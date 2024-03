Pronóstico de Borussia Dortmund vs PSV - Champions League

La Champions League no para. En el marco de los octavos de final, el Borussia Dortmund recibirá al PSV en el Signal Iduna Park. Este duelo, que se disputará el próximo miércoles, 13 de marzo, definirá el pase a cuartos de final de alguno de los dos equipos.

El equipo alemán llega al partido con los ánimos por el cielo, ya que viene de vencer al Werder Bremen. Sin embargo, para el cruce contra el equipo neerlandés, no podrá contar con dos jugadores importantes: Sébastien Haller y Nico Schlotterbeck. Por su lado, PSV viene de ganarle al Go Ahead Eagles y buscará clasificarse en Alemania, a pesar de las bajas de Joey Veerman, Ismael Saibari y Noa Lang.



Mejores apuestas Borussia Dortmund vs PSV

¿Quién ganará el primer tiempo?: Borussia Dortmund ganará el primer tiempo - 2.55 en Bwin.



¿Quién marcará primero?: Borussia Dortmund - 1.73 en Bwin.



Ambos equipos marcarán: Si - 1.58 en Bwin.



Todas las cuotas son cortesía de Bwin, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios.



El primer tiempo será de los locales



El Borussia Dortmund es uno de los grandes de Alemania. Sin embargo, en esta temporada han tenido muchos altibajos. A pesar de eso, han sabido sobreponerse ante las adversidades y actualmente luchan por clasificarse a los cuartos de final de la Champions League, luego de conseguir un empate en Países Bajos.

Pero en Alemania las cosas serán a otro precio. Tanto así que el primer tiempo se lo llevarán los locales. Esto se debe a que el Borussia Dortmund, en sus últimos 6 partidos, se llevó el primer tiempo en 6 de ellos. Lo hizo frente al Werder Bremen, Union Berlín, Hoffenheim, PSV, Wolfsburgo y Friburgo.

Teniendo estas cifras en cuenta, es lógico pensar que el equipo que dirige el croata, Edin Terzic, se llevará el primer tiempo al vestuario.



Mejores apuestas Borussia Dortmund vs PSV Foto: IMAGO / Eibner

Lluvia de goles en el Signal Iduna Park



Si, los goles lloverán en el estadio del Dortmund. Esto se debe a que ambos equipos irán a buscar su clasificación a los cuartos de final de la Champions League, tanto así que ambos marcarán. Sin embargo, esto no es sólo una cuestión de atrevimiento, sino también de cifras.

En los últimos 5 encuentros que disputó el Borussia Dortmund, en 4 de ellos anotó y le anotaron. Mientras, el PSV, en sus recientes 5 partidos, mandó el balón al fondo de la red en 3 de ellos, pero en esos mismos partidos vio caer su portería. En pocas palabras, logró dejar su arco en cero sólo dos veces.

Por otro lado, así como el equipo alemán está dulce con el gol, es importante resaltar que en el Signal Iduna Park será el primero en marcar. Esto se debe básicamente a que el equipo de Terzic, en sus últimos 5 encuentros, anotó primero en 4 y lo hizo frente al Werder Bremen, Union Berlín, PSV y Wolfsburgo. Además, como locales, marcaron primero en 4 de los 5 recientes duelos oficiales.

Por estas razones, apostar por el ambos marcan y que el Borussia Dortmund marcará primero, es algo que está dentro de lo esperado el próximo miércoles en el Signal Iduna Park.