Pronósticos Colo Colo vs. Sportivo Trinidense | Copa Libertadores

Se viene un partido de cuidado para los locales, la vuelta de la Copa Libertadores podría traernos sorpresas indeseadas para nuestras apuestas. Por ello vamos a analizar el momento de Colo Colo, quién recibirá a Sportivo Trinidense, una de las revelaciones en las primeras rondas de la Copa. Así llegan los pronósticos de la Libertadores.

El primer juego entre estas dos escuadras fue ciertamente decepcionante, un empate a uno no generó una buena reacción en los visitantes, aunque jugaron con nómina mixta, no generaron un buen resultado que le permitiera irse en ventaja, de hecho, guardar jugadores no le sirvió de a mucho al perder el clásico chileno la pasada jornada.



Mejores apuestas Colo Colo vs Sportivo Trinidense

Gana Colo Colo y más de 1.5 Goles: 1.55 Codere

Colo Colo 2 o 3 Goles: 1.95 Codere

Solo Colo Colo anota: 2.00 Codere

Todas las cuotas son cortesía de Codere, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios.



Colo Colo con una derrota en el clásico



La idea de Colo Colo, en el primer partido en territorio paraguayo, era guardar sus figuras para el importante duelo liguero ante la U. de Chile, pero de poco y nada sirvió al perder este encuentro, el pasado sábado por 0-1. Aquel encuentro fue apenas el quinto encuentro de los chilenos en lo que va de la temporada, en donde ha anotado 6 goles y ha recibido 3, un promedio goleador, por partido de 1.5, uno demasiado bajo.

Eso sí, hay que decir, que entre estas dos escuadras, Colo Colo es el obligado a convertir goles, si es que quiere clasificarse, su promedio goleador, ante escuadras paraguayas es superior a los dos tantos por encuentro disputado en su territorio.

Eso sí, Colo Colo la ha pasado mal en Libertadores, de los 10 últimos juegos en esta competencia, en casa, suma 4 victorias, una de ellas. Sin embargo, todas estas han sido en participaciones directas en fase de grupos, ninguna en fase previa.



Mejores apuestas Colo Colo vs Sportivo Trinidense Foto: IMAGO / Photosport

Sportivo Trinidense, un desastre como visitante



Sin ir a menos, de los últimos 10 encuentros fuera de su territorio, los paraguayos han sumado 7 caídas y 3 victorias, con la particularidad que 3 de aquellas derrotas fueron 2-1, otros 3 por 3-1 y el restante fue caída por 1-0. Encontrándose lejos, de todas formas de ser una escuadra hegemónica en su territorio.

En la actual liga, Sportivo Trinidense es último con 4 unidades, con una victoria, un empate y 5 caídas, por si fuera poco, ha hilado 4 caídas y un empate en sus más recientes 5 encuentros.