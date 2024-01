Pronósticos Alianza FC vs. Deportivo Cali | Liga Betplay

Vaya pedazo de partido el que tendremos en esta segunda fecha de la liga Betplay. Alianza FC recibirá a Deportivo Cali en un escenario totalmente inédito en la primera A de Colombia. Valledupar será la sede para este encuentro que tiene a los locales como gran atractivo. Así llegan los pronósticos del FPC.

Mejores apuestas Alianza FC vs Deportivo Cali

Más de 1.5 Goles Cali - 2.90 Codere



Gana Cali Hándicap +1 - 1.57 Codere



Alianza Petrolera 1 o 2 goles - 2.50 Codere



Valledupar: Una inusual Localía para Alianza FC



Ya no existe más el “equipo petrolero”, Alianza ha cambiado de colores y escudo, esta escuadra es completamente nueva, y es evidente que los cambios siempre traen consigo un proceso lento, más para una escuadra tan jóven como Alianza que apenas estaba haciendo historia en el fútbol colombiano.

Su primer juego fue como visitante, perdiendo por 3-1 ante Atlético Nacional, con el condicionante histórico que en el Atanasio Alianza nunca ha podido sacar puntos. Aunque este partido no será diferente, después de todo, Alianza jugará su primer juego en Valledupar, hasta hace dos semanas era un equipo de Barrancabermeja y aunque le toca de local por fixture, lo cierto es que incluso este primer juego será una experiencia totalmente nueva para esta escuadra.

Los tres últimos juegos entre estas escuadras en los que Alianza fue local fueron de locura, con empates y victorias para el Cali, dos triunfos visitantes, destacando un 2-3 y un 0-3, este último siendo el partido reciente en esta condición, el juego restante finalizó 4-4.

Por si fuera poco, sobre los 11 juegos disputados en territorio de Alianza, se marcaron un total de 39 goles, más de 3 por partido. Solo en 3 de esos partidos (11), Cali no anotó goles.



Cali, una nueva temporada, mismas necesidades



El primer partido del Deportivo Cali fue intenso y en su visita a Pereira empató a dos goles frente a los de Risaralda. Por si fuera poco, hay que decir que los del Valle anotaron sus goles en la segunda mitad. Además hay que decir que Cali sigue complicado en el descenso y debe sumar como sea y todo apunta que este encuentro tendrá que ser crucial para los propósitos de un Cali que debe alejarse en los promedios.

Aún hay muchas dudas de los azucareros, el cambio de su nómina no ha sido para menos y todo apunta que el azucarero tiene las condiciones para anotar, esta temporada será un reto y una necesidad para el azucarero.