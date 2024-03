Pronósticos Pasto vs. Boyacá Chicó | Liga Betplay

Una nueva jornada del FPC se acerca, con ella los pronósticos de la Liga Betplay, un encuentro de “rangos bajos”, entre dos equipos que toca ver el final de la tabla para ver su ubicación, por lo que, de antemano, no podremos ver muchas luces, muchos destellos de buen fútbol, aún así, las apuestas parecen bastante claras.

Así, hay que decir que los equipos de Boyacá no levantan cabeza, mientras que Patriotas se encuentra en la última casilla, Boyacá Chicó es 18 con tan solo 9 unidades, pero eso no es lo más caótico, lo peor es el Pasto, con 7 unidades son 19 de la tabla, siendo uno de los peores equipos de todo el campeonato en uno de los inicios menos goleadores.



Mejores apuestas Pasto vs Boyacá Chicó

Menos de 2.5 Goles: 1.45 Codere

¿Ambos anotarán? No: 1.60 Codere

Gana o empata Chicó: 1.72 Codere

Todas las cuotas son cortesía de Codere, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios.

Deportivo Pasto, la carencia de goles



En los últimos años, el conjunto volcánico ha tomado un rumbo de recambio constante, sin estabilidad para la nómina y tras del hecho, en la actual ha anotado tan solo 4 goles en las 10 jornadas disputadas, superando únicamente a Patriotas quién convirtió un tanto a lo largo de la actual temporada. Sufriendo, de igual manera, 12 anotaciones, sin ser el peor registro, pero decepcionando a todos.

En cuanto a su actual récord, hay que decir que Pasto viene de cortar una racha de 4 derrotas de forma consecutiva, con su última victoria, en casa, ante el recién ascendido Fortaleza, por 1-0.

De igual forma, hay que decir que una particularidad se ha presentado en esos 5 encuentros, todos terminaron con el mismo decepcionante marcador, 1-0, un aburrimiento total por donde se le vea.



Pasto vs Boyacá Chicó Foto: IMAGO / Pond5 Images

Boyacá Chicó, más de lo mismo



Luego de que hace un par de campeonatos llegara a las finales, se salvara del descenso y le aportara al fútbol colombiano, hoy es un equipo más, que mucho no propone y su efecto de a poco se desvanece, teniendo elementos nuevos en su plantilla.

En estos momentos Chicó iguala con dos equipos en crisis, América y Atlético Nacional, con 9 unidades. De igual forma, es con DIM el equipo más goleado del campeonato con 16 tantos en contra. A pesar de su fragilidad defensiva, su equipo es aún peor en ataque, por lo que nada hace ver que sea un encuentro con goles.