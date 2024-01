Pronósticos Deportivo Pasto vs Santa Fe | Liga Betplay

¡La primera fecha y una de las más importantes! Para nadie es un secreto que el campeonato colombiano brilla por su irregularidad y estas primeras jornadas son fiel muestras de ello. Así llegan los pronósticos de la Liga Betplay con el partido Deportivo Pasto vs. Santa Fe.

Mejores apuestas del Deportivo Pasto vs Santa Fe

Menos de 2.5 Goles - 1.72 Codere



¿Ambos equipos marcarán? No - 1.85 Codere



Gana o empata Santa Fe - 1.61 Codere



Un contexto poco favorable para el Show



Ambas escuadras son un tiro al aire. Tanto Pasto como Santa Fe tienen muy pocas cosas claras tras una temporada decepcionante para ambos equipos. Por diferentes motivos, llega el 2024 sin mucha esperanza. La localía para Pasto termina siendo fundamental, sin embargo, para una escuadra bogotana, jugar en Nariño no tiene mayor impacto.

Así, el contexto que vive Santa Fe no es el mejor. Quedó eliminado en el campeonato anterior cuando tenía todo para clasificarse, pero su nivel nuevamente bajó en los instantes importantes. De la misma manera, hay que decir que el Cardenal hizo un mercado de recambio puro y duro, con 15 bajas y 11 contrataciones, nuevamente una temporada de transferencias movidas para ocultar el mal momento que pareciera no tener reversa.

Altas: Frank Castañeda, Andrés Mosquera Marmolejo, Marcelo Ortiz, Daniel Moreno, Daniel Torres, Elvis Perlaza, Juan Pablo Zuluaga, José Eric Correa, Francisco Chaverra, Santiago Cuero y Agustín Rodríguez.

Bajas: Antony Silva, Fabián Viáfara, José Aja, Rubén Manjarrés, Ever Valencia, Yeison Moreno, Christian Marrugo, Fabián Sambueza, Harold Rivera, Fabio Delgado, Iván Rojas, Enrique Serje, Emmerson Batalla, Jairo Ditta y Kevin Londoño.



De la misma manera, Pasto es una escuadra que parece luchar por momentos y que hace lo justo y necesario para no involucrarse en el descenso. En este mercado, tampoco tenía mucho por qué ir, sobre todo porque han tenido dos bajas. Aún así, los volcánicos sumaron 9 contrataciones.

Altas: Jersson González (DT), Víctor Mejía, Diego Chávez, Kevin Londoño, Cristian Arrieta, Álvaro Meléndez, Andrés Amaya, Juan Diegio Nieva y David Contreras.

Bajas: Flabio Torres (DT), Daniel Moreno.

