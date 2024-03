Pronóstico de Bayern Munich vs Lazio - Champions League

Sigue la Champions League en su fase final. Tras una dura derrota en Roma, Bayern Munich recibirá, el próximo martes, 5 de marzo, a la Lazio en el Allianz Arena, con el objetivo de remontar la serie (1-0) y clasificarse a los cuartos de final.

El conjunto bávaro afrontará el partido de vuelta de octavos tras empatar con el Friburgo y con las bajas de: Dayot Upamecano, Leroy Sané, Serge Gnabry y Kingsley Coman. Mientras que Lazio viene de caer 1-0 ante Milan, pero a diferencia del Bayern, podrá contar con su plantilla de lujo.



Mejores apuestas Bayern Munich vs Lazio

Total de tarjetas: Más de 4.5 - 1.65 en Rushbet.



Ambos equipos marcarán: Si - 2.00 en Rushbet.



Total de goles: Más de 2.5 goles - 1.55 en Rushbet.



Todas las cuotas son cortesía de Rushbet, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios.



Los goles serán invitados VIP en el Allianz Arena



Un partido de Champions League trae consigo goles y en Alemania no será la excepción. El conjunto que dirige Tomás Tuchel, a pesar de no pasar por un muy buen momento a nivel futbolístico, garantiza goles. En los últimos 4 partidos que disputó, en 3 de ellos mandó el balón al fondo de la red. Además, de los 7 anteriores encuentros, sobrepasó la línea de los 2.5 goles en 6 ocasiones, claramente, sin importar el resultado final.

Por su lado, la Lazio de Maurizio Sarri, tampoco vive un buen momento en la Serie A TIM. El equipo de la capital de Roma se ubica en la novena casilla con 40 puntos, a 8 unidades de los puestos de Champions League, por lo que se aferra a dar la sorpresa y conseguir un cupo para la siguiente edición del torneo.

Para lograrlo, los dirigidos de Sarri deberán darlo todo y anotar en Alemania. Y para la buena noticia de los seguidores de la Lazio, los números respaldan a los blanquicelestes. En sus últimos 5 encuentros logró anotar en 4 de ellos. Así mismo, en sus anteriores 4 duelos, pasó la línea de los 2.5 goles en 2 ocasiones, claramente, sin tener en cuenta el resultado final.

Teniendo esto en cuenta, ambos equipos no son alérgicos a los goles. Tanto Bayern Munich como Lazio tienen la puntería afinada para marcar en el Allianz Arena.



Mejores apuestas Bayern Munich vs Lazio Foto: IMAGO / ABACAPRESS

Las tarjetas se irán a la alta



Si, las tarjetas se irán a la alta en el Allianz Arena. Bayern Munich en sus últimos 5 partidos obtuvo un total de 12 tarjetas, lo que le da una media 2.4. Por su parte, la Lazio vio 10 tarjetas en sus recientes 5 duelos, obteniendo un 2 de promedio en cada juego.

Ahora, si se suman ambas cifras, el resultado no supera lo pronosticado. Pero en una llave de este calibre, donde está en juego, la clasificación a los cuartos de final del torneo de clubes más importante de Europa, las faltas harán acto de presencia en el estadio del Bayern Munich.