Pronóstico de Granada vs Valencia - LaLiga EA Sports

En el marco de la jornada 26 de LaLiga EA Sports, el Granada recibirá al Valencia. El equipo de Alexander Medina, el próximo sábado, 24 de febrero, en el estadio Nuevo Los Cármenes, se batirá por los tres puntos frente al club que dirige Rubén Baraja.

Ambos clubes llegan al encuentro con un empate previo: el Valencia contra Sevilla y el Granada frente al Almería. Por ende, sumar es importante para los dos. El equipo de Baraja quiere volver a competencias europeas tras cinco años de ausencia. Mientras que el Granada busca mantenerse en la máxima categoría del fútbol español.



Mejores apuestas Granada vs Valencia

Doble oportunidad: Valencia gana o empata - 1.47 en Rushbet.



Ambos equipos marcarán: Si - 1.88 en Rushbet.



Total de tiros de esquina: Más de 7.5 - 1.49 en Rushbet.



Todas las cuotas son cortesía de Rushbet, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios.



Los tiros de esquina se irán a la…



Sí, los tiros de esquina se irán a la alta en el duelo entre Granada - Valencia. Esto se debe a que cada vez que se cruzan, ambos equipos tienden a cobrar muchos córners. De los últimos 4 cruces entre los dos, realizaron un total de 46 lanzamientos, obteniendo una media de 9.2 por partido.

Por otro lado, en los anteriores 5 juegos del Granada, el equipo andaluz realizó 23 saques desde el banderín del córner, lo que le da un promedio de 4.6. Mientras que Valencia, en la misma cantidad de partidos, realizó 17, alcanzando una media de 3.4.

Ahora, si se suman ambos promedios, el resultado sobrepasa fácilmente los más de 7.5 tiros de esquina.



Valencia, en busca de asaltar el estadio Nuevo Los Cármenes



El Valencia de Rubén Baraja no pierde la esperanza. Y es que el ‘che’ lleva cinco años sin participar en competencias de la UEFA. La última vez que lo hizo fue en la temporada 2018/19, ya que participó en la Champions League. Desde entonces no ha vuelto a salir de España durante la temporada.

Actualmente Valencia se encuentra en la octava casilla con 36 puntos, a tres del Betis y de los puestos de competencias europeas. Por lo que sumar puntos será importante. No hay margen de error.

Dicho esto, los pronósticos para el duelo entre Granada - Valencia, se inclinan hacia el visitante. Pues existe la doble posibilidad para el equipo de Baraja: Ganar o empatar. Esto se debe a que en el historial de los últimos 5 cruces directos entre ambos clubes, Valencia ganó 3, empató 1 y perdió 1. Algo muy positivo para el conjunto ‘che’.

Además, la última vez que el Granada venció al visitante fue en 2020. Esto quiere decir que, los dirigidos por Medina, llevan 3 años sin saber lo que es una victoria frente a los murciélagos. Asimismo, el conjunto andaluz, de sus últimos 5 duelos, perdió 2, empató 2 y ganó 1. Mientras que Valencia, como visitante, se llevó la victoria en 3 ocasiones e igualó en 2.

Por otro lado, hay una buena noticia para los apostadores. Los goles están invitados al Nuevo Los Cármenes. A pesar de que los encuentros entre Granada y Valencia son muy cerrados, las anotaciones siempre dicen presente. De los últimos 7 duelos entre ambas escuadras, en 6 los dos equipos marcaron.

Dicho esto, pensar en el escenario donde Valencia gane o empate, además de que ambos equipos marcarán, es algo lógico.