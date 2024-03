Pronósticos del partido: Real Madrid vs RB Leipzig

Real Madrid enfrentará al RB Leipzig en el juego de vuelta de octavos de final de la Champions League el martes 5 de marzo en el estadio Santiago Bernabéu. El equipo ‘merengue’ deberá ampliar su ventaja para poder estar tranquilo y no tener ningún contratiempo, ya que el primer juego logró imponerse por una ventaja mínima de 0-1 en casa de los alemanes.

En el caso del visitante, se espera que Leipzig logre un planteamiento donde el contraataque sea su arma más letal. Posición por posición, Real Madrid supera en nivel y renombre a la plantilla que dirige el alemán Marco Rose. Sin embargo, en el fútbol nada está escrito y los bávaros confían en poder lograr una epopeya ante el equipo que más veces alzó el trofeo de la Liga de Campeones en toda su historia.



Mejores apuestas Real Madrid vs RB Leipzig

Ganador del partido: Real Madrid – 1.58 en Rushbet



Ambos equipos marcarán: Sí – 1.64 en Rusbeth

Total de tarjetas: Más de 4.5 – 1.46 en Rusbeth

Todas las cuotas son cortesía de Rushbet, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios.



Real Madrid y un día más en la oficina

La escuadra dirigida por el italiano Carlo Ancelotti no conoce una derrota en tiempo reglamentario desde el 24 de septiembre de 2023. Es decir, hace más de cinco meses donde disputó 30 partidos y en ninguno pudo ser superado. Dato que de seguro maneja su rival, pero que no le impedirá buscar a cómo dé lugar, remontar la llave.

El juego pinta hacer de ida y vuelta, por lo cual se espera que ambas escuadras cedan espacio y en ocasiones tengan que acudir a las infracciones para detener a su rival. En el caso de los ‘toros rojos’ que son los obligados a buscar el gol, en sus recientes juegos lograron anotar en 4/5 presentaciones, mientras que ‘la casa blanca’ concedió el logro de ambos anotan en dos de sus últimos cinco partidos disputados.

Hablar de la Champions y no hablar del Real Madrid es algo totalmente inaudito. El equipo español es el único que pudo ser campeón en catorce ediciones diferentes de este certamen. Ahora, se encuentra manteniendo la ventaja en el primer juego de octavos de final como visitante y de local tratará de hacer lo que mejor sabe: ganar y avanzar.



Mejores apuestas Real Madrid vs RB Leipzig Foto: IMAGO / Christian Schroedter

Jude Bellingham quiere competir por la bota de oro



El centrocampista inglés quiere quedar en los libros de historia de los Reyes de Europa. Ante la falta de un goleador neto, Jude Bellingham ha sido ‘el mesías’ del Madrid en varios partidos. En lo que va de la temporada ha sumado 29 apariciones donde consiguió anotar 20 veces. Por Champions League, Jude es el goleador del equipo y a su vez, el jugador que participó en más goles (7). Actualmente está a solo a un gol de estar en la cima de la tabla de goleadores y este miércoles tendrá una gran chance de poder sumar otro grito que lo lleve a ser un fuerte aspirante a ser el pichichi del Madrid.