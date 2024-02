Pronóstico de Barcelona vs Getafe - LaLiga EA Sports

Sigue LaLiga EA Sports. Barcelona frente al Getafe. Los de Xavi contra los de José Bordalás. Los azulgranas recibirán, el próximo sábado, 24 de febrero, en el estadio Olímpic Lluís Companys, a los azulones por la jornada 26 de la liga española.

Barcelona llega con sed de victoria. El equipo catalán empató 1-1 frente al Napoli en los octavos de final de la Champions League y buscará sumar de a tres en su próximo duelo por liga. Mientras que el Getafe tiene viva la ilusión de alcanzar torneos europeos, puesto que ocupa la décima casilla de la tabla con 34 puntos.



Mejores apuestas Barcelona vs Getafe

Total de tiros de esquina: Menos de 9.5 - 1.66 en Rushbet.



Ambos equipos marcarán: Si - 1.84 en Rushbet.



Total de goles: Más de 2.5 goles - 1.65 en Rushbet.



Todas las cuotas son cortesía de Rushbet, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios.



Los goles: invitados VIP en el Olímpic Lluís Companys



El sinónimo de gol en español, sin duda alguna es Barcelona. No sólo de manera positiva para el club, si no también negativa. Seguramente, más de un rival se frota las manos cuando sabe que jugará contra el equipo de Xavi. Sólo en LaLiga EA Sports, el club catalán encajó 52 anotaciones, pero es el que más recibió dentro del top 9 con 34.

De sus últimos 10 encuentros, en 7 sobrepasó la línea de los 2.5 goles. Además, de los anteriores 3 que disputó por la liga, en 2 superó la barrera de los 2.5. Claramente, en ambas ocasiones, no importó el resultado final.

Así mismo, el Getafe en sus recientes 4 partidos de visitante por liga, alcanzó los 2.5 en 2 ocasiones. Sin embargo, las cifras no se terminan ahí. En los últimos 5 cruces que tuvo contra el Barcelona en condición de visitante, pasó el límite de los 2.5 en 3 oportunidades.

Siguiendo esta idea, tanto el Barcelona como el Getafe son clubes que hacen, pero conceden goles. El conjunto azulgrana, de los anteriores 6 juegos que disputó, le marcaron en 5 de ellos. Los de Xavi anotaron 11, pero recibieron 13, de equipos como: Napoli, Celta de Vigo, Granada, Alavés y Villarreal.

Pero Getafe no se queda atrás. En pocas palabras, repite la misma cantidad de veces que le anotaron al Barcelona en sus últimos partidos. A los azulones le marcaron equipos como: Villarreal, Celta de Vigo, Betis, Real Madrid y Osasuna.

Teniendo estas cifras en cuenta, es lógico pensar que entre Barcelona y Getafe se marcarán y superarán la línea de los 2.5 goles.



Mejores apuestas Barcelona vs Getafe Foto: IMAGO / ABACAPRESS

Los tiros de esquina se irán a la…



No, en esta ocasión no se irán a la alta. Todo se debe a que entre Barcelona y Getafe el historial de tiros de esquina no supera los 9.5. En los últimos 6 duelos que disputaron entre ambos, se cobraron un total de 38 córners, lo que da una media de 6.3 por partido.

Así mismo, a nivel individual, los de Xavi, en sus anteriores 6 presentaciones, realizaron 36 cobros desde el tiro de esquina, obteniendo un promedio de 6. Por su parte, los de Bordalás generaron 18 córners, alcanzando una media de 3.

Si se suman ambos promedios individuales, el resultado no sobrepasa los 9.5. Además, teniendo en cuenta la media de los córners en los duelos directos, la cifra no se acerca al pronóstico. Por lo que ir a la baja en esta ocasión es una apuesta segura.