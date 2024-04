Pronóstico de Deportes Tolima vs Águilas Doradas - Liga BetPlay

Comienza la recta final de la primera ronda de la Liga BetPlay Dimayor. Todos los equipos luchan por entrar a los mejores 8 del torneo, entre esos Tolima y Águilas Doradas. Por esta razón, en el marco de la fecha 16, ambas escuadras se batirán a duelo el próximo viernes, 12 de abril. ¿El objetivo principal? Sumar de a tres para hacer parte del selecto grupo.



El equipo de Ibagué llega al duelo con la fe intacta. Los dirigidos por David González vienen de perder frente al Once Caldas (2-1), pero no se resignan a clasificar. Actualmente tienen 29 puntos, se encuentran en la segunda plaza y están a 3 de clasificarse. Por su parte, Águilas Doradas no vive su mejor momento. El equipo de Rionegro viene de caer frente al Pasto en condición de local y se ubica en la décimo tercera casilla. Además, tuvo un reciente cambio en su cuerpo técnico, por lo que está en un nuevo proceso.

Mejores apuestas Deportes Tolima vs Águilas Doradas



¿Quién anotará primero?: Deportes Tolima - 2.20 en Codere

¿Quién ganará el primer tiempo?: Deportes Tolima - 2.00 en Codere

Ambos equipos marcarán: Si - 2.45 en Codere

Los goles estarán presentes en el Manuel Murillo Toro



La recta final de la Liga BetPlay Dimayor comenzó. Ningún equipo quiere quedarse fuera de los ocho. Por lo que Tolima y Águilas Doradas se jugarán el todo por el todo en el Manuel Murillo Toro. Los pijaos tienen la tarea de clasificarse frente al equipo antioqueño y luchar por el punto invisible para el cuadrangular final. Y para lograrlo, si o si, deberá anotar. Pero claro, Águilas Doradas no se la pondrá fácil al equipo de David González.



Para la tranquilidad de los apostadores, las estadísticas acompañan al equipo de Ibagué. De los últimos 5 encuentros, en 4 de ellos el Deportes Tolima anotó primero. Lo hizo frente a Alianza F.C., Pereira, Santa Fe y el Independiente Medellín. Además, como local, el cuadro vinotinto marcó primero en 3 de sus anteriores 5 partidos. Mientras que Águilas Doradas recibió el primer gol en 3 de sus recientes 5 cruces.



Sin embargo, Águilas Doradas es un hueso duro de roer. Ha complicado a uno que otro rival. En los anteriores 5 duelos que disputó, en 3 de ellos anotó y le anotaron un gol como mínimo. Mientras que Tolima, en la misma cantidad de juegos, marcó y le marcaron en 4 de ellos.



Teniendo esto en cuenta, la apuesta que se inclina por el ambos marcan y que Tolima anota primero es la más acertada en esta ocasión.



El primer tiempo se queda en casa



En esta ocasión el primer tiempo se queda en el vestuario del equipo local. Así como lo leen. Deportes Tolima se llevará el primer tiempo en el bolsillo. Esto se debe a que el equipo de Ibagué, en 3 de sus últimos 4 partidos, ganó el primer tiempo.



Todo esto suena posible gracias a que los pijaos podrán contar con su once de gala, pero principalmente con su jugador estrella: Yeison Guzmán. Por tal razón, pensar que Tolima ganará el primer tiempo no suena descabellado.