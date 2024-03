Pronóstico de Barcelona vs Las Palmas - LaLiga EA Sports

La tensión va en ascenso. Empieza el conteo regresivo de la liga española. Con el motivo de seguir sumando de a tres y no despegarse del líder, Barcelona recibirá, el próximo sábado, por la fecha 30, a Las Palmas.



La escuadra culé llega al Olímpic Lluís Companys con los ánimos por el cielo. Los de Xavi golearon en la fecha anterior al Atlético de Madrid (3-0) y se aferran a la posibilidad de alcanzar al líder: Real Madrid. Por su parte, Las Palmas no la pasa muy bien. La Unión Deportiva cayó contra el Almería (1-0) y necesita sumar de a tres para no alejarse de los puestos de torneos europeos.



Mejores apuestas Barcelona vs Las Palmas

¿Quién ganará la primera parte?: Barcelona ganará - 1.65 en Codere.



Ambos equipos marcarán: Si - 1.83 en Codere.



Total de goles: Más de 2.5 goles - 1.45 en Codere.



Todas las cuotas son cortesía de Codere, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios.



El gol, invitado VIP en el Olímpic Lluís Companys



Si hay un boleto que está pago para el próximo sábado, 30 de marzo, en el Olímpic Lluís Companys, sin duda alguna es el del gol. Si, así como leen. Las anotaciones estarán presentes. Esto se debe a dos razones. Por un lado, el Barcelona no quiere alejarse del puntero, por lo que buscará ganar a toda costa y sumar de a tres para meterle presión al Real Madrid. Mientras que Las Palmas mantiene viva la ilusión de jugar algún torneo internacional, por lo que irá al acecho de robarle puntos al Barca.



Por otro lado, los blaugranas y la unión deportiva tienen un historial que los respalda. En los anteriores 3 duelos directos que disputó el Barcelona como local frente a Las Palmas, entre ambos equipos superaron los 2.5 goles en 3 de ellos. Así mismo, a nivel individual, los marcadores del equipo de Xavi en 3 de sus últimos 5 juegos cruzaron la línea de los 2.5. Mientras que los resultados de Las Palmas, en los recientes 3 cruces, sobrepasaron los 2.5 en 2 ocasiones.



Ahora bien, siguiendo esta misma línea, la de los goles, ambos equipos cuando se ven, se marcan. En los últimos 4 duelos directos, Barcelona y Las Palmas se anotaron mutuamente en 3 de ellos. Así mismo, a nivel individual, los de Xavi García, en los 3 recientes partidos como visitante, mandaron el balón al fondo de la red en 2 ocasiones. Mientras que los de Xavi Hernández, en los últimos 5 cruces como local, marcaron en todas.



Esto nos da a entender que, apostar por más de 2.5 goles y que ambos marcan, está dentro de lo esperado.



Mejores apuestas Barcelona vs Las Palmas Foto: IMAGO / Pressinphoto

Una tendencia que jugará a favor del Barcelona



En esta oportunidad hay una tendencia que estará del lado del Barcelona. Las Palmas es un equipo al que le cuesta ganar las primeras mitades. En sus últimos 5 partidos perdió el primer tiempo en 4 oportunidades. Además, para la tranquilidad de los hinchas culés, el Barca ganó el primer tiempo en 3 de sus recientes 5 juegos.



Esto nos deja entrever que si hay un equipo que puede hacer buen uso de esta estadística es el Barcelona. Por eso, pensar que los de Xavi se quedarán con el primer tiempo no suena ilógico.