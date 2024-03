Pronóstico de Osasuna vs Real Madrid - LaLiga EA Sports

Empieza la recta final de LaLiga EA Sports y el Real Madrid lo sabe. En el marco de la jornada 29 de la máxima categoría del fútbol español, los merengues visitarán al Osasuna de Jagoba Arrasate, con el único objetivo de sumar de a tres y encarrilar su camino hacia el título de LaLiga.



Real Madrid llega al duelo con el pecho inflado. Por un lado, el conjunto merengue vapuleó al Celta de Vigo (4-0) en el Santiago Bernabéu. Por el otro, el equipo de Carlo Ancelotti se clasificó a los cuartos de final de la Champions League y espera rival. Por su parte, Osasuna no puede decir lo mismo. Los rojillos perdieron ante el Girona y se ubican en la mitad de la tabla con 36 unidades, pero con chances de clasificarse a un torneo europeo.



Mejores apuestas Osasuna vs Real Madrid

¿Quién ganará el partido?: Real Madrid ganará - 1.58 en Bwin.



¿Quién marcará primero?: Real Madrid - 1.46 en Bwin.



Total de goles del Real Madrid: Más de 1.5 goles - 1.65 en Bwin.



Todas las cuotas son cortesía de Bwin, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios.



Real Madrid, un equipo dulce con el arco rival



Al Real Madrid los goles se le caen del bolsillo. Esa expresión no debe extrañar a ninguno. Todos en el mundo del fútbol saben que es raro cuando el equipo merengue no marca. Esto se debe a que con o sin goleador, la escuadra madrileña bate la portería rival. Y claro, si miramos las estadísticas nos daremos cuenta de dos cosas: que el Real Madrid anotará más de 1.5 goles y que marcará primero durante el duelo.



En primer lugar, referirse a que el Madrid marcará primero, es una invitación directa a revisar, claramente, las cifras. En los últimos 7 duelos que disputaron entre ambos clubes, el Real Madrid anotó primero en 6 de ellos.



Además, a nivel individual, el equipo de la capital española, marcó primero en 8 de los anteriores 9 encuentros que jugó en todas las competiciones. El equipo de Ancelotti le hizo gol de primero a Celta de Vigo, RB Leipzig (X2), Sevilla, Rayo Vallecano, Girona, Atlético de Madrid y Getafe. Estos datos nos dejan ver que la casa merengue es efectiva al marcar siempre de primero y un dato curioso es que cada vez que anota primero, gana.



En segundo lugar, así como Real Madrid no tiene remordimiento alguno para marcarle a sus rivales, así mismo, procura marcar más de un sólo gol. Y para la tranquilidad de los hinchas y aficionados del Madrid, las estadísticas están de su lado. En general, los marcadores del Real Madrid, en los últimos 3 partidos, superaron los 1.5 goles en 2 ocasiones. Además, como visitante, el equipo marcó más de 1.5 en 3 de 5 juegos. Así mismo, el Real Madrid, en los anteriores 5 duelos frente al Osasuna, mandó el balón un total de 1.5 en 4 ocasiones. Dichas cifras nos dan a entender que los goles harán acto de presencia en El Sadar.



Mejores apuestas Osasuna vs Real Madrid Foto: IMAGO / Alberto Gardin

Real Madrid asalta el estadio El Sadar



Si, Real Madrid asaltará el estadio de Osasuna. Esto se debe a que en los últimos 5 duelos que disputaron entre ambos, la casa blanca se llevó 4 y empató en una ocasión. Además, en la misma cantidad de juegos, pero como visitante frente a los rojillos, el equipo de la capital española ganó 4. Así mismo, el Real Madrid, a nivel individual, en sus recientes 5 cruces, pero como visitante, ganó 3 partidos.



Teniendo estos números, es lógico pensar que el próximo sábado, 16 de marzo, Real Madrid asaltará El Sadar y se quedará con los tres puntos.