Pronóstico del Lazio vs Napoli - Serie A TIM

Duelo de históricos en la Serie A. El domingo, 28 de enero, Lazio recibirá, en el Stadio Olímpico de Roma, al vigente campeón de la liga italiana: Napoli. Ambas escuadras llegan con la necesidad de sumar. ‘Los blanquicelestes’ quieren afianzarse en la tabla y meterse en puestos de Champions. Mientras que ‘los azules’ no están haciendo una buena temporada y buscarán colarse en competencias europeas.

Ambas escuadras se verán las caras con varias bajas importantes. Por el lado de la Lazio no podrá disponer de jugadores claves como Ciro Immobile y Mattia Zaccagni, ambos por acumulación de tarjetas amarillas. Pero si para el local llueve, para el último campeón no escampa. Napoli no contará con Khvicha Kvaratskhelia (tarjetas), Victor Osimhen (Copa Africana) y Andre Anguissa (Copa Africana).



Mejores apuestas Lazio vs Napoli

¿Habrá ganador? : Si - Lazio ganará - 2.28 en Rushbet.



Cantidad de córners: Menos de 9.5 - 1.58 en Rushbet.



¿Muchas amarillas?: Si - Más de 4.5 - 1.64 en Rushbet.



Todas las cuotas son cortesía de Rushbet, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios.



Daniele Orsato, sin temor a sacar tarjetas amarillas



Si bien los encuentros de la Serie A tienden a ser friccionados, varios árbitros dejan pasar por alto algunas infracciones y poco castigan a los jugadores. Pero esto no aplica para Daniele Orsato. El italiano es de los referee que tiene mano dura y no le tiembla la mano para amonestar.

En sus últimos ocho encuentros sacó 34 tarjetas amarillas. Obteniendo un promedio de 4.25 por partido. Además, en cinco de esos juegos, sobrepasó las 5 amarillas, lo que da a entender que sus partidos sobrepasan los 4.5 en amonestaciones.



Mejores apuestas Lazio vs Napoli Foto: IMAGO / LaPresse

Pocos lanzamientos desde el tiro de esquina



Ambos equipos producen pocos lanzamientos de esquina. En los últimos ocho encuentros Lazio generó 35 córners. Aunque parece una cantidad grande, la realidad es que el equipo de Sarri genera un promedio de 4.37 de saques desde el banderín.

Pero el Napoli no está tan alejado de su rival. El equipo que dirige Mazzarri, en la misma cantidad de partidos, generó 37 córners. Dos más que el equipo de la capital de Roma. En promedio generan 4.62 tiros de esquina.

Teniendo estos datos en cuenta, el escenario que pinta este encuentro es uno donde habrá menos de 9.5 córners, ya que es una tendencia que se repite.



Los tres puntos se quedan en casa

Este es el escenario perfecto para que el equipo que dirige Sarri se lleve los puntos. El vigente campeón de la Serie A tiene bajas importantes, no cuenta con Osimhen, Kvaratskhelia, Anguissa y Meret.

Y sí, se conoce que el equipo de la capital italiana no contará con Immobile y Zaccagni, pero tiene a otros referentes como Luis Alberto y Felipe Anderson. El español es pieza clave en la ofensiva, ya que suma tres goles y dos asistencias. Por su parte, el brasileño es el máximo asistidor (5) de ‘los blanquicelestes’.

Además, la escuadra local viene en racha, ganó cuatro de sus últimos cinco partidos. Mientras que la realidad del Napoli es distinta, ya que, de sus últimos cinco encuentros, perdió y ganó dos.

Por eso, pensar en una victoria de la Lazio frente al Napoli no suena tan descabellado.