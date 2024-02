Pronósticos Manchester United vs Fulham | Premier League

Un nuevo encuentro de Premier League, un partido con clara importancia para los locales, que de a poco cambian el panorama, uno que venía bastante gris, pero que de momento ha cambiado de aires, así llegan el Manchester United para recibir a un Fulham que está entre mucha irregularidad y lejos de los puestos de Europa. De dicha manera llegan los pronósticos de la liga inglesa.



Sin duda alguna, algo que no nos esperábamos era la reacción del equipo de Ten Hag en este último tiempo, cuando todo era oscuridad. Desde la eliminación de Champions League, han hilado una excelente racha que no veíamos desde hace tiempo, llegando a estar a 5 unidades de un Aston Villa que sería la última escuadra en la próxima temporada de Liga de Campeones. Por su lado el Fulham está fuera de toda conversación, estando en la casilla 12 y aguantando que pasen las fechas para el final de temporada.

Mejores apuestas Manchester United vs Fulham

Gana Manchester United: 1.55 Codere



¿Ambos anotarán? Sí: 1.62 Codere



Más de 2.5 Goles: 1.57 Codere



Todas las cuotas son cortesía de Codere, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios.



La asombrosa recuperación del Manchester United



Desde su última derrota, en pleno cierre de año, el Manchester United tomó impulso y comenzó de la mejor manera en estos dos primeros meses del 2024, empatando un solo juego y ganando el resto, con 6 triunfos.

Cada partido ha sido totalmente de locura goleadora y en esos 7 encuentros se marcaron un total de 26 goles, un promedio superior a los 3 goles por cotejo, en donde solo dejaron el arco en cero ante el Wigan. Esta racha es de recuperación pura y dura, sobre todo cuando en el mes de diciembre, solo ganaron 2 juegos, sobre 7 en la Premier.



Mejores apuestas Manchester United vs Fulham Foto: IMAGO / Colorsport

Fulham un mar de errores



Sin duda alguna, la Premier League se ha caracterizado por tener goles y emociones en cada equipo, este Fulham se encuentra lejos de ser la excepción. Tan solo ha dejado su portería en cero, en todas las competencias en 3 ocasiones. Pero lo más grave para la victoria de Fulham será la ausencia de Raúl Jimenez, quién por lesión no será tenido en cuenta.

De igual manera hay que mencionar que el Fulham tiene en sus espaldas dos récords, no le gana al Manchester United desde hace 13 juegos en Premier, pero no es todo, no gana fuera de casa desde hace 11 jornadas. Todo hace ver que este partido será imposible para el Fulham.

Así, los de Londres, se perfilan como una escuadra claramente débil en defensa y con la racha del United todo pinta oscuro.