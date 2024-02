Pronósticos Everton vs. Crystal Palace | Premier League

Nueva jornada de la Premier League, un encuentro de dos equipos que luchan por la permanencia. Así llegan los pronósticos de la liga inglesa con el partido entre Everton y Crystal Palace, un juego de alta intensidad y uno que tiene a todos como espectadores.



Un partido por el descenso



Sin duda alguna, tanto Everton como Crystal Palace están siendo equipos deficientes en la Premier League, ninguno de los dos ha podido dar el gran salto para competir por copa o al menos estar más tranquilo en cuanto a caer a segunda división. Eso sí, tengamos en cuenta que en el caso del equipo de Liverpool, su sanción por Fair Play financiero afectó en sus puntos en la actual temporada, sin ellos, sumaría 29 unidades, posicionándose en la casilla 11-12 de la tabla, totalmente fuera de este tema.

Así, su nivel no demuestra del todo lo que traducen sus números, por lo que el Everton no juega tan mal como los números demuestran, pero su racha actual está totalmente alejada de esa afirmación. Ya son 7 partidos sin conocer la victoria por Premier League, siendo su última victoria ante Burnley el 16 de diciembre. Desde allí, los Toffees hilaron 4 caídas y 3 empates, teniendo en cuenta que Fulham fue su “más sencillo rival”, ubicándose este en la casilla número 12.

Lo del Crystal Palace no deja de ser confuso, siendo el quinto equipo más goleado de la liga con 43 goles en contra, sus 24 puntos han sido de irregularidad pura, con 6 victorias, 6 empates y 12 caídas.

Para este partido, hay que decir que Crystal Palace es un muy mal visitante, son solo 3 victorias a lo largo del campeonato, dos de ellas ante los colistas Sheffield y Burnley, la restante ante el Manchester United, en el pedazo de la temporada en el que el United se arrastraba por la Premier.

Hay que decir que, dentro de lo que cabe, el Everton tiene un buen registro como local, perdiendo solo ante el City, en los últimos 5 compromisos, empatando a cero ante el Aston Villa y a dos frente al Tottenham, ganándole 3-0 al Newcastle y 2-0 al Chelsea .



Bajas del Crystal Palace ¡Un desastre para el cierre de temporada!



Procedente del Arsenal inglés, Holding era un bastión de la defensa del Palace, pero debido a una lesión de tobillo, no será parte del equipo hasta principios del próximo mes, por lo que la improvisación comenzará para este equipo, ya que desde allí comenzarán las bajas, sobre todo en el medio campo.

Jugadores como Doucouré, Olise y Guehi, no estarán en el próximo encuentro decisivo, todos ellos fijos del Crystal Palace, perdiendo material de ida y vuelta, dejando en claro que, si los titulares no la pasaban bien en la temporada ¿Qué sucederá con los suplentes?

Sin tocamos el tema del Everton, tanto André Gomes, Godfrey y Doucouré volverán en este encuentro.