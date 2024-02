Defensor Sporting vs. Academia Puerto Cabello | Copa Libertadores

¡La revancha se acerca! La Copa Libertadores de a poco va tomando forma, paso a paso vamos conociendo a los equipos que configurarán, en definitiva, la fase de grupos de la copa. En esta ocasión tenemos un partido de vuelta de la primera fase previa copera, un encuentro de gol puro y duro, así llegan los pronósticos de Defensor Sporting vs. Academia Puerto Cabello.



Mejores apuestas Defensor Sporting vs Academia Puerto Cabello

Más de 2.5 Goles: 1.75 Codere



¿Ambos equipos anotarán? Sí: 1.83 Codere



Gana Defensor Sporting: 1.57 Codere



Todas las cuotas son cortesía de Codere, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios.



Defensor Sporting vs Academia Puerto Cabello: Un partido abierto



En una de las revanchas más destacadas de la primera ronda, Defensor Sporting recibirá a Academia Puerto Cabello tras de que estos últimos, los vencieron, en Venezuela por 3-2, rompiendo toda la filosofía uruguaya de la defensa y la portería imbatida. De la misma forma, hay que aclarar que este Defensor Sporting no tiene ritmo competitivo, aún el campeonato local no comienza y hay cierta incertidumbre pero total responsabilidad.

Eso sí, la escuadra venezolana viene de ganarle, como visitante a Portuguesa, con un sorprendente marcador de 0-1, siendo el primer juego, en este año que logra mantener su portería en cero (sobre 6 disputados). Por su lado, Defensor Sporting, tiene pospuesto su juego ante Rampla Juniors, por lo que no vio competencia en este fin de semana.

En conclusión, queda claro que no cambiará nada en esta llave, seguirá siendo un encuentro abierto con obligación de los uruguayos. De dicha manera, está claro que será un encuentro abierto, el estilo de Academia Puerto Cabello es intenso, pero deja espacios atrás, solo en uno de sus últimos 5 encuentros dejaron su portería en cero, de la misma manera, Defensor Sporting, no ha logrado mantener su arco en cero en ninguno de sus juegos posteriores, por lo que anda hace ver que esto se quede a ceros.



Apuestas Defensor Sporting vs Academia Puerto Cabello Foto: IMAGO / YAY Images

Defensor Sporting ¿Sin ritmo?



Preocupa, la verdad es que en esta altura de la temporada, estar en la liga uruguaya perjudica al ritmo competitivo, sobre todo de una escuadra que se presume como favorita y así lo vimos en el primer partido en Venezuela. Aunque en los datos sumaron una mejor posición 58% a lo largo del partido, 14 remates, cuatro más que su rival y casi cien pases más, el resultado final, con un gol a los 88 decidió la derrota uruguaya con tintes de injusticia.

De igual manera, hay que decir que en todos los partidos que ha jugado en Uruguay, ante escuadra venezolanas, un total de 3, no tuvieron otra resolución que la victoria de los de casa.