Pronóstico de Club Nacional vs Atlético Nacional - Copa Libertadores

La Copa Conmebol Libertadores no para. En el marco de la segunda fase, Club Nacional de Paraguay recibirá a Atlético Nacional de Colombia en el Arsenio Erico el próximo miércoles 21 de febrero.

Ambos equipos llegan con sed de victoria. Por su parte, Atlético Nacional viene de dos derrotas consecutivas, una frente a su máximo rival, Millonarios y otra contra el Deportivo Cali. Mientras que Nacional de Asunción no quiere bajarse de su nube, ya que venció a Aucas y a Sportivo Trinidense como local.



Mejores apuestas Club Nacional vs Atlético Nacional

Doble oportunidad: Gana o empata Club Nacional - 1.41 en Bwin.



Primer equipo en marcar: Club Nacional - 1.98 en Bwin.



Cantidad de goles: Más de 1.5 - 1.41 en Bwin.



Todas las cuotas son cortesía de Bwin, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios.



Club Nacional: en busca de la heroica



Los dos equipos viven realidades distintas. Atlético Nacional viene de dos derrotas consecutivas y muchos problemas en el funcionamiento táctico. Incluso, se rumoreaba mucho sobre la continuidad de Jhon Jairo Bodmer, ya que el equipo no anda y los hinchas piden soluciones ante la situación. Mientras que Nacional de Asunción no quiere dejar de soñar y buscará dar el batacazo eliminando al ‘verde paisa’, así como lo hizo con Aucas.

Siguiendo esta idea, la mesa está puesta para el equipo que dirige el argentino, Juan Pablo Pumpido, puesto que viene en racha. De los partidos que disputó Club Nacional en el 2024, sólo perdió 1, de resto, ganó 4 y empató 3. Además, 2 victorias fueron en condición de local. Así mismo, para la tranquilidad de los hinchas del equipo paraguayo, Atlético Nacional de los últimos 6 duelos, sólo ganó 1.

Por otro lado, el encuentro entre colombianos y paraguayos promete goles. Los dos clubes han superado la barrera de los 1.5 anotaciones en más de una ocasión. Nacional, de los últimos 7 encuentros, superó los 1.5 en 6 oportunidades (sin importar el marcador final). Sin embargo, la situación para Atlético Nacional no cambia mucho. De los 6 juegos que recientemente jugó, sobrepasó la línea de los 1.5 goles en 4 de ellos, claro, sin importar el resultado.

Teniendo todo esto en cuenta, pensar que existe la posibilidad de que se marquen más de 1.5 goles y que Nacional de Paraguay gane o empate, está dentro de lo esperado.



Mejores apuestas Club Nacional vs Atlético Nacional Foto: IMAGO / Photosport

El primero en marcar será…



Si, el primero en marcar será Nacional de Asunción. El club paraguayo se reconcilió con el arco y no lo quiere soltar. Tan sólo en los últimos 2 encuentros, anotó un total de 5 tantos y en ambas lo hizo primero. Ahora bien, para la tranquilidad de los hinchas del ‘tricolor’, Atlético Nacional de los 3 encuentros que perdió, su rival marcó primero.

Dicho todo esto y siguiendo la lógica, el escenario con mayor probabilidad de recrearse el próximo miércoles en el Arsenio Erico, sin duda, es que el primer gol lo marque el conjunto dirigido por Juan Pablo Pumpido: Club Nacional.