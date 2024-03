Pronóstico de Real Madrid vs Celta de Vigo - LaLiga EA Sports

Empieza la recta final de la liga española. Juega el líder. En el marco de la jornada 28 de LaLiga EA Sports, Real Madrid recibirá, el próximo domingo, 10 de marzo, en el Santiago Bernabéu, al Celta de Vigo.

El equipo de Rafa Benítez llega a Madrid con la necesidad de sumar de a tres. El Celta actualmente ocupa la décimo séptima casilla con 24 puntos y sólo 3 unidades lo separan de la zona roja del descenso. Mientras que el conjunto merengue marcha primero y un poco lejos del Girona, su escolta. Por lo que buscará sumar en casa con la baja de una de sus estrellas: Jude Bellingham.



Mejores apuestas Real Madrid vs Celta de Vigo

Total de tarjetas: Más de 3.5 - 1.50 en Rushbet.



Ambos equipos marcarán: Si - 1.84 en Rushbet.



Total de goles: Menos de 3.5 goles - 1.64 en Rushbet.



Todas las cuotas son cortesía de Rushbet, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios.



Las tarjetas se irán a la…



Si, en este caso se irán a la alta. Así como lo leen. Esto se debe a que en el partido están en juego muchas cosas. Por un lado, el Real Madrid quiere encarrilarse al título, mientras que el Celta de Vigo buscará aferrarse a la primera división del fútbol español.

Teniendo esto en cuenta, se prevé un partido friccionado. No sólo por el contexto, si no también por los números. En los últimos 5 partidos, el Real Madrid recibió 12 tarjetas, obteniendo una media de 2.4. Mientras que el Celta, en la misma cantidad de juegos, vio el cartón en 8 oportunidades, lo que da un promedio de 1.6. Así mismo, en los recientes 5 duelos directos entre ambos, vieron la tarjeta 20 veces, obteniendo una media de 4.

Estás cifras nos dan a entender que las tarjetas estarán presentes en el Bernabéu, por lo que apostar por más de 3.5 tarjetas está dentro de lo esperado.



Mejores apuestas Real Madrid vs Celta de Vigo Foto: IMAGO / @odysseyimg

Los goles estarán presentes en el Santiago Bernabéu



Hablar de un partido del Real Madrid en el que no haya goles resulta extraño. Esto se debe a que en los últimos 5 partidos, el equipo merengue marcó en todos, pero sólo le pidieron anotar en 3.

Por su parte, el Celta de Vigo no desentonó en cuanto a las cifras. Al igual que el equipo de la capital española, hizo gol en los 5 y batieron su portería en 3 encuentros. Además, en los 5 anteriores cruces directos, los dos marcaron en 3 oportunidades.

Por otro lado, así como ambos lograron marcar, la cantidad de goles no fue muy grande, es decir, no superó los 3.5. Solo superaron la marca en 3 de sus últimos 5 partidos. Además, a nivel individual, los marcadores finales del Real Madrid no cruzaron la línea de los 3.5 goles en 4 de los recientes 5. Mientras que el Celta, en la misma cantidad de juegos, no pasó los 3.5 en 3 de ellos.

Teniendo estas cifras en cuenta, es lógico pensar que el próximo domingo ambos equipos marcarán y no superarán las 3.5 anotaciones. Por lo que es seguro que los goles estarán presentes en el Santiago Bernabéu.