Pronóstico de Real Sociedad vs Paris Saint Germain - Champions League

Siguen los octavos de final del torneo de clubes más importante del mundo: Champions League. La Real Sociedad, de Imanol Alguacil, recibirá al Paris Saint Germain, de Luis Enrique, por el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League.

El equipo español llega al duelo luego de perder frente al Sevilla en la liga. Además, la Real deberá remontar el marcador, ya que en el partido de ida cayó 2-0 en Francia. Por su parte, el Paris Saint Germain viajará a España a mantener su ventaja y clasificarse a los cuartos de final del torneo.



Real Sociedad vs Paris Saint Germain

Total de tarjetas: Menos de 5.5 - 1.58 en Rushbet.



Ambos equipos marcarán: Si - 1.76 en Rushbet.



Doble oportunidad: Gana PSG o empata - 1.50 en Rushbet.



Todas las cuotas son cortesía de Rushbet, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios.



Mucha fricción y pocas tarjetas



Es bien sabido que un partido de la fase final de la Champions League siempre trae consigo muchas fricciones. La falta se vuelve algo común en este tipo de encuentros. Más cuando equipos como la Real Sociedad y Paris Saint Germain han apostado todo en el torneo de clubes más importante de Europa.

Sólo en sus anteriores 5 duelos, el equipo de Imanol Alguacil recibió 13 tarjetas. Lo que da un total de 2.6 por duelo. Mientras que la escuadra francesa vio 7 tarjetas en sus últimos 5 duelos, lo que da una media de 1.4.

Si se suman ambas cifras, el resultado es menor que lo pronosticado, por lo que apostar a menos de 5.5 tarjetas es algo lógico.



Mejores apuestas Real Sociedad vs Paris Saint Germain Foto: IMAGO / PanoramiC

Paris Saint Germain a los cuartos de final



El partido en el Reale Arena definirá el pase del Paris Saint Germain a los cuartos de final. El equipo de Luis Enrique sacó ventaja en el Parque de los Príncipes y llega confiado a España. Pero claramente la Real Sociedad no entregará el boleto tan fácil.

A pesar de todo, la balanza se inclina en esta llave a favor de Paris. Sólo en los últimos 5 duelos, ganó o empató 5, es decir, no conoce la derrota: 3 victorias y 2 empates. Mientras tanto, la Real Sociedad, en la misma cantidad de encuentros, cayó 3 veces, igualó en 1 y sólo sumó de a 3 en 1 ocasión.

Por otro lado, los goles no faltarán en este cruce. En los últimos 5 partidos como visitante, el Paris Saint Germain mandó el balón al fondo de la red en 4 ocasiones. Además, a nivel general, en la misma cantidad de duelos, el conjunto Parisino marcó en 4 encuentros.

Por su parte, la Real Sociedad como local mandó el balón al fondo de la red en 3 de sus últimos 5 cruces. Así mismo, a nivel general, los de Alguacil, en los recientes 5 juegos, anotó 4 veces.

Teniendo estos datos en cuenta, es lógico pensar que el Paris Saint Germain tendrá doble oportunidad y que anotarán los dos equipos. Pero la realidad es que aunque la Real Sociedad luche hasta el final, el PSG irá a los cuartos de final.