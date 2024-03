Pronóstico de Manchester United vs Everton - Premier League

La liga inglesa sigue al rojo vivo. ‘The Red Devils’ vs ‘The Toffees’. En el marco de la jornada 28 de la Premier League, Manchester United recibirá, el próximo sábado, 9 de marzo, al Everton en Old Trafford con el objetivo de sumar de a tres y seguir en la lucha por la clasificación a torneos europeos.

Los dirigidos por Erik ten Hag llegan al encuentro después de una estrepitosa caída (3-1) en el derbi de Manchester. Mientras que los de Sean Dyche no se alejan de la realidad del United. Los ‘toffees’ cayeron por el mismo resultado ante West Ham, por lo que buscarán asaltar el teatro de los sueños para alejarse de la zona roja del descenso.



Mejores apuestas Manchester United vs Everton

¿Quién ganará el partido?: Manchester United ganará - 1.82 en Bwin.



¿Quién marcará primero?: Manchester United - 1.60 en Bwin.



Total de goles: Más de 2.5 goles - 1.63 en Bwin.



Todas las cuotas son cortesía de Bwin, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios.



Se pronostica una lluvia de goles en Old Trafford



Si, así como leen. En el teatro de los sueños los goles lloverán. Esto se debe a que los recientes 4 marcadores de los partidos del Manchester superaron los 2.5 en anotaciones en 3 ocasiones. Por su lado, los resultados del Everton, en sus anteriores 5 cruces, cruzaron la línea de los 2.5 en 2 oportunidades. Así mismo, en los recientes 5 duelos directos entre ambos, los ‘red devils’ y los ‘toffees’ saltaron la barrera de los 2.5 en 3 partidos.

Sin embargo, ante la torrencial lluvia de goles, el primero que subirá a su favor en el luminoso será el de Manchester United. Esto gracias a que en los últimos 9 partidos entre ambos, los ‘red devils’ anotaron primero en 8 de ellos. Además, los dirigidos por Ten Hag, en los recientes 5 cruces, marcaron primeros en 4 ocasiones (Manchester City, Luton Town, Nottingham Forest y Aston Villa). Mientra que la historia para el Everton no es igual. En la misma cantidad de juegos que el United, cedieron la primera anotación en 3 partidos.

Teniendo estas cifras en cuenta, es lógico pensar que el Manchester United marcará primero y que en Old Trafford lloverán los goles.



Mejores apuestas Manchester United vs Everton Foto: IMAGO / Colorsport

Los puntos no salen de casa



Si hay algo claro en este partido, además de los goles, es que los puntos se quedan en Old Trafford. Así como leen. Manchester United sumará de a tres en la tabla, ya que ganará en su casa. Esto se debe a que entre los dos hay una tendencia clara, los ‘red devils’ en los últimos 7 partidos contra Everton, se llevaron la victoria en 6 oportunidades. Además, si tenemos en cuenta cifras más recientes, el United, en sus recientes 5 cruces directos contra el equipo de Liverpool, ganó todos los enfrentamientos.

Por otro lado, los números no acompañan a los de Dyche. El Everton no ha podido ganar en 13 de sus últimos 14 juegos. Además, de los últimos 4, como visitante, perdió 2 veces.

Estas cifras nos dan a entender que el Manchester United frente a Everton siempre se crece y hace respetar su historia. Por lo que pensar en que los puntos se quedarán en el teatro de los sueños es lo esperado.