Pronóstico del Mallorca vs Rayo Vallecano - LaLiga EA Sports

Duelo de necesitados en LaLiga EA Sports. El Mallorca recibirá, el próximo domingo, 11 de febrero, por la jornada 24, en el Mallorca Son Moix, al Rayo Vallecano, equipo donde milita el colombiano Radamel Falcao García.

Mallorca llega a esta fecha con la urgencia de sumar de a tres. Actualmente el ‘bermellón’ se encuentra en la décimo séptima casilla con 20 unidades, a 3 de la zona roja de descenso. Mientras que el Rayo Vallecano quiere asegurar su estadía en la máxima categoría del fútbol español, ya que tiene 24 puntos y ocupa el puesto 13 en la clasificación general.



El gol, invitado especial en el Mallorca Son Moix



Si bien ambos equipos no pasan una buena racha dentro del fútbol español, no se puede negar la necesidad que tiene cada uno, sobre todo la del Mallorca. El equipo que dirige el mexicano, Javier Aguirre, deberá tomar la iniciativa del partido y marcar. En los últimos 5 duelos que disputó su escuadra, superó los 1.5 goles en 3.

Sin embargo, el Rayo Vallecano no se queda atrás. En la misma cantidad de partidos que jugó Mallorca, el equipo que dirige el español, Francisco Rodríguez, sobrepasó los 1.5 en anotaciones 4 veces. Lo que da a entender que es un conjunto que marca, pero también recibe goles, al igual que el local.

Y para agregarle más condimentos al partido, es importante resaltar el total de goles en duelos directos. En los últimos 5 cruces, marcaron 14 veces y en 4 ocasiones cruzaron la línea de 1.5 anotaciones.



Los puntos se quedan en casa



Será un duelo reñido en el Mallorca Son Moix. El equipo local deberá dejar la piel en la cancha si quiere llevarse los tres puntos y buscar su permanencia en la máxima categoría del fútbol español. Pero la buena noticia para los hinchas del Mallorca es que su equipo, de los últimos 5 duelos que disputó frente al Rayo, ganó 3. Además, lo hizo con autoridad, puesto que superó los 1.5 goles en esas ocasiones.



Vedat Muriqi, la llave del gol frente al Rayo Vallecano



Si hay un hombre que acude a los llamados frente al Rayo Vallecano, sin duda es Vedat Muriqi. El kosovar no atraviesa una temporada de ensueño. Pero sin lugar a dudas, podemos decir que el Rayo es una de sus presas favoritas. En los últimos 5 encuentros que disputó frente al equipo madrileño, anotó en 4. Además, en 3 ocasiones de las que marcó, su equipo se llevó la victoria.

Por esta razón, el hombre nacido en Kosovo tiene una misión importante el próximo domingo: darle los tres puntos al Mallorca. Y más ahora, ante la ausencia del goleador español, Abdón Prats.