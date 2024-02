Pronósticos Brentford vs. Manchester City | Premier League

Nueva jornada de la Premier League, llega la fecha número 23 de la mejor liga del mundo, con el protagonismo de una de las mejores escuadras del viejo continente. Así llegan los pronósticos de la Premier, con el duelo entre el Brentford y el Manchester City, un duelo por la permanencia y el liderato.

Mejores apuestas Brentford vs Manchester City

Gana Manchester City más 1.5 Goles: 1.65 Codere



Más de 3.5 Goles: 2.40 Codere



Erling Haaland Anota: 1.72 Codere



Todas las cuotas son cortesía de Codere, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios.



De la mano de Haaland: La necesidad de sumar del Manchester City



Para nadie es un secreto que con la nómina, los gastos y el peso de Guardiola en el banco, la tercera casilla del Manchester City es un fracaso. Después de todo, la irregularidad de los citizens emergió con la ausencia de Haaland, quien se ha perdido 5 partidos de Premier League (más otros cinco de otras competencias). Con todo ello, su regreso estaría totalmente garantizado para este compromiso.

Así, a lo largo de toda la temporada, el noruego ha sido la verdadera figura del City, acumulando un total de 19 goles en 22 partidos disputados. De la misma forma, en la Premier League acumula 14 tantos en 15 encuentros, por lo que sus anotaciones están casi garantizadas.

De igual manera, los partidos del Manchester City han sumado un total de 8 encuentros con más de 2.5 goles sobre sus últimos 10 cotejos, por lo que este encuentro pinta emocionante en cuanto a goles y totalmente beneficiosos para un City que se encuentra a 5 unidades del líder Liverpool.

Pero este contexto no serviría si el rival no fuera el Brentford, ubicado en la casilla 15 y en plena lucha por el descenso, sacándole apenas 4 unidades al Everton y mostrando su irregularidad, en donde suma apenas 6 victorias contra 10 caídas. De esos triunfos, 4 fueron como local, siendo el más destacado ante el West Ham, pues sus restantes triunfos fueron ante Luton, Burnley y Nottingham Forest, escuadras que luchan por la permanencia.



Mejores apuestas Brentford vs Manchester City Foto: IMAGO / Pro Sports Images

Brentford vs. Manchester City: ¿Un claro ganador?



Sin duda alguna, el equipo local está más que señalado a perder el partido, después de todo, no solo lucha por la permanencia, sino que tiene una racha más que cuestionable. Sobre sus últimos 5 partidos en la Premier League, ha perdido 4 de ellos, ganando únicamente al Nottingham Forest y desde hace 10 partidos (de Premier League, 12 en todas las competencias), no ha logrado mantener su portería en cero.

Por otro lado, Manchester City solo ha perdido 3 partidos de liga, Wolves, Arsenal y Aston Villa, los dos últimos luchan por puestos de Champions. Sin duda alguna, seguiremos confiando en el Manchester City, no solo por el regreso de Haaland, sino porque se acerca la parte más dura de la temporada, una en la que el equipo de Guardiola siempre se destaca.