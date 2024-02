Pronósticos Puerto Cabello vs Defensor Sporting | Copa Libertadores

¡De a poco se acerca la Copa Libertadores! Llega un nuevo encuentro internacional, un nuevo cotejo en donde tendremos a dos equipos con una clara falta de ritmo, dos escuadras que no garantizan nada y que son una moneda al aire. Así llegan los pronósticos de la fase previa de la Libertadores.



Mejores apuestas Puerto Cabello vs Defensor Sporting

Un primerizo ante un experimentado



Academia Puerto Cabello debutará en la Copa Libertadores, el equipo venezolano logró un buen digno segundo puesto en el campeonato regular de su liga local para llegar acá. Sin embargo, y como es historia pura, los equipos de esta región no suelen destacar, siendo uno de los países con ausencia de trofeos de copa. De igual manera, si vemos que tampoco tienen ritmo competitivo, sumando amistosos, también nos argumenta que no tienen el nivel suficiente para este tipo de competencias.

Y lo vimos en la temporada anterior de la Copa Sudamericana, el segundo torneo más importante del continente, en donde cayó en cada una de sus seis presentaciones. Seis encuentros, seis derrotas, para una escuadra que se enfrentó ante Sao Paulo, Tigre y Tolima, un desastre absoluto a nivel internacional ¡Y no se espera menos!

Lo cierto es que el equipo venezolano y los equipos de este país no tienen nómina, ni infraestructura, ni procesos para competir fuera de su liga y menos cuando esta no ha comenzado para darles rodaje.

Caso diferente es el de Defensor Sporting, quienes saben lo que significa competir fuera de Uruguay y figurar como principal contender. Recordemos que los uruguayos han pisado una semifinal de la Copa Libertadores (sin ser un grande de su liga), haciéndolo en el 2014. De igual manera, es una apuesta arriesgada, cabe precisar, que la liga uruguaya no ha empezado, solo se ha disputado la Supercopa, en donde esta escuadra fue protagonista, perdiendo la definición ante Liverpool, 1-0 el pasado 31 de enero.

De dicha manera, este partido, por default es para arriesgados, es para los apostadores atrevidos que “no le temen al éxito (o al fracaso absoluto)”.

Puerto Cabello vs Defensor Sporting Foto: IMAGO / Pond5 Images

Un partido incierto: Estadísticas Academia Puerto Cabello vs. Defensor Sporting



¡Riesgo puro! Academia Puerto Cabello ha recibido al menos, un gol en los últimos 5 encuentros, mientras que Defensor Sporting no ha podido anotar un tanto en los pasados cinco cotejos.

Eso sí, hay que ver los rivales, mientras que los venezolanos se han enfrentado a escuadras (entre amistosos y liga) de su misma región, los uruguayos han disputado encuentros ante Nacional, Liverpool (u), Rosario Central y Unión.

Más allá de todo pronóstico, queda claro que este es un encuentro con total incertidumbre, así que nos la jugaremos por la jerarquía, por el peso del poderío uruguayo.