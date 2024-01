Pronóstico del Manchester City vs Burnley - Premier League

Luego de derrotar al Tottenham por la FA Cup, Manchester City seguirá con sus labores en la liga. El vigente campeón de la Premier League recibirá, el próximo 31 de enero, en el Etihad Stadium, al Burnley.

El City buscará los tres puntos, ya que se encuentra en la lucha por el título y son cinco los puntos que lo separan del Liverpool. Sin embargo, el equipo dirigido por Vincent Kompany vive otra realidad. Los ‘clarets’ están a cinco unidades de salir de la zona de descenso.

Sumado a esto, los ‘skyblue’, posiblemente, no podrán contar con la presencia de su goleador estrella: Erling Haaland. Mientras que Burnley no contará jugadores recurrentes como Jordan Beyer y Charlie Taylor, ambos por lesión.



Mejores apuestas Manchester City vs Burnley

¿Ambos equipos marcarán? No - 1.55 en Rushbet.



Muchos disparos a puerta : Si - Más de 8.5 - 1.57 en Rushbet.



¿Habrá muchos corners?: Si - Más de 9.5 - 1.66 en Rushbet.



Todas las cuotas son cortesía de Rushbet, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios.



Los goles se inclinarán hacia un sólo lado de la cancha



Sin duda alguna la cancha se inclinará en contra del Burnley. El vigente campeón de la Premier League, de la Champions League y el Mundial de Clubes ha demostrado la profundidad de la plantilla rotando en muchas ocasiones. Y cabe destacar, que, a pesar de la ausencia de Haaland, han sacado los partidos adelante.

En las últimas ocho ocasiones que ambos equipos se cruzaron, ‘los vinotinto’ perdieron todos los partidos. Cabe destacar, que de esos enfrentamientos, el Burnley no logró marcar ni una sola vez. La última vez que le hizo un gol al Manchester City fue en la jornada 15 de la Premier League en el 2019, encuentro que también ganaron los ‘skyblues’.



Mejores apuestas Manchester City vs Burnley Foto: IMAGO / NurPhoto

Las porterías serán bombardeadas



Es bien sabido que el Manchester City siempre domina el encuentro, no sólo en posesión, si no también en la fase ofensiva. Los jugadores de Pep tienden a disparar mucho a puerta, sólo en los últimos cinco encuentros generó 36 remates a portería. Esto da un promedio de 7.2 disparos al arco. Por su lado, el Burnley patea poco al arco. En la misma cantidad de encuentros realizó 15, lo que le da una media de 3.0.

Además, en las cinco ocasiones anteriores que chocaron, generaron un total de 45 remates a portería, lo que da un promedio de 8.6 disparos a puerta.

Teniendo estas cifras como referencia, el escenario donde los tiros a puerta entre ambos equipos supere el 8.5 no es lejano.



Los tiros de esquinas serán protagonistas



No es un secreto que el Manchester City es muy fuerte en fase ofensiva, por lo que generar tiros de esquina no se le dificulta. En los anteriores cinco partidos, el equipo sacó 58 veces el balón desde el córner, lo que da una media de 11.6. Mientras que el Burnley realizó 17 ejecuciones desde el tiro de esquina, en donde obtuvo un promedio de 3.4 lanzamientos.

Por este tipo de cifras, podemos imaginarnos una apuesta donde los tiros de esquina superen los 9.5, pero todo gracias al Manchester City. El reciente campeón de Europa y el mundo, tiene una presencia en ataque envidiable por cualquier club del viejo continente.