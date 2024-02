Pronóstico del Atlético Nacional vs Once Caldas - LIga BetPlay

Se viene la tercera fecha de la Liga BetPlay Dimayor. Atlético Nacional recibirá, el próximo jueves, en el Atanasio Girardot, a Once Caldas. Los dos equipos llegan al duelo con sed de victoria y con ganas de sumar de a tres.

Tanto ‘el verde paisa’ como ‘el blanco blanco’ vienen de perder en la jornada anterior. Los dirigidos por Jhon Jairo Bodmer perdieron 4-1 con el América de Cali, mientras que, el equipo que comanda Hernan Darío Herrera cayó por la mínima ante Águilas Doradas.



Mejores apuestas Atlético Nacional vs Once Caldas

Total de córners: Menos 9.5 - 1.75 Yajuego.



Total de goles: Menos de 2.5 - 1.77 Yajuego.



¿Habrá un ganador?: Gana Atlético Nacional - 1.68 en Yajuego.



Todas las cuotas son cortesía de Yajuego, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios.



Un partido cerrado en Medellín: pocos córners y goles

Atlético Nacional y Once Caldas son viejos conocidos en el fútbol colombiano. Cada vez que se encuentran hay chispas en el ambiente, pero no logran sacarse mucha diferencia.

En primer lugar, los dos generan pocos tiros de esquina. De los últimos cinco encuentros en que ambos equipos se cruzaron, hicieron 60 lanzamientos desde el banderín del córner. Pero esta es una cifra que puede confundir, ya que ambas escuadras tenían directores técnicos distintos en el banquillo.

Ahora bien, teniendo en cuenta los cambios de dt, tanto el equipo de Bodmer como el de Herrera, en los últimos cuatro encuentros que disputaron por liga, ocasionaron pocos tiros de esquina. Once Caldas lanzó 19, obteniendo una media de 4.75. Mientras que Atlético Nacional provocó 16 cobros, lo que da un promedio de 4.0 lanzamientos por partido.

Pero si las cifras de los tiros de esquina son bajas, la de goles también. Es la primera vez que ambos directores técnicos se enfrentan con sus actuales clubes. Pero una tendencia entre Atlético Nacional y Once Caldas está clara: hay pocas anotaciones en sus partidos.

De los últimos cinco partidos que ambos jugaron, los resultados fueron: 1-1, 1-0, 1-0, 1-2 y 0-0. Como lo dice el historial, los duelos entre ambos son cerrados. Los marcadores no suelen ser muy abultados.

Teniendo en cuenta estas cifras, la tendencia de ambas escuadras, con sus nuevos técnicos, es la de no generar muchos tiros de esquina. Por otro lado, los goles en un cruce entre Atlético Nacional y Once Caldas son pocos. Por eso, pensar en un escenario con menos de 9.5 córners y menos de 2.5 goles es totalmente lógico.



Mejores apuestas Atlético Nacional vs Once Caldas Foto: IMAGO / NurPhoto

Jhon Jairo Bodmer: matar o morir para cuidar el puesto



Ante los rumores de una posible salida de Jhon Jairo Bodmer, el antioqueño afinará a su equipo para ganar en casa. Y es que ante los grandes equipos de la Liga BetPlat, a Atlético Nacional le ha costado ganar.

Pero para el cruce ante Once Caldas, el historial respalda a Bodmer. En los últimos cinco partidos que disputó Nacional contra el equipo de Manizales, el ‘verde paisa’ ganó dos, empató dos y perdió uno. Así que pensar en un resultado favorable para el equipo antioqueño no es ilógico. Además, todos en Colombia y Sudamérica saben que Atlético Nacional es un equipo competitivo, por lo que saldrá a matar el jueves en el Atanasio.