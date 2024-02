Pronósticos Rionegro Águilas vs. Atlético Nacional | Liga Betplay

Se viene una nueva jornada, una nueva fecha de la Liga Betplay, con un pequeño derby (dirían los europeos), un encuentro sumamente atractivo para el propósito de clasificación de los dos equipos. Así llegan los pronósticos del FPC con el encuentro entre Rionegro Águilas y Atlético Nacional.

Mejores apuestas Rionegro Águilas vs Atlético Nacional

Menos de 2.5 Goles: 1.72 Codere



Águilas anota menos de 1.5 Goles: 1.65 Codere



Gana o empata Nacional: 1.75 Codere



Todas las cuotas son cortesía de Codere, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios.



La táctica de Águilas: Estilo “Bolillo” Gómez



Sin duda alguna, quién hable de la manera de juego del “Bolillo” en sus equipos se debe asegurar de mantenerse despierto, después de todo el arco en cero y la efectividad (un remate un gol), es la regla inexorable del estratega antioqueño, y así lo ha mostrado en el poco tiempo que lleva en Águilas.

Por más que nos “vendan la moto”, de que la historia la cuentan los que ganan, Águilas en el semestre anterior rompió marcas en el todos contra todos, pero no salió campeón. Ahora, su ofensiva cambió radicalmente a un entremedio táctico que busca hacer el justo trabajo ofensivo y que la verdadera presión caiga en la defensa. Sus 3 últimos partidos no superan la marca ni siquiera de los 1.5 goles y, aunque han ganado dos juegos frente a América y Once Caldas, el marcador fue el mismo, 1-0.

Y eso no es todo ¡Vámonos al historial! Es un partido precario en cuanto a goles: de los últimos 10 partidos disputados, en 9 de ellos no se superó la marca de +2.5 goles y solo en 3 de ellos ambas escuadras lograron anotar.



Mejores apuestas Rionegro Águilas vs Atlético Nacional Foto: IMAGO / Panthermedia

Atlético Nacional una moneda al aire



Aún no sabemos a ciencia cierta cómo podemos analizar a Nacional, en sus tres presentaciones hemos visto 3 resultados distintos, entre una victoria ante Alianza, en casa, por 3-1, una caída 4-1 frente al América y un gris empate ante Once Caldas a un tanto. Sin duda alguna lo de Nacional es impredecible y más con el ritmo de los últimos juegos, sin embargo, su historial es más que favorable ante Águilas, además, en Antioquia el local siempre es Nacional.

De dicha manera, la doble opción para Nacional es la mejor opción si queremos una cuota alta y cierta seguridad de cara a este encuentro. Además, Águilas no es una escuadra que genere muchas garantías a la hora de jugar partidos importantes. Ya lo vimos en los anteriores cuadrangulares y en este inicio de temporada que está siendo muy mezquino.