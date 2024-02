Pronósticos del partido: UD Las Palmas vs Valencia

Las Palmas quiere continuar su gran temporada y sueñan con participar en una competencia internacional. El fin de semana, exactamente el 10 de febrero, tendrán enfrente a uno de los equipos por encima de su puesto actual, Valencia. Actualmente la escuadra que dirige García Pimienta ocupa la novena posición de la tabla con 32 puntos, en tanto que Valencia, conserva 35 puntos y es séptimo, a sólo dos puntos del cupo europeo que ahora mismo tiene la Real Sociedad con 37.



Mejores apuestas Las Palmas vs Valencia

Doble oportunidad: Empate o Valencia – 1.48 en Rushbet



Total de tiros de esquina 1° parte: Más de 3.5 – 1.50 en Rushbet



Disparos a puerta del jugador: Hugo Duro, más de 0.5 – 2.15 en Rushbet



Todas las cuotas son cortesía de Rushbet, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios.



Tres puntos que acercan a cualquier equipo a participar en la Europa Conference League



A pesar que el duelo del fin de semana en la Liga EA Sports y que se roba todas las portadas de diarios es el Real Madrid - Girona, el enfrentamiento entre Las Palmas versus Valencia también tienen un picante especial.

Por un lado, tenemos a los locales que tras cinco años en el fútbol de la segunda división española, mantienen una sobresaliente temporada alejados por 15 puntos de la zona de descenso y peleando por poder participar en competencias internacionales. Del otro costado, está Valencia, el club ‘murciélago’ es uno de los equipos con más tradición en España, pero que en sus últimas temporadas no logró tener ningún protagonismo, sino que en varias fechas se mantuvo en las posiciones de abajo.

En el estadio de Gran Canaria, Las Palmas quiere aprovechar su localía y robarle los tres puntos a un rival directo como es el Valencia, pero el club de Rubén Baraja es un hueso difícil de roer. En estadísticas, las dos escuadras tienen números muy similares. En condición de local, La ‘Unión Deportiva’ es el décimo mejor equipo y por los lados del visitante, la plantilla ‘Che’ mantiene también la posición número diez, pero en juegos como visitante.



Mejores apuestas Las Palmas vs Valencia Foto: IMAGO / NurPhoto

Valencia deposita toda la fe a su ‘killer’



A diferencia de los ‘pío pío’, Valencia sí cuenta con un goleador en su filas. Se trata de Hugo Duro, el goleador del Valencia en este semestre (10) y su vez, el jugador con más goles producidos (12). Tres goles en los recientes cinco juegos traduce que el ‘pichichi’ de Baraja está en su baldosa y cuenta con mucha confianza para seguir incrementando sus cifras. No importa si el delantero dispone de un buen ángulo o de espacio, lo principal para el goleador es disparar al arco. Por eso, la cuota de un disparo al arco del delantero español es muy tentativa. Del mismo modo, que el visitante no pierda, ya que con sumar así sea un sólo punto, no perderá de vista a la Real Sociedad, quién es su competidor número uno en la carrera por el cupo en la UEFA Europa Conference League.