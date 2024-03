Pronóstico de Manchester City vs Copenhague - Champions League

El torneo de clubes más importante del mundo no para. En el marco del partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League, el actual campeón, Manchester City, recibirá al Copenhague en el Etihad Stadium. Por lo que el próximo miércoles, 6 de marzo, habrá un nuevo clasificado a los cuartos de final del torneo.

En el partido de ida, los dirigidos por Pep Guardiola ganaron 3-1 y se llevaron la ventaja a casa. Por esta razón, el equipo danés, con su once de gala, buscará dar el batacazo en Inglaterra eliminando al vigente campeón de la UEFA Champions League. Mientras que el Manchester City tiene como objetivo no despeinarse mucho y asegurar su boleto a la siguiente ronda.



Mejores apuestas Manchester City vs Copenhague

Total de tarjetas: Menos de 4.5 - 1.41 en Rushbet.



Total de goles del Manchester City: Más de 2.5 - 1.61 en Rushbet.



Total de goles: Más de 3.5 goles - 1.95 en Rushbet.



Todas las cuotas son cortesía de Rushbet, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios.



Las tarjetas se van a la…



Si, en este cruce de octavos de final de la Champions League, las tarjetas se van a la baja. Es bien sabido que un partido de este calibre asegura mucha fricción y faltas, pero lo cierto es que las cifras dicen lo contrario.

Manchester City en sus últimos 5 partidos, obtuvo un total de 5 tarjetas, lo que da un promedio de 1 por encuentro. Mientras que el Copenhague recibió 6 tarjetas en la misma cantidad de juegos, lo que le da una media de 1.2. Así mismo, en los 3 cruces directos que ambos clubes han tenido, generaron 7, obteniendo un promedio de 2.33.

Teniendo en cuenta estas cifras, acertar a que el partido tendrá menos de 4.5 tarjetas está dentro de lo esperado, ya que tanto las medias individuales como la conjunta, no supera lo pronosticado.



Mejores apuestas Manchester City vs Copenhague Foto: IMAGO / MIS

Lluvia de goles en el Etihad Stadium



Si hay un condimento que no faltará en el duelo entre Manchester City y Copenhague, sin duda, es el gol. Todos en Europa saben que el conjunto skyblue es una máquina de hacer goles.

En la Premier League cuenta con 62 anotaciones, siendo el segundo equipo con la cantidad más alta. Además, los de Pep como local, en sus últimos 5 duelos, sobrepasaron la línea de los 3.5 goles en 2 ocasiones. Así mismo, a nivel general, superó los 3.5 en 2 de sus recientes 3 juegos. También cabe destacar que la última vez que el City se enfrentó al conjunto danés en condición de local, lo venció 5-0.

Sin embargo, el Copenhague no se queda atrás. Los dirigidos por Jacob Neestrup no ostentan grandes cifras en torneos internacionales, pero a nivel local son una aplanadora. En la Superliga de Dinamarca tiene 39 anotaciones, siendo esta la más alta del campeonato.

Teniendo estas cifras en cuenta, pensar en que Manchester City anotará más de 2.5 goles y que el total de anotaciones del partido superará los 3.5, es algo que está dentro de lo esperado para un partido de esta envergadura.