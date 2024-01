Pronósticos del Real Madrid vs Almería – La Liga EA Sports

Real Madrid busca seguir punteando la liga española y sobrepasar a Girona, quien tiene un partido de más y es el líder actual de la competición. El equipo ‘merengue’ quiere pasar la página tras la eliminación en octavos de final de la Copa del Rey ante Atlético de Madrid y lograr un triunfo ante Almería que lo deje como único puntero de la La Liga EA Sports.

Las mejores apuestas del Real Madrid vs Almería

Real Madrid y un partido más de trámite



Los ‘blancos’ quieren cosechar una liga más y están arrasando con todos sus rivales. En lo que va del campeonato ha jugado un total de 19 partidos con un historial de 15 ganados, 3 empatados y solamente 1 derrota. Por otro lado, enfrentarán al equipo más débil de todo el campeonato, Almería. Es tan pobre, lo del club indálico que sólo suma 6 puntos en 20 juegos y es la escuadra con más goles recibidos de todo el torneo con 43 en total.

El goleador del Madrid esta vez no es un delantero, sino que es Jude Bellingham, el nuevo refuerzo que llegó esta temporada procedente de Borussia Dortmund. El inglés en todas las competiciones ha producido 17 goles y 6 asistencias en 24 partidos jugados. Bellingham se ha destacado especialmente en LaLiga EA Sports, contribuyendo con 13 anotaciones y 2 asistencias consagrándose como el ‘pichichi’ parcial del torneo.

El partido de este domingo 21 de enero a las 10:15 a.m. de Colombia es un partido más de trámite para el Real. Las sorpresas no deben existir y la supremacía se debe imponer. Con un rendimiento tan sobresaliente en la liga y enfrentando al Almería en su peor momento, el Real Madrid tiene todas las cartas a su favor para consolidar su posición en la cima de la liga española.

Sin embargo, la imprevisibilidad del fútbol siempre agrega un toque de emoción. Aunque las probabilidades favorecen al Real Madrid, la intensidad del partido y el deseo de redención del Almería podrían dar lugar a momentos imprevistos en el terreno de juego. La eficacia de Bellingham, el dribbling de Vinicius Jr y la magia de Toni Kroos se pondrán a prueba ante la determinación del Almería de buscar un resultado inesperado.



El talón de Aquiles de Real Madrid



No importa cuán fuerte sea el rival, siempre tendrá un punto débil. Así nos enseñó la historia de David y Goliat, y Real Madrid no es ajeno a esa premisa. Ante la ausencia de Thibaut Courtois, el equipo de Ancelotti no ha encontrado una garantía en el pórtico. Kepa Arrizabalaga ha jugado 11 partidos y Andriy Lunin ha jugado 8, lo que evidencia que ninguno de los dos arqueros ha demostrado la confianza suficiente para adueñarse del puesto. ¿Podrá Almería por lo menos marcarle un gol?