Pronóstico del Tottenham Hotspur vs Brighton - Premier League

Si la pelea por la Premier League está dura, la lucha por las plazas a competiciones europeas está que arde. Y tanto el Tottenham, como el Brighton and Hove Albion lo saben. Pues ambas escuadras se enfrentarán por la jornada 24, el próximo sábado, 10 de febrero, en el Tottenham Hotspur Stadium, con el objetivo de sumar de a tres y aferrarse a la ilusión de jugar copas internacionales la próxima temporada.

Para este partido ambos equipos cuentan con ciertas novedades. Por un lado, en el Brighton Simon Adingra (copa africana), Joël Veltman (lesión), Solly March (lesión) y Julio Enciso (lesión) se perderán el encuentro. Mientras que el Tottenham tiene en duda la participación de su goleador: Heung-Min Son.



Mejores apuestas Tottenham vs Brighton

Total de goles: Más de 3.5 - 2.0 en Codere.

Ambos equipos marcarán: Sí - 1.40 en Codere.



¿Quién marcará?: Marcará Richarlison - 2.15 en Codere.



Todas las cuotas son cortesía de Codere, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios.



Goles y fuertes emociones en el Tottenham Hotspur Stadium



Un partido de la Premier League se vive con mucha tensión. Esto se debe a la verticalidad y los espacios que se generan en cada encuentro. Y tanto el Tottenham, como el Brighton, no son ajenos a estos dos condimentos.El equipo de Ange Postecoglou y el de Roberto De Zerbi están acostumbrados a vivir duelos de alta tensión.

Por un lado, a pesar de que el Brighton es uno de los mejores equipos que juega al fútbol en la liga inglesa, en sus últimos 5 partidos, ganó 3, pero todos superaron la brecha de los 3 goles. De igual forma, en esta misma cantidad de juegos diputados recibió, por lo menos, 1 gol.

Por su parte, el Tottenham, en sus últimos 5 encuentros, sólo obtuvo 2 victorias, 2 empates y 1 derrota. Cabe destacar que el equipo de Postecoglou superó la barrera de los 3 goles en 3 oportunidades, claramente, sin tener en cuenta el resultado obtenido. Además, es imprescindible resaltar que, en los 2 anteriores partidos entre los dos clubes, se marcaron en las 2.

Dicho esto, se espera un duelo de mucha tensión en el Tottenham Hotspur Stadium, donde los goles y las fuertes emociones no faltarán a la cita. Por eso, apostar que ambos marcan y más de 3.5 goles no suena tan surrealista.



Mejores apuestas Tottenham vs Brighton Foto: IMAGO / NurPhoto

Richarlison, la llave del gol para los ‘spurs’



Si hay un jugador que ha brillado ante la ausencia de Heung-Min Son, ese es Richarlison. El brasileño ha sido la punta de lanza del equipo de Londres y respondió muy bien cada vez que el equipo lo necesitó. Tanto así que viene de convertir un doblete ante su ex equipo: Everton.

Además, de los últimos 10 encuentros que disputó, el brasileño logró marcar en 7. Entre sus víctimas están equipos de gran envergadura como Newcastle y Manchester United. Por eso, si hay un jugador que está llamado a aparecer en el Tottenham Hotspur Stadium, el próximo sábado, porque anda dulce con el gol, es sin duda alguna, Richarlison.