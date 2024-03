Pronósticos Always Ready vs. Nacional (Uru) | Copa Libertadores

Llega una nueva jornada de la Copa Libertadores, un encuentro en donde la esperanza boliviana recibirá a uno de los históricos del continente, quién tiene toda la responsabilidad de la clasificación a la auténtica competencia copera. Así llegan los pronósticos de Always Ready vs. Nacional de Uruguay, un encuentro de altura que puede afectar al Bolso.

Así, debemos empezar a decir que este encuentro tendrá una de las características más importantes, siendo esta la de la altura, el estadio Municipal del Alto se encuentra a más de 3900 metros sobre el nivel del mar, por lo que este impacto no será para nada despreciable, lo vimos en la anterior llave de los bolivianos.



Mejores apuestas Always Ready vs Nacional (Uru)

Gana Always Ready: 1.62 Codere

Always Ready más de 1.5 Goles: 1.65 Codere

Más de 3.5 Goles: 2.95 Codere

Todas las cuotas son cortesía de Codere, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios.



Always Ready ¿A la altura de la Copa Libertadores?



Al observar las recientes actuaciones, el Always Ready ha experimentado altibajos en sus últimos cinco encuentros de liga, con una victoria, un empate y tres derrotas. En el contexto de la Copa Libertadores 2024, Always Ready ha demostrado su fortaleza en casa, ganando el único partido jugado como local, con una notable diferencia de goles de 6-1, frente a Sporting Cristal.

Pero ese resultado se contrasta con el conseguido en la vuelta, cuando los bolivianos perdieron ante la misma escuadra peruana por 3-1, demostrando que la verdadera fortaleza de Always Ready recae en los encuentros como local, gracias a los más de 3900 metros de altura en donde juegan.

Así, para este específico partido, más allá de la llave, configura a los dueños de casa como los grandes favoritos.



Mejores apuestas Always Ready vs Nacional Foto: IMAGO / Pressinphoto

Nacional, a buscar el resultado



Nacional, es un histórico del fútbol sudamericano, junto con Peñarol, son los estandartes del balompié uruguayo. El Bolso llega a esta jornada con un desempeño más consistente. En los últimos cinco partidos de la Copa Libertadores, han ganado tres, empatado uno y perdido otro.

En la anterior llave, el tricolor uruguayo venció a Academia Puerto Cabello por un doble 2-0, por si fuera poco, la historia está a su favor, pero como lo hemos visto, escuadras como las brasileñas, argentina y uruguayas, ven la altura como un rival inquietante para vencer.