Pronósticos de Alavés vs Barcelona – La Liga

El Alavés recibirá al FC Barcelona en la jornada 23 de LaLiga EA Sports con el objetivo de sumar ante un duro rival y mantenerse alejado de las posiciones de descenso. Por el otro lado, el ‘Barça’ espera conseguir los tres puntos para seguir detrás de los dos equipos que se pelean la cima del torneo, Real Madrid y Girona.



Mejores apuestas Alavés vs Barcelona

Ganador del partido: FC Barcelona – 1,85 en Bwin



Marcará un gol durante todo el partido: Robert Lewandowski – 2,25 en Bwin



Total de goles – más de 2.5 - 1,80 en Bwin



Todas las cuotas son cortesía de Bwin, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios.



Barcelona quiere pasar la página y escalar al podio de La Liga



Tras un mal comienzo de año, el club azulgrana quiere consolidarse en febrero. Los ‘culés’ tienen un calendario accesible en lo que concierne a LaLiga y deberán ganar sus 4 partidos pendientes por esta competición en este mes si quieren ser un aspirante al título. Adicionalmente, en febrero se reactivará la Champions League y Barcelona se medirá en octavos de final ante el Nápoles de Italia.

Una de las noticias recientes del equipo de Cataluña fue el anuncio de su entrenador Xavi Hernández que trabajará hasta final de temporada. Se habla que el DT tomó esta decisión tras perder la Supercopa de España, ser eliminado en Copa del Rey y perder un partido increíble por Liga en casa ante Villarreal. No obstante a eso, la hinchada no está contenta con el desempeño del club y han pedido la dimisión del ex jugador e ídolo del club.



Mejores apuestas Alavés vs Barcelona Foto: IMAGO / AOP.Press

¿Pólvora mojada para el killer ‘culé’?



Si bien las críticas de hinchas y simpatizantes del Barca han sido fuertemente a su entrenador, también han salpicado a su delantero, Robert Lewandowski. A pesar de ser el goleador del equipo, el atacante polaco apenas ha conseguido marcar 8 goles en lo que va de la temporada en competencia local y se ubica en la posición número nueve en la tabla de goleo. Arriba de él se encuentran jugadores como: Álvaro Morata con 13 goles, Jude Bellingham con 14 y la sorpresa del torneo, el ucraniano Artem Dovbyk igualando al mediocampista inglés del Real Madrid.

‘Lewy’ no ha podido gritar gol este año por Liga, logró anotar en cuatro ocasiones, pero estas fueron en juegos de la Supercopa y Copa del Rey. A pesar de eso, los jugadores como Robert son especiales, y es que no cualquier deportista tiene un récord Guinness por:



Conseguir el hat-trick más rápido de la historia de la Bundesliga en 3 minutos y 22 segundos.



Anotar el poker más rápido de la historia con 5 minutos y 42 segundos.



Marcar en 5 ocasiones en 8 minutos y 59 segundos.



Lograr todos los récords anteriores entrando desde el banquillo.



Dicho todo esto, Barcelona deberá buscar el resultado y confiar en que su hombre récord pueda darle una mano en la consecución de una nueva victoria ante un buen rival.



¿Tiene con qué hacer daño el Alavés?



En los últimos cinco enfrentamientos de estos dos equipos, en cuatro de ellos el Alavés ha podido anotar. La llave del gol la lleva Samu Omorodion, el máximo anotador del club con 7 tantos y quien ha contribuido al más del 30% de los goles anotados para los ‘babazorros’ con apenas 19 años.