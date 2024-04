Pronóstico de Manchester City vs Real Madrid - Champions League

El fútbol en Europa no para. Mucho menos en la UEFA Champions League. Por lo que en el marco del partido de vuelta de los cuartos de final, Manchester City recibirá al Real Madrid en el Etihad Stadium con un objetivo claro: obtener un cupo que los lleve a la semifinal.



Ambos equipos llegan animados al desenlace de la llave. Por un lado, el City vapuleó 5-1 al Luton Town, lo que le ayudó a treparse en lo más alto de la Premier League con 73 unidades. Además, para su cruce contra la casa blanca, Pep Guardiola contará con su once de gala. Mientras, el Real Madrid le ganó al Mallorca y sigue en lo más alto de LaLiga EA Sports con 78 puntos. Sin embargo, para el juego contra los skyblue, Ancelotti no contará con una de sus fichas claves: Aurélien Tchouaméni.



Mejores apuestas Manchester City vs Real Madrid



Total de tarjetas: Más de 4.5 - 1.50 en Rushbet



Total de goles: Más de 2.5 - 1.57 en Rushbet



¿Ambos equipos marcarán?: Si - 1.61 en Rushbet

Todas las cuotas son cortesía de Rushbet, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios.



Chispas en el Etihad Stadium



Un duelo entre el Manchester City y el Real Madrid genera chispas. No sólo por las emociones que genera cada ocasión fallida por cada uno, sino también por la cantidad de goles que se generan, la cantidad de tarjetas, las infracciones, etc.



Ahora bien, si nos centramos en los goles, un duelo entre el Real y el City es sinónimo de goles. Solamente en el duelo anterior anotaron 6. Pero esto sólo es el preámbulo de todo el historial. En 7 de sus últimos 8 encuentros directos, ambos equipos anotaron.



Además, a nivel individual, el equipo de Pep, en los recientes 4 duelos, en 4 de ellos mandó el balón al fondo de la red, pero esa misma cantidad de veces vio caer su arco. Mientras que el equipo merengue como visitante, tiene los mismos números que su rival: 4 de 4.



Mejores apuestas Manchester City vs Real Madrid Foto: Newscom / Alamy Foto de stock

Un historial con muchos goles



Ahora bien, si el ambos marcan no es un problema, la cantidad de goles tampoco lo será. Esto se debe a que, en los últimos 8 duelos directos, en 7 de ellos se sobrepasó la barrera de las 2.5 anotaciones. Además, a nivel individual, Real Madrid, como visitante, superó los 2.5 en 2 de 3 partidos. Mientras que el Manchester City cruzó la línea en 4 de los recientes 5 juegos.



Dichas cifras nos dan a entender que en el Etihad Stadium los goles serán invitados VIP.



Lluvia de tarjetas en tierras inglesas



Sin lugar a dudas, una llave de cuartos de final entre Manchester City y Real Madrid genera mucho roce. Por lo que superar el umbral de los 4.5 en tarjetas no es nada ilógico. Solamente, en los 5 últimos cruces directos, los de Pep y Ancelotti generaron 22 cobros desde el córner, alcanzando una media de 4.5. Cifra que está en el pronóstico.



Además, teniendo en cuenta que ambos equipos se están jugando un cupo para ser uno de los mejores 4 de la competencia, lo seguro es que cada equipo buscará aferrarse con sudor, sangre y lágrimas a las semifinales.