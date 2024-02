Pronósticos Millonarios vs. Alianza FC | Liga Betplay

Sin duda alguna, la Liga Betplay ha llegado para generar gran expectativa en una temporada que está siendo de asombro. Por ello llega este partido de tercera jornada, un encuentro de locura pura y dura. Presentamos los pronósticos de la Liga Beplay con el duelo entre Millonarios vs. Alianza FC.



Millonarios, un local imparable



Hay que decir que la altura de la capital no es para cualquiera, ya lo comprobó Junior quién se llevó de su visita en la final de la supercopa 2 goles, sumado a los 5 que le anotó al DIM en el primer encuentro de la liga, todo perfila que nada cambiará en el historial reciente del conjunto de Gamero, siendo uno de los mejores locales de todo el campeonato.

Sobre los últimos 30 partidos en El Campín, Millonarios perdió tan solo dos de ellos, ante Santa Fe 2-4 y frente a Nacional 0-1. Dos equipos totalmente históricos para la liga colombiana, clásicos del azul.

Eso no es todo, si nos fijamos en el historial directo ante Alianza(Petrolera), Millonarios es amplio dominador: sobre 14 partidos jugados, Millos sumó 10 triunfos, 3 empates y tan solo una derrota, siendo aquella única caída en el 2013, en el primer partido de la historia entre estos dos clubes, finalizando por 1-2 y aunque en 3 de los últimos 5 partidos, el capitalino ganó por más de 2.5 goles, las posibles majas del azul será fundamentales.



Bajas de Millonarios, un factor de atención



Más allá del buen comienzo del azul, las dudas del equipo de Gamero caen por sus ausencias, Juan Pablo Vargas, Daniel Cataño y Danovis Banguero serán bajas confirmadas para este compromiso, ellos por lesión; pero eso no es todo. David Mackálister Silva y Santiago Giordana son dudas por golpes que sufrieron en la final de la supercopa, a ellos le sumamos la ausencia de Daniel Ruíz, en la selección y la de Edgar Guerra, “castigado” por no arreglar su extensión con Millonarios.

Así, son casi 7 titulares fuera de la plantilla principal, sumado a los problemas para anotar en el último tiempo (fuera del primer juego ante el DIM), todo hace ver que será un partido más que rústico para el azul.

Guerra venía de anotar 3 goles ante Dim, Santiago uno frente a Junior, 4 de los 7 goles en esta temporada no estarán en este partido, sumado a la creatividad de Macka, todo hace ver que el gol estará complicado de llegar, pero está Leo Castro y todo hace ver, al menos en la historia, que bastará para vencer, por la mínima, a Alianza.

¡ADVERTENCIA! Sin saber a ciencia cierta que Giordana y Macka no serán tenidos en cuenta, la apuesta de menos de 2.5 goles podría cambiar, después de todo, si estos jugadores están disponibles, es posible que el azul pueda anotar varios goles.



Alianza FC: Un muy mal visitante



Hemos visto 2 partidos de los de Valledupar, con contextos diferentes, uno en su visita a Medellín con derrota 3-1 y otro más con empate a tres ante Cali, en su debut en su nuevo territorio. Estos marcadores hacen ver la inestabilidad de un equipo que está buscando su identidad en este inicio de temporada, sumado que es un mal visitante.

De los últimos 10 partidos fuera de casa, ha sumado solo dos victorias, ante Bucaramanga y Santa Fe, además solo ha convertido 4 goles en todos esos encuentros, hilando 5 caídas de forma consecutiva, anotando una anotación en dichos compromisos.