Pronóstico de Las Palmas vs Real Madrid - La Liga

Una nueva fecha del fútbol español. La lucha por el liderato sigue y el Real Madrid lo sabe. El próximo domingo, 27 de enero, los dirigidos por Carlo Ancelotti visitarán el estadio de Gran Canaria por la jornada 22, con el objetivo de sumar de a tres frente a Las Palmas.



Si bien ambos viven presentes distintos en La Liga, es seguro que será un partido aguerrido. Por un lado, Las Palmas marcha octavo en la tabla con 31 unidades y buscará sumar de a tres para alcanzar los puestos de competencias europeas. En cambio, los ‘blancos’ son escoltas del líder con 51 puntos y un partido menos.

El equipo de Francisco Pimienta llegará al encuentro con su once de gala para dar la sorpresa y arrebatarle los puntos a los ‘merengues’. Mientras que el Real afrontará el duelo con la baja de Jude Bellingham, un jugador clave dentro del esquema táctico de Ancelotti. El jugador inglés se ha vuelto una ficha importante en el Madrid, ya que aporta tanto en ataque como en defensa.



Mejores apuestas Las Palmas vs Real Madrid

Un duelo con muchos goles: Si - Más de 2.5 - 1.68 en Rushbet.



Habrá pocos córners: Si - Menos de 9.5 - 1.94 en Rushbet.



¿Habrá un ganador?: Si - Real Madrid ganará - 1.46 en Rushbet.



Todas las cuotas son cortesía de Rushbet, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios.



Los córners serán pocos



Si hay una tendencia que seguir del partido entre Las Palmas vs Real Madrid, sin duda serán los tiros de esquina. Por un lado, el equipo de Madrid, en sus últimos seis encuentros ejecutó un total de 40 lanzamientos. Esto da un promedio de 6.6 por partido. Mientras que el equipo local, en la misma cantidad de partidos, cobró la mitad, es decir, 20. Lo que da un promedio de 3.3.

Estas cifras serán claves. Con ambos promedios sumados, se estima que los córners no superen los 9.5.



Mejores apuestas Las Palmas vs Real Madrid Foto: IMAGO / Pressinphoto

Muchos goles, pero los tres puntos se irán a Madrid



Se sabe que la casa blanca no contará con la presencia de Jude Bellingham por acumulación de tarjetas amarillas. Por lo que se puede pensar que perderá poderío en ataque. Pero no será así. A falta del inglés, estarán Vinicius y Rodrygo. Los brasileños siempre responden ante la adversidad. Entre los dos suman 12 tantos en La Liga. Sumado a eso, el equipo de la capital española es el más goleador del torneo con 43 anotaciones.

Por su parte, Las Palmas contará con su once de gala para enfrentar al Real Madrid, entre ellos Kirian Rodríguez y Alberto Moleiro. El primero actualmente tiene cinco goles y es el goleador de su club en liga. El segundo es el máximo asistidor de su equipo con tres.

Teniendo en cuenta todo esto, los goles no serán un problema. Pero para nadie es un secreto que la balanza del partido está inclinada a favor del máximo ganador de la Champions. El club ‘merengue’ viene de ganar 3-2 frente al Almería.

Además, en los últimos cinco cruces entre Las Palmas y Real Madrid, el equipo de la capital española salió victorioso en tres ocasiones y empató en dos. De esas victorias, el Madrid ganó dos veces por más de tres goles.

En definitiva, después de analizar todas estas cifras, pensar en un escenario donde haya más de tres goles y que gane el Real Madrid es lo más ideal, ya que el equipo madrileño no cederá terreno frente al Girona en la lucha por el título.