es por ello que conocer cómo cobrar apuestas de forma anticipada puede ser ventajoso para ti. Sin más dilación, vemos qué es y cómo funciona cerrar apuesta en Colombia.



¿Qué es y cómo funciona cerrar apuesta?



Básicamente, se trata de estrategia utilizada en los pronósticos deportivos para minimizar pérdidas antes de que el evento finalice. Así, como usuario podrás retirar parte de tu apuesta antes de que se resuelva el partido o juego en cuestión.

Por ejemplo, supongamos que has apostado $100 a favor de Millonarios, que está ganando por un margen estrecho. A medida que el partido avanza, el rendimiento del equipo baja y temes que puedan perder la ventaja.

Utilizando la opción de cerrar apuesta, puedes retirar una parte de tu inversión. Digamos $70, lo que garantiza que obtendrás al menos ese monto, sin importar el resultado final del partido.

Esta opción, también conocida como 'Cash out', se puede aplicar en diferentes disciplinas deportivas. Pero siempre cabe tener en mente que la cantidad que puedes recuperar al cerrar una apuesta depende de las cuotas actuales y del momento actual del juego/partido.

Es decir, cuanto más cerca esté el partido de finalizar y más a tu favor esté el resultado, mayor será la cantidad que podrás recuperar. Como ves, saber qué es y cómo funciona cerrar apuesta te permitirá utilizar estrategias que pueden ser positivas.



¿Qué hay que tener en cuenta antes de cerrar una apuesta?



Antes de decidir cerrar una apuesta, es crucial considerar varios factores clave que pueden influir en la decisión. Primero y ante todo, es esencial evaluar el estado actual del evento deportivo en el que has apostado.

¿El equipo o jugador por el que apostaste está liderando cómodamente o está en una posición más vulnerable? Comprender la dinámica actual del evento te proporcionará una base sólida para tomar una mejor decisión en tu pronóstico.

Además, es fundamental tener en cuenta las cuotas en ese momento. Es decir, las cuotas pueden cambiar durante el transcurso de un evento debido a diferentes tipos de factores. Como por ejemplo las lesiones, cambios tácticos o incluso las condiciones meteorológicas.

Si las cuotas han cambiado a tu favor desde el momento en que realizaste la apuesta, puede ser una señal para utilizar el Cash out. Al mismo tiempo, otro aspecto importante es el nivel de confianza que tienes en tu elección inicial.

Asimismo, es esencial considerar el tiempo restante en el evento. Cuanto más cerca esté de finalizar, menos variables inesperadas pueden surgir. Esto puede hacer que cerrar la apuesta sea una decisión más segura.

Al mismo tiempo, puedes valorar el hecho de que cerrar una apuesta implica renunciar a una parte de tus posibles ganancias. Por lo tanto, analiza si la cantidad que puedes recuperar justifica la decisión de cerrar la apuesta en lugar de aguantarla hasta el final.

Resumiendo, ahora que sabes qué es y cómo funciona cerrar apuesta, los puntos a tener en cuenta son claros. Es crucial considerar el estado actual del evento, las cuotas actuales, tu nivel de confianza en la apuesta inicial, el tiempo restante y el monto que puedes recuperar.



¿Cómo cerrar una apuesta?



Un punto básico sobre qué es y cómo funciona cerrar apuesta, es saber hacerlo por ti mismo. De modo que en esta misma sección te describiremos los puntos para utilizar esta opción. Para ello, tan solo asegúrate de seguir los pasos que mostramos a continuación.

Para ello utilizaremos el ejemplo a través de la casa de apuestas Betplay en Colombia. La opción de cerrar apuesta se puede aplicar en la Categoría Primera A y muchas otras competiciones y disciplinas deportivas. Tan solo sigue los siguientes pasos:



Crea una cuenta de usuario en Betplay, o bien la casa de apuestas que decidas escoger para tus pronósticos deportivos.

Ve a la sección de apuestas deportivas, escoge el evento y la cantidad que quieres apostar en el boleto.

Sigue el evento deportivo para llevar un control total de lo que ocurre sobre el terreno de juego para saber cuándo retirar apuesta.

Una vez que la opción esté disponible en el ticket, haz clic sobre la opción y podrás ver la cantidad asegurada o cómo minimizar las pérdidas.

Por último, confirma que quieres retirar tu apuesta y los fondos serán devueltos a tu cuenta en cuanto se pueda completar.



Ten en cuenta que la opción 'Cash out' solo se podrá emplear cuando la casa de apuestas permite hacerlo. Es decir, puede que la herramienta no esté disponible para el 100% de los eventos incluidos en su web. Algo que se aplica en cada uno de los operadores disponibles en Colombia.



Preguntas frecuentes sobre cerrar apuesta



Llegamos al final de esta guía sobre qué es y cómo funciona cerrar apuesta para usuarios colombianos. Y con ello, pasamos de nuevo por algunos conceptos claros sobre los pronósticos deportivos y cómo cerrar apuestas en diferentes deportes.



¿Es legal apostar en Colombia?



Sí, hacer apuestas deportivas en Colombia es algo totalmente legal. Sin embargo, tendrás que asegurarte de crear una cuenta en un operador legal y seguro. Para ello, puedes ver el sello Coljuegos a pie de página de la plataforma, así como ver sus licencias oportunas.

Algunos nombres propios de operadores seguros en Colombia son Betplay, Rushbet o Wplay entre otros. Casas de apuestas perfectamente legales y con ofertas muy extensas para los usuarios del país. De hecho, puedes consultar por ti mismo su oferta deportiva en cualquier momento.

De este modo siempre tendrás la seguridad de que tus datos e información personal se encuentran protegidos. Además, estos operadores cuentan a su vez con métodos de pago seguros. Todo para ofrecer un entorno completamente seguro y protegido para desarrollar esta actividad.



¿Puedo cerrar apuestas en qué deportes?



Realmente, son varios los deportes en los que se puede utilizar la opción de cerrar apuesta. En Colombia, el deporte más popular es el fútbol. Pero el llamado 'Cash out' también se puede aplicar en eventos de baloncesto, tenis, carreras de caballos o carros, etc.

Resulta fundamental que sepas entender cómo funciona cada disciplina deportiva. Teniendo así en cuenta los tiempos del partido, las reglas de la disciplina, etc. Sin embargo, la mayor parte de las disciplinas deportivas son de sobra conocidas y entendidas por los aficionados.

Y no solo eso, también puedes cerrar apuesta cuando se trate de un combate de boxeo o MMA. Así como también en otros deportes de equipo como el hockey o el balonmano. Ahora que sabes qué es y cómo funciona cerrar apuesta puedes aplicarlo cuando quieras.



¿Puedo cerrar apuestas desde la app móvil de los operadores?



Sí, desde las aplicaciones móviles puedes reclamar los bonos de bienvenida y promociones. Pero también crear apuesta, depositar o retirar, contactar, y explorar ciertos tipos de apuestas deportivas. Por supuesto, puedes cerrar tu apuesta con solo acceder a tu cuenta desde la app.

El funcionamiento será prácticamente el mismo que en la versión de escritorio. Simplemente podrás aplicarlo a través de una interfaz adaptada a la pantalla de tu dispositivo. Por lo que solo debes acceder a la sección de deportes, colocar tu apuesta y buscar la opción 'Cash out'.

Lo único que debes tener en cuenta es que la opción esté disponible en la página del operador. Además, también debes contar con un dispositivo compatible y que cuente con conexión estable a internet. Así podrás asegurar posibles ganancias o amortiguar pérdidas en todo momento.