Premier League | West Ham vs. Manchester United – mejores apuestas

West Ham recibe la visita del Manchester United en Londres por la jornada 18 de la Premier League. Analizaremos cómo llegan y cuál luce mejor en la previa, para que así puedan decidir cuáles son sus mejores apuestas, respaldadas por datos y tendencias relevantes de ambos equipos. ¿Quién llega mejor?



Las mejores apuestas Premier League entre West Ham vs. Manchester United



Gana el West Ham: 2,45 en bwin



Más de 9,5 córneres: 1,72 en bwin



Menos de 2,5 goles totales: 2,15 en bwin



La clasificación general del campeonato inglés muestra que ambos equipos, rivales este 23 de diciembre en el London Stadium, tienen rendimientos similares. Manchester United aparece mejor ubicado (séptimo con 28 unidades) por solo un punto de ventaja con relación al West Ham. Ambos aún se encuentran retirados de la zona clasificatoria a copas europeas y por eso el juego de esta fecha es trascendental para los dos.

El United viene de un empate como visitante en Anfield sin goles frente al Liverpool, un resultado que alimenta las esperanzas de sus hinchas de cara a una mejora en su desempeño. La temporada no ha sido fácil para los Red Devils, en especial para su entrenador Erik ten Hag, de quien no dejan de especular con una eventual salida del cargo si no mejora la situación deportiva del club que por tradición y plantel debería ocupar lugares de privilegio en el campeonato.

El West Ham, sin tanta presión, está constituyéndose en un fuerte adversario en condición de local, donde ajusta seis encuentros sin derrotas por todas las competiciones. En la fecha del pasado fin de semana goleó 3 – 0 al Wolverhampton. Los dirigidos por David Moyes aún requieren que esta buena racha se prolongue por más tiempo, si en realidad desean convertirse en protagonistas de la Premier League.

Para ello, una de las primeras medidas que deben tomar los Hammers es defenderse. Corta una racha adversa porque le anotaron goles en seis de sus anteriores ocho compromisos en condición de local. Su campaña en casa muestra dos derrotas contra dos empates y cuatro victorias.

En ataque, el West Ham aún debe ser más productivo en casa porque con 15 tantos a favor la ofensiva sigue siendo insuficiente. El over de 2,5 anotaciones en sus partidos de local se ha dado en el 62% de sus encuentros, aunque tiene algo a favor cuando juega en casa: Hasta el momento está invicto en sus primeros tiempos, con cinco victorias y tres empates. Nueve de los 15 tantos en su territorio precisamente los anotó antes del descanso.

West Ham vs Manchester United mejores apuestas Foto: IMAGO / PA Images

Manchester United aún debe mejorar considerablemente



El United pondrá a prueba la resistencia del West Ham en Londres, pero más allá de eso es la oportunidad para sacudirse de una mala racha. Es cierto que sacó una igualdad en Anfield, pero allí fue sometido durante largos pasajes. El Liverpool le cobró 12 tiros de esquina y la posesión del balón del local fue del 68%. Además, Manchester recibió ocho disparos al arco. El marcador final esconde lo que aún sigue siendo un dolor de cabeza en el equipo: No tiene un patrón de juego definido. Ocho de las nueve victorias por Premier League del Man. Utd esta temporada ha sido por sólo un gol.

Como visitante, el United frenó una racha de tres victorias en sus recientes salidas con la derrota 1-0 frente al Newcastle y el empate frente al Liverpool. Lleva dos encuentros sin anotar goles fuera de casa, señal de lo difícil que está siendo para los jugadores construir jugadas en ataque. Algo poco usual en sus salidas son los partidos con goles de ambos equipos, ya que solo en dos de ocho encuentros visitantes se dio este indicador estadístico, de los más apetecidos en las apuestas de la Premier League. Sin embargo, cuidado con este detalle porque el Manchester United no ha sacado su arco en cero durante sus últimos tres partidos de liga, mientras que el West Ham encadena nueve juegos consecutivos recibiendo gol.

Una estadística que puede ser clave es el número de tiros de esquina a favor del Manchester United. Este equipo maneja un promedio de 6,71 tiros desde el banderín por partido, siendo una de las medias más elevadas de córneres por juego en toda la temporada. En lo que respecta al West Ham, su promedio en estos cobros es de 4,82 por compromiso.

En el enfrentamiento anterior en mayo, el West Ham le ganó 1 – 0 en Londres al Manchester United. Gracias a esa victoria cortó una racha de seis encuentros sin ganar frente al United, que incluía cinco derrotas. Aún le queda un pequeño saldo por descontar y está en el apartado de triunfos seguidos sobre los Red Devils, algo que no consigue desde el año 2007.