Pronósticos del partido: Rionegro Águilas vs Alianza FC

La Liga Bet Play Dimayor 2024-1 ya se encuentra en sus últimos partidos de la fase regular y algunos equipos no cuentan con posibilidades matemáticas de acceder a la siguiente instancia. Tal es el caso del Águilas Doradas y de Alianza FC, dos cuadros que han tenido una campaña para el olvido, ubicándose respectivamente, en la casilla 14 y 20 de la tabla de posiciones.

El equipo de Rionegro Águilas que supo terminar primero en el “todos contra todos” de las últimas dos ediciones de la Liga Betplay, en este torneo no ha contado con el mismo rendimiento, tanto en juego como en resultados y se ha convertido en una de las grandes decepciones del campeonato.



Del mismo modo, el Alianza FC se encuentra en el fondo de la tabla y ha dejado mucho que desear luego de mudarse como institución a la ciudad de Valledupar. Por lo tanto, este encuentro será un partido sin repercusiones en la tabla de posiciones y no dependerá de alicientes extras (como el descenso) para su desarrollo.



Mejores apuestas Rionegro Águilas vs Alianza FC



Tiempo reglamentario: Águilas Doradas — 1.75 en Codere



Ambos equipos marcan: NO — 1.65 en Codere



Resultado del partido entre los minutos 1:00-30:00: Empate — 1.62 en Codere

Águilas Doradas y un torneo para el olvido



El equipo antioqueño ha cosechado una temporada paupérrima en el fútbol colombiano. Con solo 5 victorias a la largo el torneo, los actualmente dirigidos por José García buscarán hacer “borrón y cuenta nueva” para encarar los últimos partidos del semestre y empezar a prepararse para la próxima edición de la Liga Betplay.



Tras el paso de Hernán Darío “El bolillo” Gómez en el banquillo del cuerpo técnico, Águilas Doradas sumó una de sus peores rachas en la máxima categoría del fútbol colombiano, donde alcanzó los 7 partidos sin conocer la victoria. Ahora bien, bajo el mando de las Águilas, el joven manizaleño debe direccionar el rumbo del equipo que tendrá que dar todo para llevarse los tres puntos ante un rival que también llega necesitado.



En cuanto a los pronósticos de este partido, se espera que Águilas Doradas se lleve un triunfo teniendo en cuenta que con la dirección del nuevo técnico deben reencontrarse con su mejor versión y volver a ser el equipo competitivo que venía destacándose en anteriores torneos.



Águilas Doradas vs Alianza FC: un duelo de esquemas con poco gol



El equipo de Alianza FC cuenta con una racha de 8 partidos sin ganar de los cuales, empató 3 y perdió 6. Además, en 6 de estos encuentros no pudo anotar gol, estadística que sirve para apoyar el pronóstico de que en este cotejo ambos equipos no marcarán goles.



En ese sentido, es posible pronosticar que durante los primeros 30 minutos del partido se dará un empate entre los dos conjuntos que evidentemente, no cuentan con un buen presente en el fútbol colombiano.