Pronósticos del partido: Liverpool vs Burnley

Liverpool, el puntero de la Premier League recibe en Anfield al Burnley, penúltimo de la tabla y espera estirar la ventaja sobre su perseguidor, el Manchester City. Los dirigidos por Jurgen Klopp necesitan volver al triunfo después de caer 1-3 en condición de visitante ante el equipo de Mikel Arteta la jornada pasada. Este sábado 10 de febrero tendrá una gran oportunidad que no debe desaprovechar.



Mejores apuestas Liverpool vs Burnley

Total de goles de Liverpool: Más de 2.5 – 1.57 en Rushbet



Total de tiros de esquina 1° parte: Más de 4.5 – 1.54 en Rushbet



Ambos equipos marcarán: Sí – 1.93 en Rushbet



Un partido importante a ganar para recuperar confianza



‘The reds’ se mantienen en la cima de la tabla con 51 puntos y 23 partidos jugados, mientras que Manchester City tiene 49 y un partido menos. Por tal razón, cosechar un triunfo este fin de semana será crucial para el equipo que tiene entre sus filas al colombiano, Luis Díaz. El rival que tendrá enfrente es totalmente el polo opuesto de Liverpool. Burnley apenas ha sumado 13 puntos a lo largo de toda la Premier League y actualmente es uno de los equipos descendidos a Championship parcialmente.

Los primeros minutos del partido marcarán el trámite del mismo. Liverpool saldrá a buscar la ventaja antes de la primera media hora y dependerá de cuánto dure la resistencia impuesta por ‘The Clarets’. A medida que Liverpool no consiga anotar en el primer cuarto de hora, del mismo modo los tiros de esquina a favor del local incrementarán y hasta incluso, alguno del rival que sin duda no pensará dos veces en aprovechar cualquier contragolpe.



La escuadra de Klopp es el mejor local del torneo de mayor categoría en el fútbol inglés. No obstante, de sus últimos cinco juegos disputados, en cuatro no pudo mantener la valla invicta, un dato que sirve como referencia para denotar que el equipo es vulnerable si lo atacan. A pesar de ello, su contrincante no se queda atrás. El equipo que tiene en el banquillo al belga Vincent Kompany, anotó en cuatro de sus recientes juegos y rescató puntos ante Luton y Fulham.

Por otro lado, los simpatizantes del equipo de Liverpool esperan recuperar pronto a su máxima figura: Mohamed Salah. El delantero egipcio sufrió una lesión mientras disputaba la Copa África de Naciones con su país. ‘Momo’ es el goleador de su club y el máximo anotador de toda la Premier League, pero además, también lleva el récord como el jugador que más ha participado en goles en toda la competición. Sus números en competencia local son abismales: 14 goles y 8 asistencias en apenas 20 partidos jugados.