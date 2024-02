Pronósticos Junior vs. DIM | Liga Betplay

El cierre de la jornada del jueves de la Liga Betplay será protagonizado por los dos equipos que disputaron la más reciente final del fútbol colombiano, en un encuentro de total necesidad bajo un comienzo entre dudas. De esta manera llegan los pronósticos del FPC con el duelo entre Junior de Barranquilla vs. DIM.



Mejores apuestas Junior vs DIM

Gana Junior: 2.05 Codere



Menos de 2.5 Goles: 1.65 Codere



¿Ambos equipos marcarán? No: 1.80 Codere



DIM con salidas, Junior con dudas



Las últimas salidas del Deportivo Independiente Medellín han sido de impacto, entre los grandes referentes como Daniel Torres y su gran figura, Edwin Cetré. Todo se complica en el panorama del equipo de Alfredo Arias, que ha tenido un inicio de temporada más que confuso, con una aplastante derrota como visitante ante Millonarios por 5-0 y un triunfo 1-0 en la fecha anterior ante Pereira. Entonces, ¿cuál es el verdadero rostro del DIM?

Lo cierto es que aún no conocemos el estilo del DIM más allá del que vimos como local. Su cara desdibujada en el primer juego, a través de errores individuales, no es la verdad. Pero su juego, que privilegiaba el cero en el arco por encima de intentar ganar el partido, es el fiel ADN del uruguayo a cargo del equipo paisa. La marcha de Cetré y la falta de profundidad nada hacen ver que los goles en el DIM aparezcan en este duelo.

Similares cosas suceden para el Junior. Su triunfo 1-0 en el primer juego ante el Embajador continuó con la victoria en liga 2-0 frente a Bucaramanga, nuevamente en el Metropolitano. Luego llegó la caída en Bogotá en la ida de la Supercopa por 0-2 y más recientemente el empate a dos frente a Chicó con un equipo alterno.

Otro equipo con regularidad, sin virtudes ofensivas y que de momento le ha costado consolidar una buena forma, es el actual Junior, un manojo de incertidumbre con el fiel estilo de Reyes que hace apenas lo necesario por la victoria. De la misma forma, hay que decir que desde hace 9 jornadas, el Tiburón no pierde en casa y que en 6 de los últimos 10 juegos, uno de los equipos ha mantenido el arco en cero.



Junior y Medellín equipos sin tantos goles



En los recientes encuentros, el desempeño del Atlético Junior de Barranquilla ha destacado por su solidez defensiva, ya que en 7 de los últimos 10 partidos en diversas competiciones, el equipo ha experimentado un escenario donde se registraron menos de 3 goles.

Por otro lado, el Deportivo Independiente Medellín (DIM) ha mantenido una tendencia similar, evidenciando una consistencia defensiva notable, ya que en la totalidad de los últimos 10 partidos disputados en la Liga Betplay, Apertura, se ha mantenido el patrón de menos de 3 goles por encuentro. Estos datos sugieren que ambos equipos han sido efectivos en contener las acciones ofensivas de sus oponentes en recientes compromisos.