Pronóstico de Sportivo Trinidense vs Colo Colo - Copa Libertadores

Sigue sueño por la gloria continental en Sudamérica. Llega la tercera fase de la Copa Conmebol Libertadores. Sportivo Trinidense de Paraguay recibirá, en el estadio Tigo La Huerta, el próximo miércoles, 6 de marzo, a un histórico del continente: Colo Colo de Chile.

Los dirigidos por José Arrúa llegan al duelo de la tercera fase luego de caer por el torneo local ante General Caballero. Mientras que los de Jorge Almirón tienen el pecho inflado, ya que no contó con la misma suerte del local. Los chilenos vencieron a Huachipato 2-0 en su liga doméstica, por lo que tiene los ánimos por las nubes.



Mejores apuestas Sportivo Trinidense vs Colo Colo

¿Quién ganará?: Gana Colo Colo - 2.10 en Codere.



Ambos equipos marcarán: No - 1.83 en Codere.



Total de goles: Menos de 2.5 goles - 1.65 en Codere.



Todas las cuotas son cortesía de Codere, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios.



Duelo de pocos goles en La Huerta



Duelo de alta tensión en Paraguay. Ningún equipo querrá entregarse y perder la oportunidad de clasificar a la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores. Por lo que cerrarse y aguantar al rival es la clave tanto para los chilenos como para los paraguayos.

Ambas escuadras tienden a defenderse y ganar con pocos goles. Por un lado, Colo Colo está fino con el arco y sabe mantener su portería en cero. Los dirigidos por Miguel Almirón, en sus últimos 5 duelos, logró marcar en 4 y sólo batieron su arco en una ocasión. Además, en la misma cantidad de encuentros, el conjunto chileno anotó menos de 2.5 goles en 4 ocasiones.

Sin embargo, las cifras de Sportivo Trinidense no se alejan mucho a las del club chileno. El conjunto paraguayo, en sus últimos 5 partidos, marcó en cuatro oportunidades, pero así mismo, mandaron el balón al fondo de su portería en 4 oportunidades. Además, los 4 anteriores duelos del equipo Arrúa terminaron con un marcador que no sobrepasó los 2.5 goles.

Esto nos da a entender que ambos equipos son conservadores, pero tienen entre ceja y ceja el arco rival. A pesar de esto, los resultados de sus partidos no son abultados y el único que ha podido ganar sus recientes duelos, dejando el arco en cero, es Colo Colo. Por lo que apostar al que ambos no marcarán y el total de goles es menor de 2.5 es algo lógico.



Colo Colo conquista tierras paraguayas



Si, así como lo leen. Colo Colo conquistará tierras paraguayas. Esto se debe a que el conjunto de Jorge Almirón, como visitante, ganó 4 de sus últimos 5 duelos. Además, en la misma cantidad de juegos, se llevó la victoria en 3 oportunidades, igualó en 1 y sólo cayó en 1 ocasión.

Por su parte, las cifras de Sportivo Trinidense inclinan la balanza a favor de los chilenos. De los últimos 5 partidos como locales, perdieron 3 y empataron 2. Así mismo, de los recientes 5 que disputó a nivel general, ganó 1, igualó 1 y perdió 3.

Estás cifras nos dan a entender que la balanza se inclina a favor del conjunto chileno. Por eso, apostar a que el visitante ganará es una buena opción, ya que el terreno está dado para que Colo Colo conquiste tierras paraguayas.