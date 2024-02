Pronóstico del Rayo Vallecano vs Sevilla - LaLiga EA Sports

En el marco de la vigésima tercera jornada de LaLiga EA Sports, el Estadio de Vallecas, el próximo lunes, 5 de febrero, albergará el duelo entre Rayo Vallecano contra el Sevilla. Ambos clubes llegan con necesidades, pero más el conjunto andaluz, ya que se encuentra a un punto de la zona roja de descenso.

Para este encuentro, los sevillistas no podrán contar con Erick Lamela (lesión), Suso (expulsión) y Sergio Ramos (acumulación de tarjetas amarillas). Mientras que el Rayo Vallecano sólo tendrá la baja de su número ‘10’: Bebé (copa africana).



Mejores apuestas Rayo Vallecano vs Sevilla

Primer equipo en marcar: Sevilla - 1.90 en Bwin.



¿Habrá goles?: Si - Ambos marcan - 1.90 en Bwin.



Total de tarjetas: Más de 5.5 - 1.65 en Bwin.



Sevilla, el más necesitado por sumar



El conjunto andaluz no pasa por un buen presente en la temporada. Tanto así que “está conectado a un respirador artificial”, ya que solo un punto lo separa del descenso. Por eso, en esta fecha, el equipo que dirige Quique Sánchez debe sumar, por lo que perder no es una opción.

Para la fortuna de Sánchez, su equipo inclina un poco la balanza a su favor contra el Rayo Vallecano. Sevilla en los últimos 4 partidos anotó 3 veces de primero y lo hizo frente a Osasuna, Girona y Getafe. Mientras que al equipo de Vallecas le sucedió todo lo contrario. En 3 de 4 ocasiones fue el primero en recibir la primera anotación del partido.

Por otro lado, lo que si les sobra al Sevilla y al Rayo Vallecano son los goles. En los últimos 5 partidos que disputaron, marcaron en 4. Un claro ejemplo de que tienen poderío ofensivo. Además, en los 5 recientes cruces directos, los dos lograron anotarse en 3, lo que da a entender que los goles no faltarán en este enfrentamiento.

Claramente, estas cifras dan un bosquejo de lo que puede suceder, pero el encuentro lo ganará quien más ganas y tenacidad demuestre en el campo de juego. Por lo que si el Sevilla quiere sumar deberá sudar sangre para llevarse un punto, o tres, a casa.



Mejores apuestas Rayo Vallecano vs Sevilla Foto: IMAGO / ICON SPORTSWIRE

Un duelo con varias tarjetas



Para este enfrentamiento las tarjetas no faltarán. Ambos equipos se juegan la vida cuando se enfrentan. En los últimos 4 juegos que disputó Sevilla, sumó un total de 13 tarjetas, lo que le da un promedio de 3.2 por partido. Aunque del otro lado, la cifra no se aleja mucho. El Rayo, en la misma cantidad de duelos, acumuló 10 amonestaciones, lo que da una media de 2.5. Ahora bien, en enfrentamientos directos, 20 fueron las tarjetas que sumaron en total, obteniendo un promedio de 5 por encuentro.

Estas cifras dan un bosquejo de lo que será el partido entre ambas escuadras, ya que fácilmente podrán superar la barrera de las 5.5 tarjetas. Además, hay que añadirle un condimento al duelo y es la necesidad del Sevilla por sumar. Por ende, el conjunto andaluz dejará la piel en el Estadio de Vallecas por conseguir los puntos, sin importar que se llene de tarjetas todo el plantel.